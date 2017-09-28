YILDIZLAŞAN SAVUNMA SANAYİMİZ

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

Bizim halk deyiminde sıkça kullanılan bir söz vardır “Kötü komşu insanı mal sahibi eder” diye. İşte savunma sanayi konusunda da Türkiye’nin başına gelenler buna benzemekte. 1974 Kıbrıs Harekatı sırasında çıkarmayı engellemek için Amerika’nın silahlarımı kullanamazsın diyerek karşı çıkması Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın kanına dokunmuş olacak ki Savunma Sanayine gereken önemi vererek kendi silah ve harp malzemelerimizi kendimizin üretmesine öncelik vermiştir.

İlk fırsatta Savunma Sanayi ve Aselsan kurumlarına daha hızlı işlerlik kazandırılarak Havalsan, Roketsan ve TUSAŞ tesislerinde üstün özelliklere sahip Hafif ve Ağır silahlarla, harp araç ve gereçlerin üretimi yapılarak Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmek suretiyle dosta güven, düşmana korku salmıştır. İşte kendi tesislerimizde üretmiş olduğumuz bu gurur verici silah ve harp malzemelerinin neler olduğunu kısaca bahsetmek istiyorum:

Uçaktan. karadan ve denizden 200 kilometreye kadar atış kabiliyetine sahip 280 km menzille Khan balistik füzesi ve SOM füzesi, Helikopterle kullanılan Tanksavar Füze sistemi, Milli ATAK helikopteri, BORA-12 Keskin Nişancı Tüfeği, Güneydoğuda şu an kullanılmakta olan 40 kilometreye kadar atış mesafesi olan T-155 FIRTINA OBÜSÜ, Muharebe tankı olarak üretilen ALTAY MİLLİ TANK’I, Milgem Milli Gemi, Anka İnsansız Hava Aracı, Son günlerde PKK’nın korkulu rüyası olan insansız SİHA’lar, Atmaca Milli Gemisavar, AKYA Milli Torpido, ARMA Zırhlı Muharebe Aracı, BMC Kirpi, Cobra-Zırhlı Tekerlekli Araç, Göktürk Milli Keşif Uydusu, Hürkuş Eğitim Uçağı, Kasırga TR-300 Füzesi, 40 uzmanın üzerinde çalışarak ürettiği MPT piyade tüfeği, KNT-76 Otomatik Keskin nişancı tüfeği, Pars Zırhlı Muharebe Aracı, Akıllı Bomba, 8 km menzilli Cirit füzesi ve en son Aselsan’ın yeni üretmiş olduğu radarlara, füzelere ve uçaklara karşı kullanılan körleştirici, yön değiştirici KORAL elektronik cihazı.

Savunma Sanayimiz bu ürettikleriyle yetinmeyerek çalışmalarına her gün yeni bir harp malzemesini üreterek TSK’nin gücüne güç katmaktadır.

Yukarıda saymakla bitiremediğim Savunma Sanayimizin ve Aselsanın üretmiş olduğu ürünler şüphesiz ki her biri gurur vericidir. Üretilirken ne büyük emekler verildiğini, mali konularda ne büyük fedakarlıkta bulunulduğunu az çok tahmin edebiliyoruz. Geçtiğimiz gün Maliye Bakanımızın Otomobil vergilerinin artırıldığını ve bazı malların zamlandığını açıklaması hiç kimsenin zoruna gitmesin. İşte milletçe katlanacağımız bu fedakarlıkların hedefinde yukarıda saydığım güvenliğimizle ilgili savunma Sanayi ürünlerinin üretilmesi bulunmakta.

Türkiye’mizin harp sanayi konusunda hızlı gelişme göstermiş olması haklı olarak milletimize güven ve gurur vermekte. Bugünlerde üzerinde çalışılan radara yakalanmayan savaş uçağı ile yerli otomobilimiz seri üretime geçtiğinde inanıyorum ki daha da gurur duyacağız. Şu bir gerçek ki Savunma Sanayimizin böylece hızlı gelişme göstererek yıldızlaşmasında en büyük pay başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere AK Parti iktidarınındır.