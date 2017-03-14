YGS mağduriyeti

İbrahim Özdiş / CHP Adana Milletvekili

YGS sınavına birkaç dakikalık gecikme nedeniyle giremeyen gençlerin sorununu TBMM’ye taşıdık.

Bu yıl uygulanan yeni uygulamanın çok sayıda genci mağdur ettiğini belirttik, “YGS'ye giren gençlerimizden bazıları sınav yerlerine 09.45 ve sonrasına geldiklerinde içeri alınmadılar. Birkaç dakikalık gecikmeleri hayatlarından 1 yıl kaybetmelerine neden oldu”

Gençlerin bu mağduriyeti nedeniyle Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlama istemiyle soru önergesi verdik, mağdur gençlere sınav öncesi bu konuda uyarılar yapılıp yapılmadığını sorduk. Yıl boyunca ders çalışıp emek veren ancak birkaç dakikalık gecikme nedeniyle hayatlarının bir yıl ötelenmesinin nasıl izah edileceğini sorup, verdiğimiz soru önergesinde Bakan Yılmaz’a şu soruları yönelttik:

1- 09.45 ve sonrasında binaya kimsenin alınmayacağı bilgisi adaylara tam olarak bildirilmiş midir? Sınav öncesi günlerde bu konuda herhangi bir hatırlatma yapılmış mıdır?

2- Söz konusu olaydan etkilenip, sınava giremeyen kişi sayısı tespit edilmiş midir?

3- İlerleyen yıllardaki sınavların öncesinde adaylara veya velilere, sınav kurallarını hatırlatıcı kısa mesaj veya mail yollamak gibi uygulamalar yapmayı düşünüyor musunuz?

4- Sınava birkaç dakika geç kalan, 09.45 değil de örneğin 09.47 de gelen kişilerin bu birkaç dakika nedeniyle hayatının 1 yılını kaybetmesi hakkında düşünceleriniz nelerdir?