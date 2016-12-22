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Yoğun kar yağışı ile birlikte karla kaplanan Gölbaşı’nda renkli görüntüler oluştu

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Yoğun kar yağışı ile birlikte karla kaplanan Gölbaşı’nda renkli görüntüler oluştu
Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Gölbaşı’nda da etkisini gösterdi.

Mogan Gölü’nün de buz tutması ile Gölbaşı fotoğraf severlerin akınına uğradı.

 

Her mevsim insanları çekmeyi başaran Gölbaşı, yağan kar ile fotoğraf severlerinde uğrak noktası oldu. Gölbaşı’nın karlar altında görüntülerini ölümsüzleştiren vatandaşlar, karın ve manzaranın tadını çıkarmayı ihmal etmediler. Ayrıca Mogan Gölü’nün buz tutması ile birlikte gölün doğal hayatı da ilgi çekti. Martılar ve karabataklar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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