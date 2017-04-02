YÖK'ten üniversiteye girişte "zihinsel engellilere" kolaylık

Nur Çelebi / Spor Eğitmeni

Yükseköğretim Genel Kurulunca, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) 100 puan şartı ile üniversitelere özel yetenek sınavı ile girebilecek engelli öğrencilere zihinsel engellilerin de dahil edilmesi kararlaştırıldı.

Karara göre, üniversiteler, özel yetenek sınavları ile öğrenci alacak programlara girişte engelli öğrencileri, diğerlerinden ayrı sınava alacak.

AA muhabirinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, YÖK,yükseköğretime girişte ve eğitim sürecinde yaşanan engelleri ortadan kaldırmak için "engelsiz erişim" ve "engelsiz eğitim" adı altında bir dizi çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda Kurul, 2013'te bazı engelli öğrenci grupları için özel yetenek sınavı ile üniversiteye girebilmek için gerekli YGS puanını 100'e düşürerek, engelli öğrencilerin üniversitelere daha kolay yerleşmelerinin önünü açmıştı.

30 Mart 2017'de alınan Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile daha önce YGS puanlarından biri 100 ve üzeri olduğunda özel yetenek sınavına başvurabilecek engelli öğrenci gruplarına zihinsel engelli öğrenciler de eklendi.

YÖK'ün yeni kararına göre, "özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda bedensel, görme, işitme engeli, MR (mental retardasyon-zihinsel

engelli) ile yaygın gelişimsel bozuklukları (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar) bulunan adaylar, durumlarını engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri kaydıyla YGS puanlarından biri 100 ve üzerinde olması halinde özel yetenek sınavlarına kabul edilecek.

- Engelliler için ayrı özel yetenek sınavı getirildi

YÖK Genel Kurulu kararına göre üniversitelerin özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlarına başvuran engelli adaylar, kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilecek.

Daha önce engelli adaylar, diğer öğrencilerle birlikte yetenek sınavına alınıyordu. Bu da engelli öğrenciler açısından haksız rekabete yol açıyordu. Artık engelli öğrenciler, sınava ayrı alınacak. Böylece, yetenek sınavında engelli öğrenciler kendi aralarında yarışacak.

YÖK'ün yeni kararı bu yılki ÖSYS'nin tercih kılavuzunda adaylara duyurulacak.

- YÖK'ün engelli öğrenciler için çalışmaları

YÖK, yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamı hazırlamak, eğitim öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak ve yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarına engellilik ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yükseköğretim kurumlarında engelli bireylerin tüm mekanlara ve eğitsel imkanlara erişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla gelecek ay "engelsiz erişim" temalı toplantıların yapılması planlanıyor.Toplantılar, mekansal ulaşılabilirlik konusunda gerçekleştirilecek.

2017-2018 eğitim öğretim yılı için ise "engelsiz eğitim" temasına yoğunlaşılacak.