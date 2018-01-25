YÖK 100/2000 Doktora Burs Programında 3. Çağrı Döneminde Desteklenen Üniversiteler ve Alanları Belli Oldu

İrem Subaşı / Editör

100/2000 YÖK Doktora Burs Programı nın 3. Çağrı Dönemi kapsamında Üniversitelerimiz tarafından yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlanmıştır. 3. Çağrı Döneminde 83 öncelikli alanda 75 üniversitemiz tarafından yaklaşık 3200 kontenjan talep edilmiştir. Gelinen aşamada söz konusu başvuruların panel değerlendirmeleri tamamlanarak ilgili alanlarda başarılı bulunan üniversitelerimizin kontenjan sayıları belirlenmiştir.

Süreç Nasıl Başlamıştı?

Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi dikkate alındığında, bu hedefe ulaşabilmesi ancak nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan unsuru ile mümkün olabilecektir.

Bu gereklilikten yola çıkarak Yeni YÖK olarak öncelikli alanlarda doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacın karşılanması amacıyla devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören ve/veya görecek öğrencileri desteklemek için YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı başlatılmıştır. Bu proje kurgusu, amacı ve süreçleri itibariyle ülkemiz için bir ilktir. Bu program kapsamında her çağrı döneminde Başkanlığımız tarafından belirlenen 100 öncelikli tematik alanda devlet üniversitelerinin doktora programlarında öğrenim gören ve/veya görecek 2000 öğrencinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde ilk çağrıya çıkılarak başlatılan ve 100 öncelikli alanda 2000 Doktora öğrencisine burs vermeyi hedefleyen bu programda şimdiye kadar 3 çağrı dönemi tamamlanmış ve ilk iki çağrı dönemi sonunda yaklaşık 1250 öğrenci burslandırılmıştır.

100 Öncelikli alan nedir? Nasıl belirlenmiştir?

100/2000 YÖK Doktora Burs Programı ülkemizin küresel rekabeti açısından gelecek 10 yılda ihtiyaç duyulacak 100 öncelikli alanda 2000 doktora öğrencisine burs sağlanmasını amaçlayan bir burs projesidir.

Seçilen 100 doktora alanı, 2013'ten itibaren dünya bilim literatürüne katılan "Yükseköğretimde Akıllı Uzmanlaşma" çalışmaları, Üniversitelerimizin ve Akademisyenlerimizin görüşleri ve çeşitli kurum ve kuruluşların önerileri alınarak kararlaştırılmıştır. Bilindiği gibi bu kavramın esas gayesi, 21. yüzyılda öne çıkan yüksek teknoloji, inovasyon ve gerekli insani ve sosyal değerlerin çalışmalarını ve araştırmalarını üretmek ve ülkeye bu alanlarda Ülkemize bilim insanı kazandırmaktır. Bunu yaparken de kamu finansmanını doğru ve verimli harcamak ile bilim hayatını ülkemizin kalkınmasına yönelik kurgulamak da üzerinde durulan diğer iki noktadır.

100 /2000 YÖK Doktora Burs Programı ile burs verilen alt alanlar “Temel Bilimler ve Mühendislik”, “Sağlık”, “Sosyal ve Beşeri Bilimler” ile “Mimarlık ve Tasarım” dan oluşan 4 ana başlık (Üst Alan) altında kurgulanmıştır. Bu üst alanlar altında 100 alt alan oluşturulmuştur. Söz konusu alt alanlara http://www.yok.gov.tr/web/100-2000/hangi-alanlarda adresinden ulaşılabilmektedir.

İlk 2 çağrı döneminde burs verilen öncelikli alanlar 3. çağrı döneminde değerlendirilmiş, mevcut programlara kabul edilen öğrenci sayıları, küresel akımlar ve ülkemizin ihtiyaçları kapsamında 30 alan yenilenmiştir. Kurgumuza göre 100 Öncelikli Alan her bir çağrımızda yeniden gözden geçirilmekte, önceki çağrıda kullanılan kontenjanlar da dikkate alınarak gerektiğinde ekleme ve çıkarmalar yapılabilmektedir.

100/2000 Doktora Burs Programının mevcut doktora burs programlarından farkı nedir?

Ülkemizdeki mevcut doktora burslandırma programlarında burslandırıcı kurum/kuruluş doğrudan öğrenciyi değerlendirmekte ve başarılı bulunan öğrencileri desteklemektedir. 100/2000 doktora burs programında ise belirlenen öncelikli alanlar için üniversitelerimiz ilgili alanlardaki öğretim üyesi ve alt yapı yetkinleri kapsamında başvuru yapmakta ve değerlendirme sonrasında başarılı bulunan üniversitelerimize burs desteği sağlanmaktadır. Bu kapsamda da üniversitelerimiz desteklendikleri alanda ve desteklendikleri sayıda doktora öğrencisini kendileri belirlemektedirler. Bu şekilde üniversitelerimizde ilgili alanlarda ihtisaslaşma gerçekleşmektedir. Bu ülkemiz için yeni ve yenilikçi bir yöntemdir. Bu süreç; adalet, liyakat ve ehliyet çerçevesinde, nesnel ve şeffaf bir surette sürdürülmektedir.

YÖK 100/2000 Doktora Burs Programında 3. Çağrı Döneminin Hangi Aşamasına Gelindi?

100/2000 YÖK Doktora Burs Programı 3. Çağrı Dönemi için 8 Aralık 2017 tarihinde ilana çıkılmış ve Yükseköğretim Kurumlarının yetkinliklerinin olduğunu düşündükleri alanlar için doktora burs kontenjan talebine yönelik olan başvuru süreci 25 Aralık 2017 Pazartesi günü (ilk aşama) tamamlanmıştır 25 Aralık 2017’den bu yana Üniversitelerden gelen başvurular incelenmiş, 19 Ocak 2018 tarihinde panel değerlendirmeleri gerçekleştirilmiştir.

Panel değerlendirmeleri sonucunda kontenjan almaya hak kazanan üniversitelerimize hangi alanlarda ve kaç kişilik doktora burs kontenjanı hak ettikleri bildirilmiştir.

Sonuç olarak 70 Üniversiteye 2000 kontenjan verilmesi uygun bulunmuştur. Bundan sonraki ilan ve başvuru süreçleri üniversitelerimiz tarafından yürütlecektir.

Bu Programa Kimler ve Hangi Şartlarda Başvurabilir?

T.C. vatandaşı olan lisans veya yüksek lisans mezunları başvuruda bulunabilecektir. Aday eğer doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olması da gerekmektedir.

İlgili alanda başarılı bulunan üniversitelerimizce yapılacak ilanlara ilgili alanda doktora öğrencisi olan ve doktora öğreniminin tez aşamasına geçmemiş öğrencilerimiz bu programa başvurabilecektir. Bu Üniversiteler http://www.yok.gov.tr/web/100-2000/ana-sayfa adresinde de ilan edilmiştir.

Başvuru tarihleri 24 Ocak – 12 Şubat 2018 tarihleri aralığında yapılacak olup her üniversitenin başvurular için belirlediği başvuru tarihleri ve şartları ilgili üniversitelerin web sitelerinden adaylara duyurulacaktır.

İlk 2 çağrı döneminden farklı olarak bu dönem üniversitelere verilen kontenjanlara herhangi bir işte çalışan öğrenciler de başvuruda bulunabilecektir (657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/ Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışanlar dışında).

100/2000 YÖK Doktora Burs Programından Mezun Olan Öğrenciler İçin Mecburi Hizmet Söz Konusu mudur?

Hayır. Bu programdan mezun olanlar mevzuata uygun olarak Devlet veya Vakıf Üniversitelerinde, diğer devlet kurumlarında veya özel sektörde çalışabilirler. Bu programın amacı ülkemiz için nitelikli insan kaynağı oluşturmaktır.

Burs miktarı?

Bursiyerlere Mart ayından itibaren doktora eğitimleri sürecince (yüksek lisans eğitimi sonrası doktora eğitiminde 4 yıl, lisans eğitimi sonrası bütünleşik doktora eğitiminde 5 yıl) aylık 2.000 TL burs verilecektir.

Program kapsamındaki doktora öğrencilerinin başka bir burs programından faydalanması mümkün olabilmektedir (diğer burs sağlayıcı kurum açısından uygun bulunması durumunda).

100/2000 YÖK Doktora Burs Programı hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantı adresinden bilgi alınabilmekte ve yuzikibin@yok.gov.tr eposta adresinden sorularınız cevaplandırılabilmektedir.

Gelecek 10 Yıl İçin Güçlü Nesiller Yetiştirme Projesine olan 100/2000 YÖK Doktora Burs Programına katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

“YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı” Yeni YÖK’ün Gelecek 10 Yıl İçin Güçlü Nesiller Yetiştirme Projesidir.