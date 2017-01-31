YÖKDİL SINAVI BAŞVURULARI ALINMAYA BAŞLANDI

İrem Subaşı / İllüzyonist

Geçtiğimiz hafta YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından ilk kez kamuoyu ile paylaşılan ve yükseköğretim tarihinde 'alana özgü' dil yeterliliğini belirlemeye yönelik tek dil sınavı olan YÖKDİL’e (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) başvurular alınmaya başlandı.

Adaylar, 30 Ocak – 7 Şubat tarihleri arasında, http://yokdil.yok.gov.tr adresine girerek YÖKDİL Sınavına başvurularını yapabilecek.

YÖKDİL Sınavı, ilk kez 5 Mart 2017 tarihinde tek oturumda 30 ilde gerçekleştirilecek.

Sınav Takvimi

Aday Başvuruları : 30 Ocak - 7 Şubat 2017

Sınav Giriş Belgelerinin Yayımlanması : 27 Şubat 2017

Sınav Tarihi : 5 Mart 2017

‘ALANA ÖZGÜ’ İLK AKADEMİK DİL SINAVI

YÖKDİL Sınavı, mevcut YDS sınavının yanında adayın alanındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak kurgulanmış bir akademik yabancı dil sınavı niteliğinde.

YÖK’ÜN KOORDİNASYONUNDA ÜNİVERSİTELERCE YAPILACAK

YÖK tarafından başlatılan YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek.

YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanacak, sınav organizasyonunu ise Anadolu Üniversitesi gerçekleştirecek.

KİMLER SINAVA KATILABİLECEK?

YÖKDİL Sınavına başta yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabilecek.

SINAVIN BAŞARISI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

İlgili mevzuat düzenlemelerinde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi adayların doktora başvuru süreci için en az 55, doçentlik başvuru süreci için ise en az 65 puan alması gerekecek.

İLK SINAV İNGİLİZCE OLACAK, YILDA 2 KEZ YAPILACAK

Bu dönem için sadece İngilizce alanında yapılacak sınav gelecek dönemlerde Almanca, Fransızca, Arapça olarak da genişletilerek yılda iki kez gerçekleştirilecek.

YDS’DE YAPILMAYA DEVAM EDECEK

Mevcut YDS sınavı devam edecek, adaylar her iki sınava da girebilecek ve her iki sınavın da eşit geçerliliği olacaktır.

SARAÇ’TAN YÖKDİL’E GİRECEK ADAYLARA BAŞARI DİLEĞİ

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖKDİL Sınavı başvurularının alınmaya başlandığı gün sosyal medya hesabı üzerinden adaylara başarı dileğinde bulundu.

Başkan Saraç’ın sosyal medya paylaşımı:

“Yükseköğretim tarihimizde ilk defa 'alana özgü' akademik yabancı dil sınavı yapılacak..."YÖKDİL"

Bu, uzun yıllardır akademinin arzusu idi. Hamdolsun, şimdi gerçekleşiyor. Başvurular alınmaya başlandı. Sınava girecek olanlara şimdiden başarılar dilerim. 'Yeni YÖK' olarak akademisyenlerin taleplerini dikkate almaya devam edeceğiz...”