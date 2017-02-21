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Yeryüzü Doktorları'ndan Pursaklar Belediyesi Şehir Araştırmaları Kütüphanesine ziyaret

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Yeryüzü Doktorları'ndan Pursaklar Belediyesi Şehir Araştırmaları Kütüphanesine ziyaret
Yeryüzü Doktorlarının kurduğu Hayat, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı (Hayat Vakfı) bünyesindeki gençler Pursaklar Belediyesi Şehir Araştırmaları Kütüphanesini ziyaret edip şehir okumaları yaptı.

Kendilerini ‘Yeryüzü Doktorları’ olarak tanımlayan Hayat Vakfı üyeleri, uzman olduğu alanda söz söyleyen, ufkunu paylaşmak ve artırmak için yeryüzüne yayılmaya çalışan, başkasının derdi ile dertlenen, toplumsal sorumluluk duygusu ile temsil ettiği kitlenin haklarının korunması ve gelişmesi için çalışıyor.  Hayat Vakfı bünyesinde “Şehrengiz İslam medeniyeti şehir okuma grubu”ndaki gençler, İslam medeniyetinin varolduğu şehirleri incelemek için Pursaklar Belediyesi Şehir Araştırmaları Kütüphanesinden faydalanıyor.

Şehirlerin sosyal-kültürel yapısı, ekonomisi, edebiyatı, mimarisi, folkloru, yaşama biçimi,  tarihi ve yetiştirdiği önemli isimler gibi konularda akademikaraştırma yapan Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi,Yıldırım Beyazıd veTOBBÜniversitesi öğrencileri, Türkiye’nin ilk ve tek Şehir Araştırmaları Kütüphanesinin kaynaklarıyla topluma faydalı oluyor.

Her ay bir İslam şehrini araştırıp kendileri ve gruba dahil olmak isteyen paydaşlarıyla akademik çalışmalar yürüten gençler, şu ana kadar Bağdat, Kudüs, Yemen, Semerkand, Buhara, Konya, Şam, Kurtuba, Üsküp, Bursa gibi çok sayıda şehri inceledi. Pursaklar Belediyesi Şehir Araştırmaları Kütüphanesi’nden faydalanan gençler, kendilerine kapılarını açan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e teşekkür etti.

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