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YÖK BAŞKANI SARAÇ'TAN 100/2000 YÖK DOKTORA BURSİYELERİNE MÜJDE

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İrem Subaşı

YÖK BAŞKANI SARAÇ: “100/2000 YÖK DOKTORA BURSİYERLERİ ARASINDAN, TÜBİTAK ARDEB PROJELERİNDE GÖREV YAPANLARA TOPLAM 2500 TL’YE KADAR BURS ALABİLME İMKÂNI DOĞDU”

TÜBİTAK (ARDEB) PROJELERİNDE GÖREV YAPANLAR, 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU ALAMIYORLARDI… ARTIK ALABİLECEKLER…

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU 1800 TL + TÜBİTAK / ARDEB PROJESİNDE  GÖREV YAPMA = TOPLAM BURS ÜST LİMİT MİKTARI 2500 TL

Değerli arkadaşlar, geçen hafta sizlere 100/2000 YÖK Doktora Bursumuzu Eylül’den itibaren 1800 TL ye çıkardığımızı müjdelemiştim.

Bu hafta da 100/2000 YÖK Doktora Bursları projemize ilişkin güzel bir gelişmeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum.

100/2000 YÖK Doktora bursunu alan bursiyer öğrencilerimiz

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen projelerde bursiyer olarak görev yaptıklarında

toplam burs miktarı proje aylık burs üst limitlerini aşmamak üzere bu projelerden de artık burs alabilecekler.

2017 yılı için TÜBİTAK’ın ilgili Bilim Kurulu tarafından belirlenen proje aylık burs üst limiti 2500 TL'dir. 

Bu sürece katkılarından dolayı TÜBİTAK Başkanımıza ve TÜBİTAK Bilim Kuruluna teşekkür ediyorum.

“Yeni YÖK” ün ülkemizin doktoralı insan kaynağını artırmak için kurguladığı, 

konsepti ve yöntemi itibariyle bilim hayatımızda bir ilk olan

100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesi, “Bin kişiye bir doktoralı insan” hedefine doğru hızlı ve emin adımlarla ilerliyor.

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