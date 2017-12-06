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Yeteneklerini farklı bir platformda daha sergileyen Altındağlı çocuklar, bu sefer de kendi çizgi filmlerini yaptı

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Yeteneklerini farklı bir platformda daha sergileyen Altındağlı çocuklar, bu sefer de kendi çizgi filmlerini yaptı
Altındağ Belediyesi Feridun Çelik Nuri Pakdil Gençlik Merkezi öğrencileri, Uluslararası Canlandırma Atölyesi’nde çizgi film dersi aldı.

Avusturyalı Animasyon Yapımcısı Roland Schütz’den çizgi film yapım aşamalarını öğrenen çocuklar, hem hayal dünyalarıyla hem de yetenekleriyle dikkat çekti.

Bu çocukların hayal dünyası çok geniş”

Belediye kapsamında bu yıl 4.sü düzenlenen Gezici Film Festivali’ne yaklaşık 20 çocuk katıldı. Altındağlı çocuklar, hayal dünyalarındaki çizgi film kahramanlarını kâğıda döktü. Animasyon Yapımcısı Roland Schütz, Altındağ’da her yıl farklı merkezlerde farklı çocuklarla çalıştıklarını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü.

Çizgi film yapmak uğraştırıcı bir iş. Buna rağmen çocuklar en başından beri çok çalıştı. Altındağlı çocuklar çok güçlü bir hayal dünyasına sahip. Altındağlı çocukların grup halinde iş yapabilme becerisi çok yüksek. Doğru çizimi ve tasarladıkları kahramanı bulana kadar çalışıyorlar. Bu durum gelişimlerinin en önemli göstergesi”

Önce hayal ettiler sonra çizdiler

Nuri Pakdil Gençlik Merkezi’nden Samet Efe Çelik, bu merkezlerde birbirinden farklı eğitimler aldıklarını dile getirerek, bu eğitimlerin hem okul derslerine hem de gelişimlerine katkı sağladığını aktardı.

Bir diğer öğrenci Nazar Sıla Bardakçı ise şöyle konuştu: “Kendi çizgi filmimi yaptım. Bir kahramanım oldu. Çok keyifli. Her şeye siz karar veriyorsunuz. Beğenmediğim zaman silip tekrar yapıyorum. Televizyondaki çizgi filmlerin nasıl yapıldığını öğrendim. Düşüncelerimizi önce kâğıda aktardık sonra hareketi çizdik.”

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