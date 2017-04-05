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Yılmaz Güney Sahnesi, gazeteci ve televizyon programcısı Enver Aysever’i Başkentli sanatseverlerle buluşturdu

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Yılmaz Güney Sahnesi, gazeteci ve televizyon programcısı Enver Aysever’i Başkentli sanatseverlerle buluşturdu
Gazeteci ve Televizyon Programcısı Enver Aysever’in tek kişilik gösterisi ‘Mırıldandıklarım Haykırdıklarım’, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde Başkentlilerle buluştu.

Yılmaz Güney Sahnesi, gazeteci ve televizyon programcısı Enver Aysever’i Başkentli sanatseverlerle buluşturdu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in eşi ile birlikte izlediği “Mırıldandıklarım Haykırdıklarım” adlı tek kişilik gösteride Aysever, kızına yazdığı mektuplarını ve yaşamının farklı dönemlerine dair anılarını fotoğraflar ve dönem müzikleriyle izleyicisiyle paylaştı.

 

Aysever’in yazıp yönettiği, çocukluk ve gençlik dönemlerini yaşadığı 1970 ve 1980’li yıllara yolculuğa çıkardığı gösteride, o dönemde yaşananları farklı bir bakış açısıyla eğlenceli bir dille fotoğraf ve şarkılarla hatırlatıyor.

 

Çankayalıların yanı sıra belediye çalışanlarının da izlediği gösteride Aysever, seyircisini hem kendisiyle hem de geçmişiyle cesurca yüzleştirmeyi de ihmal etmiyor. Seyircinin hem izleyicisi hem de katılımcısı olduğu aykırı gösteride, Aysever’in Kütahya’da bir vatandaşla yaşadığı Atatürk’le ilgili anısı, Yılmaz Güney Sahnesi’ni dolduran Çankayalılardan büyük alkış aldı.

 

Gösterinin sonunda Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Enver Aysever’i kutlarken Aysever de günün anısına son kitabı Gece Bekçisinin Rüyası adlı romanını Taşdelen’e imzalayarak hediye etti. 

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