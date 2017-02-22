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YÖK KÜLTÜR-SANAT SÖYLEŞİLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİNDE

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Açelya Aşkın

YÖK tarihinde ilk kez öğrenci ve akademisyenlere yönelik "YÖK Kültür-Sanat Söyleşileri" başlığı altında etkinlikler yapılması planlanmış ve bu kapsamda 2015-2016 eğitim öğretim döneminde 5 üniversitede; 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde ise ilki Fırat Üniversitesinde ikincisi Erzincan Üniversitesinde olmak üzere farklı katılımcılar ve konu başlıklarında söyleşiler düzenlenmiştir.

Farklı bölgelerdeki yeni kurulan üniversitelerin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklerin 2016-2017 eğitim-öğretim dönemindeki üçüncü programı, Prof. Dr. Tufan Gündüz tarafından verilecek olan “Osmanlı’nın Kayıp Halkaları: Şehzadeler” adlı söyleşisi ile Amasya Üniversitesinde gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan YÖK Kültür-Sanat Söyleşisine YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK yetkilileri ve bölgedeki bazı rektörler de katılacaktır.         

yok-kultur-sanat-soylesileri--amasya-universitesinde.jpgSÖYLEŞİ PROGRAMI

Söyleşi: Prof. Dr. Tufan Gündüz - “Osmanlı’nın Kayıp Halkaları: Şehzadeler”

Tarih: 23 Şubat 2017, Perşembe

Saat : 13.30

Yer: Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kongre ve Kültür Merkezi

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