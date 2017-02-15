YÖK’ün Mezun Belgesi Sorgulama Sistemindeki Mezun sayısı 8 Milyona ulaştı

Svetlana Williams

Diploma sahteciliğini engellemek amacıyla yükseköğretim mezunlarına ait verilerin toplandığı "Yükseköğretim Mezun Sorgulama ve Doğrulama Sistemi" ne girilen mezun sayısı8 milyona ulaştı.

YÖK tarafından, 25 Kasım 2015'de e-Devlet kapısı üzerinden hizmete sunulan“Yükseköğretim Mezun Sorgulama ve Doğrulama Sistemi” yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilere ait verilerin toplandığı bir veri tabanı olarak hizmet sunuyor.

Üniversiteler, mezun olan öğrencilerinin diplomalarında yazılı olan tüm bilgilerini sisteme giriyor.

YÖK, sistemi kuran, ana sağlayıcı, koordinatör durumunda.

2005 ve sonrasında mezun olanların %100 e yakını sisteme kaydedildi.

2005 ve sonrası mezun sayısı 6 milyon 779 bin 757 oldu.

2005 yılı öncesi mezun sayısı ise 1 milyon 200 bine ulaştı.

T.C Kimlik numarasının üniversitelerde 2003-2004 yıllarında sistemde kullanılmaya başlandığından geçmişe yönelik mezun bilgilerinin toplanmasında zorluklar yaşanıyor.

Buna rağmen sisteme girilen en eski mezuniyetyılı ise 1963 olarak görünüyor.

- Sistem nasıl çalışıyor?

Yükseköğretim Kurumlarından mezun olan öğrenciler, mezuniyet bilgilerine e-devlet kapısı üzerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı altındaki bölümde yer alan "Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama" seçeneği ile erişebiliyorlar.

Üniversiteler, mezun olan öğrencilerinin diplomalarında yazılı olan tüm bilgilerini sisteme giriyor. YÖK, sistemi kuran, ana sağlayıcı durumunda.

E-devlet kapısından T.C kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapan kişi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı adı altında yer alan bölümde "Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama" kısmına giriş yaparak, kendi mezuniyet bilgilerini içeren belgeyi bastırabiliyor ve bu belgeyi beyan edeceği kamu kurumu veya özel şirkete verebiliyor. (https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama )

Diploma ile birlikte ibraz edilecek bu belge ile diplomanın doğrulanması sağlanabiliyor.



Mezun belgesinin sağ üst köşesinde bulunan barkod üzerinde kişiye özel bir numara bulunuyor. Mezun öğrenci, sistemden aldığı barkotlu belgeyi veya TC kimlik numarası ile birlikte barkod numarasını isteyen kişi veya kurum ile paylaşarak diplomasının doğrulatılmasını sağlayabiliyor. Belgenin doğrulanması yine e-devlet kapısı üzerindeki "Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama" bölümünden yapılabiliyor. (https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezun-belgesi-dogrulama )

- Sistemin hedefi

"Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama/Doğrulama Sistemi" ile yükseköğretim kurumlarından mezun olan kişilerin diploma bilgilerine elektronik ortamda ulaşılmasını sağlamak, FETÖ ve benzeri terör örgüt üyelerinin sahte diplomaile kamu veya özel şirketlere girmelerini önlemek / kurumların geriye dönük bu kapsamda sorgulama yapabilmesini sağlamak, gereksiz kırtasiye ve bürokratik işlemleri azaltmak, Türkiye Mezun Profilini çıkarmak, karar destek sistemlerine veri sağlamak amaçlanıyor.

- Veri değişim protokolü yapılan kurumlar

Mezun verileri aynı zamanda yapılan veri değişim protokolleri kapsamında kamu kurumları ile paylaşılıyor. Protokol yapılan kurumlara verilen giriş izni ile kişilerin mezuniyet bilgilerinin kontrol edilmesi mümkün hale geldi.

Askerlik hizmetleri için Genelkurmay Asker Alma Dairesi (ASAL),

Sağlık hizmetleri için Sosyal Güvenlik kurumu (SGK),

Yurt ve burs işlemleri için Kredi Yurtlar Kurumu,

DGS (Dikey Geçiş) , KPSS, ALES sınavları için ÖSYM, (Artık ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda kişilerin öğrenci ve mezuniyet bilgileri bu veriler üzerinden kontrol edilmekte)

Türkiye bursları için Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları,

Personel alımı için Başbakanlıkgibi pek çok kamu kurumu ile veri değişim protokolleri yapıldı.

Toplamda 22 kurum ile yapılan veri değişim protokolleri kapsamında mezun verileri paylaşılmakta.