YÖK’TEN DENKLİK İŞLEMLERİNDE SINAV ARTIŞI MÜJDESİ

İrem Subaşı / İllüzyonist

Yurt dışından mezun olarak Kurulumuza denklik başvurusunda bulunan ilgililerin diploma denklik işlemleri Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuzca hakkında Seviye Tespit Sınavı kararı alınan ilgililere yönelik olarak yılda bir defa yazılı Seviye Tespit Sınavı (STS) yapılmaktaydı. Ancak giderek artan sayıda başvuru alınmakta ve yılda bir kez STS yapılması ilgililerin mağduriyetine yol açabilmekteydi.



Bu bağlamda 2016 yılında alınan kararla Tıp Doktorluğu alanında yılda iki defa gerçekleştirilen STS’ye muadil olarak Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılandırılmış klinik sınavlar yapılmaya başlandı. Bunun yanı sıra yurtdışındaki USMLE-Step 3, PLAB-Part 2, AMC-Clinical examinations, MCCQE-Part2, Arztliche Prüfungen (3 AP,Staats examen) sınavlarının da STS’ye muadil olarak kabul edilmesine karar verilmişti. Böylece Tıp alanında STS'ye girecek bir adayın hem yurt dışında daha önce başarmış olduğu sınavlar kabul edilmekte hem de yılda altı kez sınav şansı olmaktadır.



Tıp dışı sağlık alanlarında da sınav fırsatı artıyor



Tıp Doktorluğu dışındaki sağlık alanlarında da benzer şekilde bir düzenlemeye gidilmesi için son bir yıldır çeşitli üniversitelerimizden akademisyenlerimizin görüşü alınarak çalışma yürütülmekteydi. Çalışmalarımız sonucunda “Diş Hekimliği, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Veterinerlik, Ebelik, Dil ve Konuşma Terapisi" gibi sağlık alanlarında da yazılı STS'ye muadil olarak “ilmi hüviyet tespiti sınavları” yapılmasına karar verildi. Bu sağlık alanlarında ilmi hüviyet tespiti sınavları isimleri daha sonra açıklanacak olan üniversitelerimizde, bir yıl içinde toplamda beş kez yapılacak.



Yazılı seviye tespit sınavları da devam edecek



Farklı alanlarda STS, yazılı ve sözlü olarak yapılabilmektedir ancak sözlü sınavlara sınırlı sayıda başvuru kabul edilirken yazılı sınavlara sayı sınırı olmaksızın başvuru alınabilmektedir. Bu yüzden mevcut yılda bir kez yapılan yazılı STS’nin de ilmi hüviyet sınavlarının yanı sıra devam etmesinin uygun olacağı görüşüne varılmıştır.

Bir yılda altı kez sınav şansı

Yeni düzenlemelerle pek çok sağlık alanında denklik için haklarında seviye tespit sınavı kararı alınan ilgililere, yazılı ve sözlü farklı sınavlarla bir yıl içinde altı kez sınav fırsatı sağlanmış oldu.

Denklik süreçlerinde iyileştirmeler

Bilindiği üzere Yeni YÖK olarak, geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde, yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan öğrencilerin diploma denklik başvuru işlemlerinin ne durumda olduğunu öğrenebilmeleri amacıyla "e-devlet kapısı" üzerinden "Denklik Başvurusu Sorgulama" hizmetini başlatmıştık. Ayrıca yurt dışından alınan diploma denklik belgelerinin kişilerce beyanının ve beyan ettikleri kurumlarca da sorgulanmasına imkân sağlamak amacıyla oluşturulan “Diploma Denklik Sorgulama Sistemi" de yakın bir zamanda, yine e-devlet kapısı üzerinden hayata geçirilecektir.

Öğrenci dostu Yeni YÖK olarak, yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan öğrencilerimizin diploma denklik işlemlerini, ilgili mevzuatımız çerçevesinde, teknolojiden de istifade ederek kolaylaştırmaya devam edeceğiz.