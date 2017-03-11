"YÖK Sağlık Söyleşileri"nin İkincisi Dokuz Eylül Üniversitesinde

Her ay farklı bölgelerdeki bir üniversitede tıp dünyasını ve toplumu ilgilendiren güncel sağlık konularında düzenlenen ve ilki 2017 Ocak ayında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde gerçekleştirilen “YÖK Sağlık Söyleşileri”nin ikinci durağı Dokuz Eylül Üniversitesi.
YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve bazı YÖK Genel Kurulu üyelerinin katılacağı, Prof. Dr. Mehmet Öztürk’ün “Yeni Ufuklar: Kanser Araştırmalarında Türkiye” konulu söyleşisi, üniversitenin tüm öğrenci ve akademisyenlerine açık olarak gerçekleştirilecek. Söyleşinin bitiminde tüm katılımcılar (öğrenci ve akademisyenler) YÖK Başkanı Saraç’a duygu ve düşüncelerini ifade edebilecekleri bir ortamda buluşup, soru sorabilecek.
SÖYLEŞİ PROGRAMI
Söyleşi :Prof. Dr. Mehmet Öztürk
“Yeni Ufuklar: Kanser Araştırmalarında Türkiye”
Tarih : 13 Mart 2017, Pazartesi
Saat : 14.00
Yer : Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dekanlık Binası Konferans Salonu
Sağlık Yerleşkesi,
Balçova/İZMİR
YÖK SAĞLIK SÖYLEŞİLERİ
Dokuz Eylül Üniversitesi
(13 Mart 2017, Pazartesi)
11.05– 12.10İstanbul - İzmir/ 08.15 – 09.35 Ankara – İzmir
12.10–12.40Havaalanındanİzmir’e Hareket
12.40 –13.00İzmir Valiliğini Ziyaret
13.00 –13.05 Rektörlüğe Geçiş
13.05 – 13.45BölgeRektörleri ile Toplantı
13.45 - 14.00Konferans Salonuna Geçiş
SÖYLEŞİ PROGRAMI
14.00 - 14.02 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
14.02 – 14.15 YÖK Videosu
14.15 – 14.30 Açılış Konuşmaları
14.30 – 15.30 Söyleşi ( Soru – Cevap dahil 45+15)
15.30 – 16.30 Öğrencilerle/Akademisyenlerle Sohbet
16.30 – 17.00İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Ziyareti
17.00 – 17.20 Havaalanına Hareket
17.45 – 19.00 İzmir – Ankara
REKTÖRLER TOPLANTISI
- İzmir’de yer alan tüm devlet ve vakıf üniversitelerin rektörleri
- Celal Bayar Üniversitesi – Manisa
- Adnan Menderes Üniversitesi – Aydın
- Balıkesir Üniversitesi
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