Yerli Sebze Tohumculuğunun Geliştirilmesi ve Damızlık Hayvanlara Embriyo Transferi Projesi bugün başladı

Halim Utlu / Gazeteci

TİGEM'in (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) halen faal 17 işletmesinin 12'sinde, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıldığını, simental, siyah alaca, esmer, jersey ve limuzin ırklarından toplam 32 bin baş hayvan varlığıyla, damızlık yetiştirildiğinde, şimdi yeni bir dönem başlattıkların açıklayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,"Damızlık yetiştiriciliğinde embriyo transferiyle yeni bir dönem başlatıyoruz. TİGEM'in 6 işletmesinde, çeşitli ırklardan 15 bin baş, taşıyıcı anne adayı kombine veya etçi ırklardan elde edilen embriyoların, nakliyle gebe bırakılacak. Bunlardan kombine simental ırkı damızlık elde ederek, hayvan varlığımızı artıracağız. TİGEM, bu projeyle taze ve dondurulmuş embriyo üretim merkezi haline gelecek. İlerleyen dönemlerde hayvan üreticilerimize ıslah amaçlı hizmet de sağlayacak."dedi.

3,6 milyon dekarlık arazisi var

Bakanlığa bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM), "Damızlık Hayvanlara Embriyo Transferi Projesi" ve "Yerli Sebze Tohumculuğunun Geliştirilmesi Projesi" konusunda,Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş,Bakanlık Müsteşarı Dr.Nusret Yazıcı ve TİGEM Genel Müdürü Mehmet Taşan'ın katılımı ile TİGEM'de bugün bir basın toplantısı düzenleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,TİGEM'in 3,6 milyon dekarlık arazisinde, çeşitli tarımsal faaliyetler yürütüldüğünü belirtti.

Hayvancılığın temelinin damızlığa dayandığını ifade eden,Türkiye'de damızlıktan hayvan üretiminin gerçekleşmesi döngüsünün sağlıklı yürütülemediğini anlatan Çelik, temel sorunun da buradan kaynaklandığını, nüfus artışına paralel olarak kırmızı et talebinin, dolayısıyla damızlık düve ihtiyacının da giderek arttığını söyledi.

Düve üretim merkezlerine, yüzde 50 hibe

Üretici ve yetiştiricilerden gelen kombine damızlık düve talebini karşılama yönünde adımlar attıklarını, 2016'da 130 bin damızlık düvenin Türkiye'ye giriş yaptığını kaydeden Bakan Çelik, "Bu düvelerin önemli bir kısmını genç çiftçilerimize hibe olarak dağıttık. Amaç, hayvancılıkta dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak. Milli Tarım Projesi kapsamında, 33 ilimizde damızlık düve üretim merkezi kuracağımızı ilan ettik.En az, 500 baş kapasiteli damızlık düve üretim merkezleri olması gerektiğini de söyledik.Merkezlerin kurulacağı illerimizin tamamında, ahır-ağıl yapımına, damızlık hayvana ve alet ekipman alımına yüzde 50 hibe veriyoruz." şeklinde devam etti.

Damızlık ihtiyaçları, aracısız bu merkezden karşılanacak

Bakan Çelik, hayvancılık yapmak isteyen vatandaşların, damızlık ihtiyaçlarını aracısız, bu merkezlerden karşılayabileceklerini, merkezlerin Ziraat Bankasından çok daha kolay şekilde kredi kullanabileceklerini,amaçlarının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu hayvan varlığını üretecek tesislerle, damızlık hayvan ve kırmızı et açığını bir an önce ortadan kaldırmak olduğunu, bu merkezlerle ülkemiz hayvancılığının sınıf atlayacağı inancında olduklarını söyledi.

Çelik, bu uygulamanın yüksek vasıflı bir dişi sığırdan alınan çok sayıda yumurtanın döllenmesiyle elde edilen embriyoların, taze, ya da dondurulmuş olarak, çok sayıda taşıyıcı anne adayı dişi ineğe nakledilmesi işlemi olduğu belirtirken,embriyo transferi uygulanmasına, bugün itibarıyla başlanılacağına dikkat çekti.

Çelik, embriyo transferinin, dünyada çok yaygın bir şekilde uygulanmasına rağmen, Türkiye'de ağırlıklı olarak üniversitelerde araştırma çerçevesinde kaldığını,TİGEM'in ilk defa gerçekleştireceği embriyo transferi projesinin de, bu yöndeki çalışmaların önemli bir ayağını oluşturduğunu açıkladı.

TİGEM'de, 32 bin baş hayvan var

Çelik, Damızlık Hayvanlara Embriyo Transferi Projesi ile ilgili konuşmasını şöyle sonlandırdı;"Halen TİGEM'in faal 17 işletmesinin 12'sinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılıyor. Buralarda simental, siyah alaca, esmer, jersey ve limuzin ırklarından oluşan toplam 32 bin baş hayvan varlığıyla damızlık yetiştiriliyor. Damızlık yetiştiriciliğinde embriyo transferiyle yeni bir dönem başlatıyoruz.

TİGEM'in 6 işletmesinde çeşitli ırklardan 15 bin baş, taşıyıcı anne adayı kombine veya etçi ırklardan elde edilen embriyoların nakliyle gebe bırakılacak. Bunlardan kombine simental ırkı damızlık elde ederek, hayvan varlığımızı artıracağız. TİGEM, bu projeyle taze ve dondurulmuş embriyo üretim merkezi haline gelecek.İlerleyen dönemlerde hayvan üreticilerimize ıslah amaçlı hizmet de sağlayacak."

İlk yerli sebze tohumunu üretecek

Bitkisel üretimin temelini, tohumculuğun oluşturduğunu,2005 yılından bu yana, üreticilere 1,4 milyar liralık sertifikalı tohum, fide ve fidan desteği verdiklerini, bugün sebze tohumu ihtiyacının yüzde 50'sinin, yerli üretimle karşılandığına dikkat çekerek, "Yerli Sebze Tohumculuğunun Geliştirilmesi Projesi" hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Çelik, hububatta bu oranın yüzde 80'leri aştığını söyledi.Sertifikalı tohum üretiminin, 2016 sonu itibarıyla 1 milyon tona ulaştığını, 70 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştirdiklerini söyleyen Çelik;

"Buna karşın yılda 90 milyon dolarlık sebze tohumu ithal ediyoruz. Yerli hububat tohumu üretimindeki başarımızı, sebze tohumunda da göstermemiz gerektiği inancıyla, TİGEM bu alanda çalışmalara başladı ve ilk defa yerli sebze tohumu üretimi yapmak için hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor.

Tohumculukta Ar-Ge desteği, 10 kat artıyor

Antalya^daki Boztepe işletmesinde domates, biber, patlıcan, hıyar ve kavun çeşitlerinde yeni hat ve çeşitler geliştirilecek. Bu hat ve çeşitler çoğaltılarak, üreticilerimizin ihtiyacına sunulacak. Böylece hem ihtiyacımız olan sebze tohumunu karşılamış olacağız, hem de bu alanda ihracat kapasitemizi daha da geliştireceğiz."dedi.

2018'den itibaren desteklemeler için sertifikalı tohum kullanım şartının uygulanacağını,sertifikalı tohum açığı olduğunu, bunu kapatmak için özel sektörle birlikte, gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirten Bakan Çelik, önümüzdeki dönemde başta sebze ve yem bitkileri olmak üzere, tohumculukta Ar-Ge desteğini 10 kat artıracaklarını açıkladı. Sertifikalı olmayan yerel tohumları da koruyacaklarını, 5 dekarın altında tarım yapan üreticilerin sertifikalı tohum şartı aranmaksızın destekleneceğini söyledi.

Yerel tohum kullananlar, yine desteklenecek

"Yerel tohumlardan vazgeçiliyormuş gibi değerlendirmeler yapılıyor. Bunlar kesinlikler doğru yaklaşımlar değil. Amacımız, yerel tohumlarımızı sertifikalı tohuma dönüştürmek." şeklindeki açıklamalarını sürdüren Çelik, havzasında yerel tohum kullananların arazi büyüklüğüne bakılmaksızın, destekleneceğini, yerel tohumların gen bankalarında muhafaza edildiğini, ihtiyaç halinde çoğaltılıp, talep edenlere verileceğini kaydetti.

Belirlenen illeri, bölgeleri "Organik tarım alanları" ilan edeceklerini ifade eden Çelik, organik tarım yapanların, yerli tohum kullanmaları durumunda, ilave destek alacağına dikkat çekti.

Bu arada Bakan Çelik'in,15 ildeki TİGEM işletmelerinin yetkilileri de, basın toplantısını video konferans yoluyla takip etti.