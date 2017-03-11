"YÖK Sağlık Söyleşileri"nin İkincisi Dokuz Eylül Üniversitesinde

Açelya Aşkın / Arkeolog

Her ay farklı bölgelerdeki bir üniversitede tıp dünyasını ve toplumu ilgilendiren güncel sağlık konularında düzenlenen ve ilki 2017 Ocak ayında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde gerçekleştirilen “YÖK Sağlık Söyleşileri”nin ikinci durağı Dokuz Eylül Üniversitesi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve bazı YÖK Genel Kurulu üyelerinin katılacağı, Prof. Dr. Mehmet Öztürk’ün “Yeni Ufuklar: Kanser Araştırmalarında Türkiye” konulu söyleşisi, üniversitenin tüm öğrenci ve akademisyenlerine açık olarak gerçekleştirilecek. Söyleşinin bitiminde tüm katılımcılar (öğrenci ve akademisyenler) YÖK Başkanı Saraç’a duygu ve düşüncelerini ifade edebilecekleri bir ortamda buluşup, soru sorabilecek.

SÖYLEŞİ PROGRAMI

Söyleşi :Prof. Dr. Mehmet Öztürk

“Yeni Ufuklar: Kanser Araştırmalarında Türkiye”

Tarih : 13 Mart 2017, Pazartesi

Saat : 14.00

Yer : Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dekanlık Binası Konferans Salonu

Sağlık Yerleşkesi,

Balçova/İZMİR

YÖK SAĞLIK SÖYLEŞİLERİ

Dokuz Eylül Üniversitesi

(13 Mart 2017, Pazartesi)

11.05– 12.10İstanbul - İzmir/ 08.15 – 09.35 Ankara – İzmir

12.10–12.40Havaalanındanİzmir’e Hareket

12.40 –13.00İzmir Valiliğini Ziyaret

13.00 –13.05 Rektörlüğe Geçiş

13.05 – 13.45BölgeRektörleri ile Toplantı

13.45 - 14.00Konferans Salonuna Geçiş

SÖYLEŞİ PROGRAMI

14.00 - 14.02 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

14.02 – 14.15 YÖK Videosu

14.15 – 14.30 Açılış Konuşmaları

14.30 – 15.30 Söyleşi ( Soru – Cevap dahil 45+15)

15.30 – 16.30 Öğrencilerle/Akademisyenlerle Sohbet

16.30 – 17.00İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Ziyareti

17.00 – 17.20 Havaalanına Hareket

17.45 – 19.00 İzmir – Ankara

REKTÖRLER TOPLANTISI