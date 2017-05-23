YÖK Başkanı Saraç, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Çalıştayı'nda Rektörlere Seslendi

Açelya Aşkın / Arkeolog

Vakıf Yükseköğretim Kurumlarımızın Değerli Rektörleri, hepiniz yükseköğretim kuruluna hoş geldiniz…

Sizleri burada görmekten, ağırlamaktan mutluluk duyduğumu belirterek sözlerime başlamak isterim.

Yeni YÖK anlayışı ile yükseköğretimde önemli hedefler taşıyan toplantılar yapıyoruz. Kültür – Sanat Söyleşileri başlığı ile çeşitli üniversitelerimizde, binlerce öğrencimizle buluşuyor alanında yetkin isimleri dinliyoruz. Sağlık Söyleşileri ile tıp ve sağlık programı öğrencileri ve akademisyenleriyle bir araya geliyoruz. Söyleşiler sürecinde o bölgedeki rektörlerimizle toplantılar yapıyor, bölge sorunlarını dinliyoruz. Söyleşilerden sonra öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin sorularını yanıtlıyoruz. Her vesileyle sahaya inerek üniversitelerimizi yerinde görüyor ve onları dinliyoruz.

Yeni YÖK olarak başlattığımız diğer bir uygulama da YÖK üyelerimizin üniversite ve şehir ziyaretleri. Üyelerimiz belli bir program dâhilinde gidiyor, o ilin Valisi ile, Ticaret Odası ile görüşüyor, üniversite-şehir ilişkilerini inceliyor, bölgeye ve üniversiteye daha fazla katkı nasıl sağlanır konularını görüşüyor. Daha sonra üniversiteyi ziyaret ediyorlar. Üniversitede sadece rektörle değil, senato, senato dışı öğretim üyeleri, ve öğrencilerle görüşüyor, yerinde incelemelerde bulunuyorlar. Böylece masa başında karar vermek yerine üniversitelerimizi ve bulundukları bölgeyi, ihtiyaçlarını ve çalışmalarını, kapasitelerini bilerek davranıyoruz. Vakıf yükseköğretim kurumlarına da benzer ziyaretler yakın zamanda planlanmaktadır.

Saha ziyaretleri ve toplantılar dışında Yeni YÖK olarak yaptığımız diğer bir uygulama da önemli ve öncelikli alanlarda çalıştaylar düzenlemek. Ülkemiz ve bölge savunması için önemli olan KBRN konusunda yapılan çalıştay, ayrıca Engelsiz Erişim, Arapça Eğitimi çalıştayları son yaptığımız çalıştaylardan bazıları.

Bakanlıklardan, TÜBİTAK ve benzeri kuruluşlardan temsilcilerle, farklı üniversitelerimizden alanında profesyonel akademisyenlerimizi bir araya getirerek sorunları masaya yatırıyoruz.

Ayrıca Dekanlarımızla ilgili Bakanlarımızı bir araya getiriyoruz. Eğitim Fakültesi Dekanları ile Milli Eğitim Bakanımızı, Turizm Fakültesi Dekanlarımızla Kültür ve Turizm Bakanımızı, Hukuk Fakültesi Dekanları ile Adalet Bakanımızı, Tıp Fakültesi Dekanları ile Sağlık Bakanımızı, İİBF Dekanları ile Dışişleri Bakanımızı, Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri Dekanları ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı, Orman, Orman Endüstri, İnşaat ve Çevre Mühendislikleri eğitimi veren fakültelerin Dekanları ile Orman ve Su İşleri Bakanımızı bir araya getirdik.

Üniversitelerimizin ülkemiz için önder olmasını istiyoruz. Geleceğe yönelik çalışmalarda gerekli mevzuat alt yapılarının oluşturulması için fikir alış-verişlerinde bulunuyoruz.

Yeni YÖK olarak yenilikçi üretim ve istikrarlı büyümeye katkı sağlayabilmek amacıyla nitelikli insan gücünü ve geleceğin güçlü nesillerini yetiştirmeyi önümüze hedef olarak koyduk. İnsan odaklı kalkınma anlayışına önem veriyoruz. Ülkemiz ve yükseköğretim için öncelikli olan 100 alanda 2000 araştırmacı yetiştirmek üzere YÖK 100/2000 doktora burslarını başlattık. Bu doktorantların, ileride, öncelikli alanlarımızda ihtiyaç duyulan ara elemanların yetişmesinden araştırma geliştirme ve inovasyona kadar farklı basamaklarda yer alacaklarını ve ülkemize yara sağlayacaklarını düşünüyoruz.

Değerli Rektörler,

Bugün için sayıları 180’i geçen yükseköğretim kurumlarımızda 7.300.000 öğrenci eğitim almaktadır. Bu rakamla Avrupa yükseköğretim alanında sayısal olarak 2. büyük ülkeyiz.

Vakıf yükseköğretim Kurumlarımız yükseköğretim alanımızda önemli bir yer tutmaktadır. Toplam kontenjanlarımızın %19,67‘si Vakıf Üniversiteleri Önlisans Programlarına, %17,86’sı Vakıf Üniversiteleri Lisans programlarına ayrılmıştır.

Bugün eğitim öğretime yeni başlayan ve devam etmekte olan 69, henüz eğitim öğretime başlamamış 2 olmak üzere toplamda 71 vakıf yükseköğretim kurumumuz mevcut. Bunlardan 46 tanesi İstanbul’da, 10 tanesi Ankara’da ve 3 tanesi Antalya’da yer almaktadır.

İzmir, Gaziantep Konya ve Mersin’de ikişer adet; Nevşehir, Trabzon, Kayseri ve Bursa’da ise birer adet Vakıf yükseköğretim kurumu bulunmaktadır. Bunun doğal bir dağılım olmadığının farkındayız. Yakın zamanda Vakıf yükseköğretim bölgeleri tanımlayarak kuruluş aşamasında farklı standartları içeren bir uygulamaya gittik. Şu an için A grubu vakıf yükseköğretim bölgesinde sadece İstanbul var. B grubunda büyükşehirlerimiz, C grubunda ise diğer şehirlerimiz yer alıyor.

Gerek kuruluş aşamaları gerekse eğitim-öğretim süreçlerinin bölgelere göre farklılık arz ettiği bir gerçek. Bu Vakıf yükseköğretim bölgelerinde şimdilik sadece kuruluş aşaması ile ilgili yapılandırma var ancak ilerde farklı başlıklarda vakıf yükseköğretim bölgelerine farklı uygulamalar, yenilikler getirmeyi de amaçlıyoruz.

Değerli rektörler,

Vakıf yükseköğretim kurumlarımızın devlet üniversitelerimizden farklı sorunları ve ihtiyaçları olduğunun farkındayız. Yapacağımız çalışmalarda ve ileriye dönük planlamalarda sizin görüş ve önerilerinizi de göz önünde bulundurarak ilerlemek istiyoruz. Fakat bu konuda da, Kalite kavramını her aşamada önümüze koymak zorundayız.

Kalite, Yükseköğretim Kurulu’nun son iki yıldır yaptığı çalışmalarda ana eksende yürüyor. Vakıf yükseköğretim kurumlarımızın da eğitim-öğretim süreçlerinde kalite odaklı davranmasını bekliyoruz ve istiyoruz.

Bugün yapacağımız çalıştayda hem sizin hem bizim gözümüzden mevcut durum ve denetleme süreçlerini hem de ileriye dönük yapılabilecekleri dinleyeceğiz, tartışacağız. Daha sonra ayrı bir toplantı ile de mütevelli heyet başkanları ile bir araya geleceğiz.

Bu çalıştayın ileride yapılacak olan çalışmalara ışık tutmasını temenni ediyor, sizleri sevgi ile selamlıyorum, katılımınız için teşekkür ediyorum.