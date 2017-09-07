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Yıldız’daki Masal Kalesi, Cebeci’deki Atlas ve Ata Mahallesi’ndeki Ata Gündüz Bakımevleri Ekim ayında açılıyor

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Yıldız’daki Masal Kalesi, Cebeci’deki Atlas ve Ata Mahallesi’ndeki Ata Gündüz Bakımevleri Ekim ayında açılıyor
Mevcut 12 gündüz bakımeviyle Türkiye’nin en büyük okul öncesi eğitimini veren Çankaya Belediyesi, yeni dönemde üç yeni kreşi daha hizmete açıyor.

Türkiye’de okulöncesi eğitim alanında en kapsamlı ve kaliteli hizmeti sunan yerel yönetim olan Çankaya Belediyesi, kreş hizmetini ilçe genelinde yaygınlaştırıyor. Çankayalılar, çağdaş, kaliteli eğitimi ve uygun ücretinden dolayı, Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevlerine yoğun ilgi gösteriyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla kapasitesini artırarak daha fazla sayıda çocuğa eğitim vermeyi hedefleyen Belediye, Ekim ayında 3 gündüz bakımevini daha hizmete açacak. Yapımı tamamlanmak üzere olan Yıldız’daki Masal Kalesi, Ata Mahallesi’ndeki Ata ve Cebeci’deki Çamlıtepe Atlas Gündüz Bakımevleri de açıldığında, Çankaya Belediyesi 440 çocuğa daha çağdaş okulöncesi eğitim sağlamış olacak.

3 HAFTADA 3 KREŞ
Kale şeklindeki mimarisi ve modern yapısıyla dikkat çeken Yıldızevler Mahallesi’ndeki Masal Kalesi Gündüz Bakımevi, yeni dönemde açılışı yapılacak ilk gündüz bakımevi olacak. 7 Ekim’de açılışı yapılacak  ve Çankaya Belediyesinin en büyük kreşi olacak Masal Kalesi,  200 minik Çankayalı’ya hizmet verecek.

Masal Kalesi’nin ardından 14 Ekim'de Çamlıtepe Mahallesi’ndeki Atlas ve 21 Ekim'de Ata Mahallesi’ndeki Ata Gündüz Bakımevlerinin açılışını yapacak Çankaya Belediyesi, Bin 175 metrekare alan üzerine 2 katlı ve 9 sınıflı olarak inşa edilen Çamlıtepe Atlas Gündüz Bakımevi ile Ata Gündüz Bakımevi toplam 240 minik Çankayalıya çağdaş ve bilimsel müfredatla okul öncesi eğitim alarak yarınlara hazırlanacağı bir yuva olacak.

CUMHURİYET BİREYLERİ OLARAK BÜYÜYORLAR
Çankayalıların, Gündüz Bakımevlerine yoğun talep göstermesi nedeniyle geçen sene başlattıkları noter kurası uygulamasını bu yıl da tekrar ettiklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, herkes için ulaşılabilir, eşit ve kaliteli hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi. Bu yıl, Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevlerine 761 çocuk için başvuru yapıldığını belirten Alper Taşdelen, “Bu yıl bin yüz çocuğumuza okulöncesi eğitimi sağladık. 300 çocuğumuzu da ilkokul eğitimine uğurladık. Amacımız çocuklarımıza bilimin ve aklın ışığında eğitim vermek. Ülkemizdeki en kapsamlı ve en kaliteli kreş hizmetini veriyoruz. Çocuklarımızı bilimle, sanatla, felsefeyle, sporla ve farklı kültürlerle tanıştırarak büyütüyoruz. Büyük bir beğeni ve takdir toplayan bu hizmetimiz kendi alanında şimdiden bir marka haline gelmiş durumda. İnanıyorum ki, kreşlerimizde ilk eğitimlerini alan çocuklarımız iyi yetişmiş Cumhuriyet bireyleri olacak ve ülkesine hizmet edecek. Böyle bir hizmeti vermekten mutlu ve gururluyum” diye konuştu.

YÜZLERCE MİNİK ÇANKAYALIYA HİZMET
Alper Taşdelen, bu dönem Çankaya’ya 4 gündüz bakımevi kazandırdıklarını belirterek yapımı devam eden 3 gündüz bakımevini de hizmete açtıklarında yüzlerce çocuğa hizmet vereceklerini söyledi. Çankaya Belediyesi kreşleri yeni döneme Eylül ayında başlayacak. Bu yıl kayıt yaptıran 2014 doğumlu çocuklar 11 Eylül 2017’de; devam eden ve üst yaş grupları ise 18 Eylül 2017 tarihinde yeni eğitim-öğretim dönemine başlayacak. 

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