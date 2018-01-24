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Yeşim Ustaoğlu'nun senaryosunu yazıp yönettiği Tereddüt filmi Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeydi

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Yeşim Ustaoğlu'nun senaryosunu yazıp yönettiği Tereddüt filmi Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeydi
Çankaya Belediyesi ve Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Derneği tarafından birlikte organize edilen "Kadın ve Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar ve Şiddet" etkinliğinde Yeşim Ustaoğlu'nun senaryosunu yazıp yönettiği Tereddüt filmi gösterildi.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilen film gösteriminin ardından yönetmen Yeşim Ustaoğlu izleyicilerle sohbet etti.

Funda Eryiğit , Mehmet Kurtuluş, Okan Yalabık, Ecem Uzun ve Serkan Keskin'in  başrollerini paylaştığı ve çok sayıda ödül almış olan Tereddüt filmi, iki farklı sosyal ve kültürel ortamda büyümüş iki kadının kesişen yaşamları üzerinden kadın ve çocuğa yönelik cinsel istismar ve şiddet temasını ele alıyor.

Yaşı büyütülerek kendisinden çok yaşlı bir erkekle evlendirilen Elmas'ın çocukça istek ve özlemleriyle bir ızdıraba dönüşen evliliği arasında sıkışan hayatı yaşadığı büyük bir travma sonucu psikiyatrist Şehnaz ile kesişir. Küçük yaşta evlendirilen ve yaşadığı travma sonucunda kendini kilitleyen Elmas'a psikiyatrik destek sunan Şehnaz'ın yaşamı da iki kadının farklı geçmiş ve sosyal kültürel ortama rağmen Elmas ile cinsel istismar ve şiddete uğramak anlamında ortaklaşmaktadır. Şehnaz'da kendisini bir insan ve birey kadın olarak görmeyen eşinin cinsel nesneleştirmesine, istismar ve şiddetine uğramaktadır.

Sonunda iki kadın da birbirine yardımcı olurlar ve birbirlerinin özgürleşmesinin yolunu açarlar.

Filmin sonunda izleyicilerle sohbet eden Yeşim Ustaoğlu, kendisinin ezilenlerin ve ötekileştirenlerin hayatına ilgi gösteren bir senarist ve yönetmen olduğunu ve tüm ezilme ve ötekileştirme ilişkileri içinde cinsel ötekileştirme ve şiddetin çok özel bir öneme ve ağırlığa sahip olduğu düşüncesine dile getirdi.

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