YÖK BAŞKANI SARAÇ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI İLE TOPLANTI DÜZENLEDİ

İrem Subaşı / İllüzyonist

Sayın Bakanım,

Yükseköğretim Kuruluna hoş geldiniz.

Sizi Türkiye Cumhuriyetinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak Yükseköğretim Kurulunda ağırlamaktan mutluluk duymaktayız.

Bugün gerçekleştiriyor olduğumuz toplantımızda;

Üniversitelerimizin mühendislik ve teknoloji fakültelerinin dekanları,

Fen Bilimleri Enstitü Müdürleri,

Türk Bilim dünyasının önemli enstitülerinin yetkilileri bulunmaktadır.

Müsaadeniz ile konuşmanızın sonunda vaktiniz olduğu ölçüde platformun sorularını ve katkılarını da alacağız.

Sizi ve üniversitelerimizin değerli dekanlarını, müdürlerini ve öğretim üyelerini saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz.

Sayın Bakanım,

Bugünkü beraberliğimizin ana konusu olan ülkemizin Bilim, Sanayi ve Teknolojik Gelişmelerine Yönelik Politikalarını ve görüşlerinisizden dinleyeceğiz.

Ben bu kısa selamlama konuşmasında yükseköğretim kurumlarımıza dair sayılarla sizleri bilgilendireceğim ve YENİ YÖK’ün üzerinde çalıştığı ve uygulamaya koyduğu politikalardan söz edeceğim.

Bildiğiniz gibi,

111’i devlet,

65’i vakıf,

8’i Meslek Yüksekokulu olmak üzere 182 Yükseköğretim Kurumumuz mevcut. Bu kurumlarda7O bini öğretim üyesi olmak üzere 160 bin aşkın öğretim elemanı görevli.

Yükseköğretimde toplam öğrenci sayımız 7 milyon 300 bin ve bu sayı ile Avrupa Yüksek Öğretim Alanının ikinci büyük ülkesiyiz.

Sayın Bakanım ve Değerli Hocalarım,

Üniversitelerimizinyakın zamana kadar sürdürdükleri kendi kapalı devre anlayışlarından çıkmaları ve bölgelerine, çevrelerine ekonomik değer katan kurumlar haline gelmeleri kaçınılmazdır ve artık gerçekleşmektedir.

Çünkü, özellikle 2010’lu yıllardan itibaren internet teknolojileri:

Üniversitelerin temel değerlerinden biri olan öğretme kısmını neredeyse devralmak üzereler.

Kütüphane sisteminin bile internet üzerinden yürümesi,

Gerek online dersler, gerekse öğrencilerin bilgiye internet üzerinden ulaşmaları,

üniversitelerin bu öğretme fonksiyonunu bazen müspet bazen de menfi olarak derinden etkilemektedir. Ayrıca şimdiye kadar, önemli anlam ifade eden hakemli dergiler yerine uluslararası araştırmacıların büyük bir çoğunluğu, daha fazla etkili olduğunu düşündüklerinden çalışmalarını, araştırmalarını internet sayfalarından yayınlamayı tercih etmektedirler.

Üniversiteler, yeni bakış açıları ve yeni platformlar geliştirmek zorundadırlar.

Yerleştirmemiz gereken bir diğer önemli kavram; araştırmacıların, elde ettikleri araştırma sonuçlarının sadece makale yazımı ve yayınlanması seviyesinde kalmaması, çalışmalarının ekonomik bir değer , sosyal bir değer veya bilimsel bir etki yaratacak hale gelmesinde kendilerinin de bizzat rol sahibi olmalarıdır. Aksi halde yazılan makale, dergilerde ve kütüphane raflarında kalmaktadır.

Bu bağlamdan olmak üzere gelişmiş dünya, yetiştirdikleri öğrencileri girişimcilik ve inovasyon kavramları ile donatmaktadır. İş dünyası da bizden motivasyonu yüksek, dijital dünyaya hâkim ve çok iyi yabancı dil bilen mezunlar istemektedir. Yani üniversiteler, artık yatay ve dikey derinliği olan üyeler, öğrenciler ve mezunlar ile değerlendirilmektedir. Bugün doğan çocukların % 65’i henüz icat edilmemiş, henüz tanımlanmamış işlerde çalışacak diye öngörülmektedir.

Hatta 20. YY’daki işlerin, %70’inin, 21. YY’dahiç olmayacağı düşünülmektedir.

Teknolojik gelişme ve küreselleşme, hem üniversitenin hem de sanayinin işleyişinde köklü değişikliklere neden olmuştur, olmaktadır.

Disiplinler arasındaki sınırların gittikçe ortadan kalkması ve

Üniversiteler arasında küresel düzeyde cereyan eden rekabet, üniversitelerimizin eğitim ve araştırma yapılarını yenilenmeye zorlamıştır.

Üniversitelerin temel misyonu olan eğitim faaliyetlerine, araştırma faaliyetlerinin de bir işlev olarak eklenmesi, üniversitelerin geçirdikleri ilk farklı ve büyük bir akademik aşama olarak değerlendirilir. 1980-90’lardan sonra ise üniversitelerin temel misyonlarına eklenen ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamak görevi ve girişimci üniversite kavramı, üniversiter yapıyı ulusal inovasyon sisteminde aktif ve önemli bir kurum haline getirmiştir. Ki bu da ikinci büyük bir aşama olarak üniversiteler tarihinde yer almıştır.

Bilgi üretme ve teknoloji geliştirme önemli miktarda sermaye gerektiren faaliyetlerdir. Fakat bu alanlara aktarılan devlet kaynaklarının giderek azalması, fonların daralması ve gittikçe artan rekabet, üniversitelerdeki araştırmalar için yeni kaynaklar ve sponsorlar gerektirmektedir.

Bütün bu gereksinimler, üniversitelerdeki araştırma faaliyetlerine sanayinin ilgisini ve katkısını güçlendirmiştir. Aslında üniversite-sanayi işbirliği her iki tarafı da kazançlı kılan bir yapıdır. Yeni YÖK olarak bütün bu bilinçler ile oluşturduğumuz komisyonlar marifetiyle gerek yönettiğiniz Bilim ve Sanayi Bakanlığımız ile gerek Türk sanayisi ile yakın ilişki içinde çalışmaktayız. Destekleriniz için buradan bir kez daha Sayın Bakanım size ve çalışma arkadaşlarınıza teşekkürlerimi sunmak isterim………

Geleceğin üniversitesini şekillendirecek bir diğer önemli kavram, artan disiplinler arası işbirliğidir. YÖK, bu bilinçle 100 disiplinler arası alanda 2000 doktora öğrencisini, hem mali hem bilimsel olarak desteklemek üzere program başlatmıştır.

Gittikçe hızlanan

Bilgi birikimi

Akademik üründe kalite kavramı ve

Gelişen iletişim teknolojileri disiplinler arası çalışmayı destekleyen önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bilimsel araştırmalarda kişiden önce takım kavramı önemlidir.100/2000 projesinde de yeni alanlarda “ kümülatif kritik kitlelerin” oluşmasını, bu grupların disiplinlerarası çalışmalar üretmesini, ve böylece Türk yükseköğretiminde araştırmacı,araştırma ekibi gibi kavramların önemle ve özenle artarak ön plana taşınmasını teşvik ediyoruz. Proje, bu ay yani 2017 Şubatında aktif olarak başlamış olacaktır.

Sayın Bakanım,

2016’da Türk Yükseköğretimine kazandırdığımız diğer önemli bir başlık, üniversitelerin bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşmasıdır. Bu alanda seçilen 5 üniversitenin çalışmalarını hep birlikte dikkatle takip edeceğiz.

Karşımızda önemli bir gerçek var. Dünyamız sadece küreselleşmiyor, kentleşiyor da… Yani kentleşme, şehirleşme ya da kentsel dönüşüm, küreselleşmenin çok önemli bir boyutu. Bu alanda çalışma yapan araştırmacılar kentleri, “Yeni Yerel Uluslar” olarak tanımlıyor. Dolayısıyla bölgesel güçler ortaya çıkıyor. Biz o bölgelerdeki üniversitelerin ve bölgenin özelliklerini dikkate alarak akıllı uzmanlaşmada rol sahibi olmasını istedik.

“Akıllı uzmanlaşma ve araştırma”, yeniliğe ayrılan ekonomik desteğin stratejik bir yaklaşımıdır . Üniversiteler, ellerindeki kritik kütleyi yerel yatırımların avantajlarına odaklamalıdırlar. Akıllı uzmanlaşma, her bölgenin ekonomik ve rekabetçi avantajlarını değerlendirerek inovasyon odaklı bir gelişme stratejisi belirlemek olarak tanımlanmaktadır. Biz de başlangıçta pilot olarak seçilen bu 5 üniversiteden tam da bunu bekliyoruz. Sürdürülebilir kalkınma ancak bu şekilde gerçekleşecektir.

Bütün bunlar uygulamaya konulurken üniversite kavramının şumüllü yapısından asla uzaklaşmamak konunun anahtar kelimesidir.

Sayın Bakanım, Değerli Hocalarım,

Biraz önce de sözünü ettiğim gibi büyük ve ciddi araştırmalar, büyük fonlamalar gerektiriyor. Bu alanda bütün dünyada mali kısıtlılık var. Kapsamlı projelerden yararlanmak gerekiyor. Ancak üniversitelerimizin bu alanda yavaş olduğunu görüyoruz. Nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde Türk üniversiteleri olarak daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Örneğin, bir Avrupa Birliği araştırma programı olan UFUK 2020 programına ülke olarak 451 Milyon Euro vererek dâhil olduk. Ancak 5 üniversitemiz, TÜBİTAK, 2 sanayi kuruluşumuz ve 1 ilçe belediyemizle 70 milyon euro alabildik. HalbukiAvrupa Komisyonu bu zamana kadar projelere 17 milyar euro katkı verdi ve toplamda 9913 proje fonlanmış. 182 yükseköğretim kurumu olan Türkiye’de bu alanda daha fazla proje görmek isterdik. Türkiye’nin projelerinin geçme oranının % 9 olması bizim global projelerde daha dikkatli ve daha yoğun çalışmamız gerektiğini ortaya koyuyor.

Değerli Hocalarım,

Sürdürülebilir kalkınmada ve anlamlı ekonomik büyümede üniversitelerimizin rolü büyük ve çok değerli… Şimdi ve ileriye yönelik planlarımızı bu kavramlara göre yapmamız gerekiyor.

Tekrar bu bağlamdan olmak üzere, YÖK ayrıca, bu yılaraştırma üniversitelerini Türk yükseköğretiminde üst düzeyde motive etme kararındadır. Burada da anahtar kelime araştırmanın üniversite dışına taşarak kollektif bir yeterlilikle geliştirilebilen bir organizasyon yeteneğine dönüşüyor olmasıdır. Büyük projelerdeyüzlerce öğretim üyesi bir araya gelerek bir makale yazabilmektedir, bu kollektif aklın temsilidir.

Araştırma Üniversitelerinin seçimi için 2017 Ocak ayında üniversitelerimizden başvuruları aldık.İnşallah bunların sonuçlarını da bu yıl açıklayacağız.

Sözlerime son vermeden önce yeni bir sınav uygulamamızdan size bahsetmek isterim. "YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil) Sınavı"…

Akademik camiamızın uzun yıllardır talep ettiği, dil sınavının alana özgü yapılması hususunu dikkate alarak Mevcut YDS sınavının yanında, adayın seçtiği alandaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil yeterliliğini belirlemeye yönelik YÖKDİL Sınavı sürecini başlattık. Yakın zamanda başlatmış olduğumuz birçok yeni girişime bir ilki daha eklemiş olduk… YÖKDİL Şimdilik İngilizce olarak başlatıldı, yakın bir süre içerisinde Almanca, Fransızca ve Arapça olarak da yapılacak. YÖKDİL, bir hafta içerisinde 50 bine yakın başvuru aldı, çalışmalarımız için de gerçekten gurur duyduğumuz bir proje olacak.

Sayın Bakanım,

Tekrar hoş geldiniz. Size ve değerli hocalarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.