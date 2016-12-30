Yılın son gününü uğurlamak için hazırsınız. Peki mideniz o gece yiyeceklerinize hazır mı?

İlhan Cantürk

“Hem de nasıl, kendimi yılbaşına saklıyorum” demeyin! Yılbaşında yapılan en büyük hatalardan birinin bu olduğunu vurgulayan Acıbadem Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler, 2016’nın son gecesine dairsağlıklı beslenme tüyoları verdi.

Yılbaşı söz konusu olunca çoğumuz sağlıklı beslenme alışkanlıklarımızı rafa kaldırıyoruz. Akşamki güzel menüyü düşünerek bütün gün hiçbir şey yemiyoruz. Akşam olduğunda da “Bu gece özel, bir günden bir şey olmaz” diyerek ha bire yiyoruz! Gelsin mezeler, dolsun tabaklar, yensin tatlılar... Ama bunun ertesi günü de var. Neden hem midenizi yorasınız hem de fazla kalorialasınız ki? Sağlıklı beslenme alışkanlarınızı bozmadan, yeni bir yıla tüy gibi hafif girebilmek içinBeslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler’in önerilerine göz atın.

Kahvaltıda yumurta olmalı

Sabahtan itibaren yoğun bir gün sizi bekliyor.Gerçi bu yıl yılbaşı cumartesi gecesine denk geliyor ama gece için hazırlık yapmalısınız. Öyleyse güne güzel bir kahvaltıyla başlayın ve bu öğünde yumurtanızı eksik etmeyin. Yumurtanın uzun süre tok tutma özelliğini hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler, “İster sadece mantarlı ya da sebzeli omlet, isterseniz yumurta ve peynirden oluşacak bir kahvaltı yapabilirsiniz. Tabii ki de yanında tam buğday ekmeğinizi ve mevsimine uygun sebzenizi de eksik etmeyin” diyor.Karbonhidrattan da uzak durulmasını öneren Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler,akşamı da düşünerek, sabah kalorisi yüksek besinler almamakta fayda olduğunu söylüyor.

Öğle yemeğiyemesek mi?

Öğle yemeğini es geçmek çoğu kişinin aklını cezbediyor. Öyle ya, nasılsa akşama bol bol yiyeceğiz. Ancak şunu unutmayın ki, eğer öğle yemeğini yemezseniz akşam aç olacağınız için yemeğe daha çok saldıracaksınız. Halbukiöğlen yemeğinde lor peynirle yapılmış basit ve hafif bir salata, hem kalorisi düşük hemde tok tutucu özelliği taşıyor. Yanında 2 galeta ve 1 şişe soda tüketebilirsiniz.

Ve beklenen saatler...

Yılbaşı yemeğine en iyi başlangıcın çorba ve salata olduğunubelirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler, “Kış aylarının etkisini iyice gösterdiği şu günlerde içeceğimiz bir kase çorbanın hem içimizi ısıtan hem de midemizi doyuran etkisine değiniyor. Ana yemek olarak bir yılbaşı gecesi klasiği olan hindiyi önererek, “Hindi eti tavuk etine oranla hem daha yağsız hem de kolesterol miktarı daha düşük” diyor.Yalnız hindi etinin yanında iç pilav da yemek istiyorsanız, ekmek tüketmemeye dikkat etmelisiniz. Hindi etinin yanında, ya iki kaşık pilav ya da bir dilim ekmek tercih edebilirsiniz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler, yılbaşı gecesinde nasıl bir beslenme olması gerektiğini şöyle anlatmaya devam ediyor: “Meze olarak zeytinyağlılara ağırlık verin. Kızartmalardan mümkün oldukça uzak durup, yerine fırınlanmış sebzeleri deneyin. Tatlılara gelince, şerbetli ve kremalı tatlılar yerine sütlü tatlıları ya da meyveli dondurmalı kuplarıgibi hafif alternatifleri tercih edin.”

Yılbaşında yemeği fazla kaçırdıysanız...

Bütün bu önerilere rağmen yemeği fazla kaçırdıysanız ve mideniz rahatsız olduysa Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler’in ertesi gün için hazırladığı ve detoks özelliği taşıyan menüyü not edin.

Kahvaltı

1-3 dilim ekmek(cinsiyete ve kiloya göre)

1-2 dilim peynir

1 haşlanmış yumurta

Mevsimine uygun yeşillik

4-5 adet zeytin veya 1 tatlı kaşığı yağ

1 tatlı kaşığı veya 4 küçük kayısı

Öğlen

1 su bardağı badem sütü

2 tatlı kaşığı chia tohumu

2 tatlı kaşığı yulaf ezmesi

1 tatlı kaşığı kakao

1 yerli muz

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri blenderden geçirip bekletmeden için.

Akşam

1 su bardağı badem sütü

2 tatlı kaşığı chia tohumu

2 tatlı kaşığı yulaf ezmesi

2 ince dilim ananas

Tercihe göre tarçın

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri blenderden geçirip bekletmeden için.