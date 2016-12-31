YOĞUN KAR YAĞIŞINA KARŞI ANKARA GENELİNDE 832 ARAÇ VE 3 BİN PERSONELLE ETKİN BİR MÜCADELE YAPILDI

“BÜYÜKŞEHİR SORUMLULUĞUNDAKİ 25 İLÇEDE TOPLAM 18 BİN KİLOMETREYİ AŞAN YOLLARDA EKİPLERİMİZ SABAHLARA KADAR KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ”

Büyükşehir Belediyesi, yurt genelinde olduğu gibi Ankara’da da etkili olan kar yağışına karşı yoğun bir mücadele gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi, merkez ve çevre ilçelerde 832 araç ve 3 bin personelle geceli gündüzlü karla mücadele çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kar yağışına karşı ekiplerin sabahlara kadar yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek, “Ankara genelinde Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan toplam 18 bin kilometrelik yolun kardan temizlenmesi için 832 araç ve 3 bin personelle vardiyalı olarak geceli gündüzlü çalışma gerçekleştirildi” dedi.

Başkan Gökçek, tüm yurtta olduğu gibi Başkent Ankara’da da etkili olan ve özellikle çarşamba, perşembe ve cuma günleri yoğun olarak görülen kar yağışına karşı tüm ekiplerin özveriyle çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

“Vatandaşların mağdur olmaması ve trafikte sıkıntı yaşanmaması amacıyla, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan ana cadde ve bulvarların trafiğe açık tutulabilmesi için etkin mücadele yaptık. Kar yağışıyla birlikte, Başkent'in merkezi noktalarında ve yüksek kesimlerinde bekleme yapan unimog araçlarla, anında kar ve buzlanmaya karşı müdahale ettik. Kar yağışının yoğun olarak devam ettiği günlerde ilçe şefliklerimizle birlikte toplam 832 araç ve 3 bin kişilik personelle vardiyalı olarak sabahlara kadar çalıştık.”

Başkan Gökçek, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince Ankara genelinde merkez ve çevre ilçeler dahil toplam 25 ilçede karla mücadele çalışması yapıldığını vurgulayarak, “Ankara genelinde aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle, temizlenen yollarda tekrar tekrar kar küreme çalışması yapıldı” dedi.

Başkan Gökçek, küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından karla mücadele araçlarının ana cadde, bulvar ve yollarda gün boyu ring yaptığını, kar yağışının yoğunlaşması ihtimaline karşı ise anında müdahale için yüksek noktalarda bazı karla mücadele araçlarının bekletildiğini söyledi.

-“BÜYÜKŞEHİR GÜÇLÜ BİR FİLOYA SAHİP”-

Başkan Gökçek, merkez Güvercinlik tesisleri başta olmak üzere, Saray, Mamak ve Dikmen’de bulunan tuz ikmal silolarının aktif olarak çalıştığını, stoklarda halen 10 bin ton tuzun hazır olarak bulunduğunu, 60 bin ton daha tuz alımı yapılacağını bildirdi.

Başkan Gökçek, 119 özel donanımlı kar küreme aracı (unimog, ateco, man) 58 kürekli kamyon, 70 kürekli tuzlama ekibi, 300 kamyon, 125 ekip aracı, 40 greyder, 35 loder, 50 beko-loder, 30 dozer ve 5 özel donanımlı solüsyon tankeri olmak üzere 832 araçla güçlü bir filoya sahip olduklarını hatırlattı.

-KAR KALINLIĞI 30-40 CM'YE KADAR ÇIKTI-

Kar yağışının Ankara’da etkili olduğunu vurgulayan Başkan Gökçek, "Akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar çoğu kesimlerde aralıksız yağan karın yüksekliği, şehir merkezinde 25 cm, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 30-40 cm seviyelerini aştı. Kar yağışı barajlarımız için de sevindirici. Hayatın devamı için karın da yağması gerekir” dedi.

-KENT ESTETİĞİ EKİPLERİ -

Yollarda yapılan karla mücadele çalışmalarının yanı sıra Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri de bulvar, kaldırım ve meydanlarda araç ve yaya yollarını açık tutmak için seferber oldu. Daire Başkanlığı, bu amaçla oluşturduğu toplam 555 kişilik personel ve süpürge, tuzlama, kar küreme ve iş makinelerinden oluşan 124 araçlık filosuyla çalışmalara katıldı.