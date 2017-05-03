YÖK BAŞKANI SARAÇ AR – GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİNE KATILDI

Hatice Kasapoğlu / Moda Tasarımcısı

T.C. Kalkınma Bakanlığı ile T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde gerçekleştirilen AR-GE İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı, 3-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Pullman Kongre ve Fuar Merkezinde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, TÜBİTAK, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile gerçekleştirilen “AR-GE İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı”nın açılışı YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf COŞKUN, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali ÇELİK’in katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Saraç:

Küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sisteme sahip olunması gerekli

Türkiye’nin küresel rekabet ortamında 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi kapsamında en önemli süreçlerin başında Ar-Ge odaklı büyüme gelmektedir.Bu hedefe ulaşabilmesi ancak nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan faktörü ile mümkün olabilecektir. Bu durumun, küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine sahip olunmasını gerekli kıldığı malumdur.

YÖK’ü daha şeffaf ve hesap verebilir temeller üzerinde şekillendirmeye başladık

“Yükseköğretim alanındaki küresel gelişmelerle birlikte özellikle 2000’li yılların başından itibaren yükseköğretim kurumlarının sayılarında ve çeşitliliğindeki artışlar, öğrenme yöntemlerinde kullanılan yeni teknolojiler ve buna bağlı olarak çeşitlenen öğrenme yöntemleri, ulusal ve uluslararası işbirlikleri, öğrencilerin hareketliliği, mezunların istihdam edilebilirliği ve üniversitelerin sıralandırılmaları gibi konular artık, yükseköğretim kurumlarının daha şeffaf, hesap verebilir ve her düzeyde daha fazla sorumluluk almalarını gerektirmektedir. YÖK, artık bu temeller üzerine şekillenmeye başlamıştır.”

Avrupa yükseköğretim alanındaki ikinci en büyük öğrenci sayısına sahip ülkeyiz

“Bugün itibariyle 111’i devlet, 65’i vakıf yükseköğretim kurumu ve 6’sı vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 182 yükseköğretim kurumumuz mevcut olup öğrenci sayımız da 7.313.403’e ulaşmıştır. Bu öğrenci sayımız ile Avrupa Yükseköğretim Alanındaki ikinci en büyük öğrenci sayısına sahip ülke konumuna gelinmiştir.”

Yeni YÖK’ün birinci hedefi nitelik ve kalite bakımından büyümedir

“Yükseköğretim sistemimizdeki son 10 yılda yaşanan bu büyüme sürecinin bundan sonraki aşaması keyfiyet itibariyle, nitelik ve kalite bakımından da büyümedir. Yeni YÖK’ün birinci hedefi artık budur. Bu kapsamda son 2 yıl içerisinde Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili tüm paydaşları ile birlikte gerçekleştirdiği ve kamuoyu ile de paylaştığı girdi ve süreç odaklı iyileştirmelere yönelik yeni ve yenilikçi pek çok girişim bulunmaktadır.

Bu kapsamda tarafımızca gerçekleştirilen ve yapısal değişim niteliğinde olan en önemli girişimlerimiz, “Kalite Kurulu’nun oluşturulması” ve “Misyon Farklılaşması odaklı İhtisaslaşma”dır.

Üniversitelerimizin misyonlarını tekrar gözden geçirmesine ihtiyaç var

“Üniversitelerimizin tümünün aynı ve birbirinin kopyası olmasını tasvip etmiyoruz. Üniversitelerimiz farklı değerler üretmelidir. Bu kapsamda üniversitelerimizin bir kısmının eğitimde, bir kısmının araştırma ve teknoloji üretiminde bazılarının da bölgesel kalkınmaya katkı sağlamakta farklılaşmasını istiyoruz. Bu farklılaşma kesinlikle birinci, ikinci lig şeklinde kabul edilmemelidir. Bunun için de üniversitelerin misyonlarını tekrar gözden geçirmesine, tek tipten uzaklaşarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmesine, üniversite olmanın şümullü yapısından uzaklaşmadan belli alanlarda temayüz etmesine ihtiyaç vardır. Bu yaklaşımdan bir üniversitenin sadece bir alanda faaliyet göstermesi anlaşılmamalıdır; aksine bir üniversitenin bütün alanlarda faaliyet gösterirken bir alanda temayüz etmesi kastedilmektedir.”

100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi 2023 Türkiye’sinin projesidir

“Türk yükseköğretim sistemindeki bu yapısal değişim sürecini başlatabilmek ve başarıyla sürdürebilmek için nitelikli insan kaynağına ihtiyaç olduğu açıktır.

Nitelikli insan kaynağını sağlamaya yönelik olarak yükseköğretim tarihimizde bir ilk olacak olan ve yakın zamanda kamuoyu ile de paylaşılan“100/2000 YÖK Doktora Programı” Projesini hayata geçirdiğimizi de sizlere duyurmak isterim. Bu proje aslında kapsamı ve amacı itibariyle 2023 Türkiye’sinin projesidir. Bu proje kapsamında ülkemizin doktoralı insan ihtiyacını karşılamak üzere 100 önemli ve disiplinler arası alanda 2000 kişiye tatminkâr bir burs verilecektir. Bu alanlar rasyonel bir yaklaşımla ülkemizin gelecek 10 yılını şekillendirecek bir şekilde tasarlanmıştır. Bu insan kaynaklarının istihdamı ise sadece akademiye yönelik olmayıp, özellikle kamunun ve özel sektörün gelişimi odaklı süreçlerine de yöneliktir. “

Yükseköğretimimizi bilimsel bir metotla yeniden şekillendiriyoruz

“Yeni YÖK’ün stratejik yaklaşımı ile hayata geçirdiğimiz projelerimiz, Türk yükseköğretimini artık keyfiliğe ve mühmelliğe bırakılmadığını göstermekte ve bilimsel bir metotla ve rasyonel bir tarzda yeniden şekillendirdiğimizi ortaya koymaktadır.”

Türk yükseköğretiminde hissedilebilir bir iyileşme başladı

“YÖK, bilim hayatını üniversitelerimizin bilimsel gücüyle tekrar şekillendirmeye ve yükseköğretimi; kalite, ihtisaslaşma, öncelikli alanlar ve nitelikli doktora gibi kavramlarla yeniden yapılandırma gayreti içindedir. Bunun sonucu olarak da yükseköğretimde hissedilebilir bir iyileşme başlamıştır ve bu iyileştirme inşallah devam edecektir.”

Zirvenin açılış toplantısının ardından fuarın resmi açılışını gerçekleştiren YÖK Başkanı Saraç ve beraberindekiler fuardaki stantları gezdiler.