YOBAZLARMIŞ. ASIL YOBAZ...

Bülent Ertekin

Ne utanmaz.

Ne ârlanmaz.

Ne sıkılmaz insansınız siz yaaa.

Nasıl bir insan olduk, oldunuz ki tahammülsüz,

saygısız,

hoşgörüsüz,

ya bendensin

ya da kara toprağın diyen bir zihniyet ve hayat felsefesi içerisindesiniz. Tıpkı mahalle aralarında okunan arabesk müzikleri gibi tabii ara da sırada kendimizden geçmeler,geçerken de vücudumuza zarar verecek şekilde jiletlemeler.

Ne bu yaa!!!

Nerden, nereye geldik!

Neyi mi anlatmak istiyorum.

YOBAZLIĞI!!

YOBAZLIĞIMIZI!!!!

Hem de öyle böyle olmayan bir yobazlığı.

Türkiye'nin en önemli ve üç büyük, üçüncü büyük şehri olan İzmir ve İZMİR'DE YAŞAYAN, KENDİNİ BİLMEZ YOBAZLARDAN bahsediyorum.

Bunu yazarken sapına kadar bir İzmir'li olarak

UTANIYOR, HİCAB DUYUYORUM!!!

YAZIKLAR OLSUN

O YOBAZLARA!!!

Nedir mesele? diyecek olursanız. Anlatayım.

Hafta sonu Süper ligin iki güzide ve eski futbol kulübü İzmir'de karşılaşıyorlar. Herşey güzel;

saha güzel,

hava güzel,

seyirci her zaman olduğu gibi coşkulu, şen. Trubunler GÖZ GÖZ GÖZTEPE diye adeta inliyor. Menfi olan hiç bir şey yok. Herşey kısaca fevkalâde.

Maç başlar, sonuçta da Göztepe'nin 1-0 lık üstünlüğü ile biter. Biter bitmesine de içinde;

kin,

nefret,

husumet,

şiddet,

tahammülsüzlük ile dolu, dopdolu olan kendini bilmez;

MANYAK,

HOLİGAN,

TERBİYESİZ,

AHLÂKSIZ,

ŞİDDETE MEYİLLİ,

yada söyleyenlerin tabiri ile

FUTBOL YOBAZI bir kendini bilmez çıkıp Atiker Konya Spor Başkanı Fatih Yılmaz ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine sözlü saldırıda bulunuyor.

Karşılaşmanın başından sonuna kadar sakin bir şekilde protokol tribününde maçı izleyen yöneticiler müsabaka sonunda beklenmeyen bir tepkiyle karşılaşıyor. Göztepeli yöneticileri maç sonunda tebrik eden yönetim kurulu üyelerine protokol tribününde bulunan bir şahıs “YOBAZLAR GİDİN CAMİYE NAMAZ KILIN" diye bağırdı.

Bre utanmaz!!!

Bre kendini bilmez şarlatan!!!

Bre densiz!!!

Bre tahammülsüz!!!!

Bre ayyaş!!!

Bre kepaze!!!!!

kimsen kim, otur oturduğun yerde.

Sen, (senin tabirin ile ) böyle YOBAZLARA KURBAN OL

Önce sana yobazlığı anlatmak ondan da öte; bu tabiri

KAFANA ÇAKMAK GEREK.

" Yobaz kime denir bilirmisin?

Halk arasında, incelikten yoksun, kaba saba insanlara.

Dini inanışlarına aşırı körü körüne inananlara,

kendi gibi yaşamayanları da kafir ilan eden tiplere.

Bütün doğruların, kendisinin düşündüğü gibi olduğunu sanan, bu düşünceleri de etrafına kabul ettirmeye çalışan, kendini aydınlar sınıfında gören tiplere" denir.

Gördün mü? kim miş YOBAZ?

O halde tekrar o kafana yazman kaydı ile senin anlayacağın lisan ile tarifini yapalım.

YOBAZ,

Senin gibi

İNCELİKTEN YOKSUN,

SENİN GİBİ KABA,

SENİN GİBİ SABA,

SENİN GİBİ BAŞKALARINA TAHAMMÜL EDEMEYEN,

SENİN GİBİ SADECE KENDİNİN DOĞRU DÜŞÜNDÜĞÜNÜ ZANNEDEN,

SENİN GİBİ ADAM OLDUĞUNU ZANNEDEN, LÂKİN ADAMLIKTAN UZAK,

SENİN GİBİ TAHAMMÜLSÜZ,

SENİN GİBİ HOŞGÖRÜSÜZ,

SENİN GİBİ SEVGİSİZ,

SENİN GİBİ SAYGISIZ,

KENDİNİ BİLMEZLERE YOBAZ DENİR!!!!!!

Buradan İzmir Spor Müdürlüğüne ve yetkililerine ricamdır;

İzmir'de ve İzmirliye yakışmayan bu davranışı sergileyen kim ya da kimler varsa bunları hiçbir şekilde stadyumlara sokmayın.

Bir daha stadyuma girmek ancak ve ancak hayallerinde rüyalarında olsun. Olsun ki arkasından gelecek

Tüm YOBAZLARA ÖRNEK OLSUN.

Selâm ve dua ile..