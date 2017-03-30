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Yılmaz Güney’i 80. doğum gününde, Yılmaz Güney Sahnesi’nde anıyor

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Yılmaz Güney’i 80. doğum gününde, Yılmaz Güney Sahnesi’nde anıyor
Çankaya Belediyesi, sinemanın usta ismi Yılmaz Güney’i 80. doğum gününde, prefabrik bir yapıyken yıkıp modern bir sanat merkezi haline getirdiği Yılmaz Güney Sahnesi’nde anıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Yılmaz Güney’i ismini, sanatını ve mücadelesini yaşattığımız sanat merkezimizde anacak olmaktan onur duyuyorum” dedi.

 

Çankaya Belediyesi, sinemanın usta ismi Yılmaz Güney’i 80. doğum gününde, “Sürgün Türküleri” belgeseli gösterimiyle anıyor.

Günümüz ihtiyaçlarını karşılayamadığı için yıkılmasının ardından yapılarak başkente yeniden kazandırılan Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenecek anmaya, filmin yönetmeni İlker Savaşkurt da katılacak.

 

GÜNEY’İN SON YILLARI

Ünlü oyuncu Barış Atay’ın Yılmaz Güney’i canlandırdığı belgesel, Güney’in 12 Eylül 1980 darbesinin ardından Fransa’da geçirdiği son yıllarını, “Duvar” filminin çekim sürecini, dönemin sürgün insanlarını anlatıyor.

Yapımcılığını Abbas Nokhasteh’in üstlendiği senaryosunu Mehmet Kala ile Paul Hallam’ın yazdığı belgesel, Türkiye, Fransa ve İngiltere ortak yapımı.

Güney’in sürgününün izini süren belgesel, 1 Nisan saat 14.00’de ücretsiz olarak gösterilecek. Katılım için, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nden yer fişi almak yeterli olacak.

 

“ONUR DUYUYORUM”

Yılmaz Güney’in sanatın devrimci ruhunu temsil ettiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Prefabrik bir yapıyken yıktığımız, 300 kişilik modern ve konforlu bir hale getirerek Yılmaz Güney’in ismini, sanatını ve mücadelesini yaşattığımız sanat merkezimizde O’nu anacak olmaktan onur duyuyorum” dedi. 

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