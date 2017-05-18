YOL HİKAYELERİ- 3957 / DASDAR TURİZM

Murat Akyol / Öykücü Geldi Haanıııımm...

Bir otobüs firması düşünün?... Tek bir otobüsü olan... Yeni kurulmuş olan... İlk seferini sizinle yapacak olan... Kim bilir, belki de Allah bilir hiç bir yere kaydı kuydu olmayan!... Korsan!

Anamın tabiri ile; "bir Kadir Gecesi" doğmuş(?) olan ben de, bu firmanın İstanbul- Ankara yolcusu olayım?... İşte demin saydıklarımın hepsi, bir bir birarada ama maalesef ki oldu. Kör talihim yollarda yine yaptı yapacağını!

Bu dünya yüzünde başa gelebilecek en kötü ihtimallerin zinciri, hiç bir çaba sarf etmeden ve özel bir uğraşta bulunmadan bi güzel yerine geldi... Ben şaştım da kaldım bu durumlara. Biz; Dastar Turizm'le maalesef yola çıktık.

* * *

Bu yaşanılanları, sonradan seyredilecek bir film gibi ele alalım şimdi isterseniz?... Çünkü bunu yaparsak, kaderin bize ördüğü çorapların da, yapacağı cilvelerinde ne kadar yerli yerince ve hak ettiğimiz şeyler olduğunu bir de yazarak görme imkanım olur benim de?... Şimdi kaseti, bir aşağıda anılacak gün kadar geri sarıyoruz.

Öyleyse buyurun, 5 gün önceki zamanlara... Şimdi, İstanbul'a ulaşmak için yolculuğumuzun başlayacağı Ordu-Giresun Hava alanındayız.

* * *

Her işimizde olduğu gibi, bu işimizde de bizleri sarıp sarmalayan delilik sarmalının içinde cebelleşip dururken, nihayet uçağımızın kalkmasına çok az bir zaman kala hava alanına yetiştik... Tam da bagajlarımızı ilgili görevliye verdiğimiz zamanlardı, o anda başladı bütün olumsuzluklar. Görevli arkadaşımız; bagajımızın fazla olduğunu, bu sayede de bizden ekstra bir ücret alacaklarını beyan etti bize.

"Tabi ki," dedik... "Sorun yok." Gereken fazla ücreti ödeyeceğimizi bildirdik. Hatta, bilet bedelinin iki katı olmasına rağmen. Buraya kadar hiç bir problem olmadı. Fakat problem benim valizim için aynı bayanın; "Siz, valizinizden 2 kilo yükü geri çıkarmalısınız. Yoksa uçamazsınız!" demesiyle başladı. Kendisini; burada ulu orta valiz açamayacağımız, açsak bile elimizde o yükü koyacağımız bir şey olmadığı, herkesin uçağa geçtiği ama bizim kendisi tarafından sanki kasıtlı olarak oyalandığı hakkında uyardık. Biraz da şahsi bir meseleye dönüşen bu tatsız durum, maalesef kötü bir tartışma sonrasında dallanıp budaklandı. Güvenlik falan çağırdılar.

Bilmiyorlar ki; bu topraklarda güvenlik benim! Haksız racona karşı, hakkıyla raconu ancak ben keserim! Alışmışlar insanlara "koyun" muamelesi yapmaya, az bir şey itiraz edene ve üstüne üstlük haklı olarak hakkını arayanlara posta koymaya çalışıyorlar. Müsaade etmem buna! Etmedim de.

Karşılıklı, "mahkemelik olacağız" tehditleriyle nihayet havalandık, o kişinin ismini, sorumlu amirinden alarak. Uçakta Can Arkadaşım ve Memleketimin Sairi Sedat kardeşimle bu tatsız olayın muhasebesini kısa bir süre yapıp, sonrada bunu kapatmaya karar verdik. Aklıma gelen şu olayla da gülümsemiştik zaten..

Geçen yıl, şu an yolculuk yaptığımız aynı bu firma olan "Tikasus Havayolları" hakkında deli dembelek bir öykü yazdıydım ben!... Gerçi, bizi çok fırtınalı bir havada sağ-salim yere indiren pilotumuza övgüler falan da var idi içinde ama?...

"Acaba bu olaydan dolayı beni tanıdılar da, bu yapılanlar kasıtlı bir kıllık mı? Acaba kara listede miyiz?" falan diyeceğim de gelmedi değil hani?

Yiyecek-içecek servisi başladığında, bizdeki de deli şansı ya? Uçağın içinde ve hosteslerin servis arabası etrafında gezen bir arı gördüm ben. Hemen bir kutu kola alarak, koluma aşağı kolayı damlattım. Bunu hisseden, havada şeker tadını koklayıp alan arı da geldi ve beni ısırdı! Bu üstün zekam sayesinde, az önce çok acayip gıcık kaptığım bu firmadan 10 Bin Lira tazminat al......... dım! Demeyi çok isterdim, ama?...

Alamadım... Geri zekalı arı, kutu kolaya fahiş fiyat vermemi hiç umursamayıp, öne, pilot kabinine doğru uçtu gitti. Umarım ve inşallah pilotu sokmuştur! Allaam, sen biliyosun konuyu, amin. Cümlemiz.

Neyse, uzatmayalım. Yine fahiş fiyatlarla ve bu sinirle uçakta biralar alıp içerek, bu şartlar içinde İstanbul'a indik. Ardından da gah Giresun'dan beraber 11.Giresun Günlerine gittiğimiz dostlarla, gah oradaki eski arkadaşlarımızla buluşup çok güzel bir 5 gün geçirdik.

Dönüş yolu için, yukarıda bahsettiğim kızgınlıklardan mı olacak ya da bizim erkenden uçak bileti ayarlama konusundaki gamsızlığımızdan mı; Giresun'a geriye otobüsle dönmeye karar verdik en son... Yenikapı'da bindiğimiz taksinin şoförüne de istikameti "Esenler Otogarı" olarak söyledim bile.

Fakat! Allahım, Yüce Rabb'im: Sen bizleri, böyle mi cezalandıraktın: "Otobüs yok!" "Bilet yok!"

Ya da; Tikasus Havayollarının bana ettiği beddua tuttu belki de?

Maalesef, bizim o taraflara giden, bırakın bizim oraları; Samsun'a kadar dahi giden bir tane araç, bir tek bilet yok!

Veeee... Umutsuzca otogarda dolaşmalar. Ve kaderin bizi, bu öykünün başlığı olan "Dasdar Turizmin" kucağına doğru bir güzel savurması!

Çünkü (bu seferde) karar değiştirdik, Ankara'ya gidiyoruz.

* * *

Şimdi saat 9, akşamın 9'u... Ankara'ya en yakın servis, saat 12 deymiş. Yola gidenler yeni gitmiş... Biz bu şartlar içinde ve otogarı 3. tavafımızı bitirmişken, aslında olmaması gereken bir şey oldu. Daha doğrusu bunu biz yaptık.

Bir simsarın ağzına uyduk!

"Abi yarım saat sonra Ankara var" dedi çünkü bize... "Bundan başka da, gece 12 den önce servis bulamazsınız" bilgisini de ekleyip.

Aslında doğruydu dediği şey. Hakikaten de yoktu. Her yere sormuştuk çünkü... Zaten bizim, şöyle de bir hesabımız vardı; "Kalıp da geceyi İstanbul'da geçireceğimize, yolda geçirelim. Sabah erkenden de Ankara'dan Giresun'a illaki bir otobüs buluruz."

Girdik, o an için zaten tam da önünde olduğumuz ne idüğü belirsiz, biraz da fakir-fukara görünen Dasdar Turizme.

* * *

Burası, diğer otobüs firmalarından biraz farklı. Fiziki şartları bozuk, bürolarının içinde oturmaya bekleme koltuğu bile olmayan gariban ve mütevazi bir firma bu... Hemen elimize, elle yazılan bir otobüs bileti(?) tutuşturdular alelacele. Bilgisayarları da yok demek ki gariplerin? Ben 2 kişilik yol parasını elden verdim, kart çekemediler.

Yolculuk yapacağımız otobüsün, yazıhanenin hemen arkasındaki peronda olduğunu söyledi sonra kasadaki görevli... Kısa sohbetimizde, Dastar Turizmle ilgili çok önemli bilgiler de edindim bu kısa zaman aralığında. Yeni kurulmuşlar... Tek bir adet otobüsleri varmış(!) Hiç kaza yapmamışlar(?) O anlarda muhabbet ettiğim bu açık sözlü görevli, hiç kaza yapmamalarının da gerekçesini gülerek ve güya çok ince bir espriyle de açıkladı bana... Ben ağzımı hafif, iki yana doğru çektim;

- Abi, zaten ilk defa yola bu akşam sizle çıkıyoruz. Yani bu bizim ilk seferimiz. E, haliyle; ilk defa yola giden bir firmanın da daha öncelerde kaza yapması biraz komik olur dee mi?. Heh heh hee." (???)

Ben hayretler içinde adamı dinlerken, birdenbire ve sanki can havliyle, çok heyecanlı bir muavin bu güzelim sohbetin içine düştü;

(Sanki, o an olduğumuz yere meteor çarptı! Sanki, otobanda yan yola sapılacak son çıkışı da geçtik!)

- Haydin aabi, taa ne bekliiiz, gidiyuk! Hau bavullarıızı da getür de, depelim bizim otübüsün altına dooğru.(!)

Haaaa?... O anlardı, anladım ki, Dasdar Turizm de bizden... Sahiplerini bilemedim ama?... Çalışanlar kesin Giresun'lu.

* * *

Otobüse binmek için, adına "yazıhane" demeye bin şahit ister küçük yerden arka tarafa geçtik. Ben işte tam da oracık da, bastım kahkahayı.

Bizim Dastar Turizmin bizi Ankara'ya ulaştıracak otobüsü, Ankara'ya varıp ulaşacak gibi değil!... Artık şu, fabrika servisleri çeken firmaların bile kullanmaya utandıkları otobüslerden beter! Benim okkalı bir kahkahadan hemen sonra gerçeğe dönüp, acır gözlerle otobüsü süzdüğümü gören açık sözlü muavinimizse, yüreğime su serpti, işte o anlardı;

- İnşallah çalışır aabi... Denedik, sabah çalışiiidu. (???)

Sonrasında, korktuğum başıma geldi. Çoğu yollarda geçmiş ömrü hayatımdaki "yola çıkmadan verilen zorunlu mola" uygulamasını da ilk Dasdar Turizmde gördüm.

Herkesin yerlerine oturup, yola çıkmak için her şeyin hazır olduğu anda bizim otobüs;

- Hııırnn..... Hııırnnnn...... Hırn hırrn, hırrrrrrrrn, ve son olarak da fısssss!

Ederek, marşa basılandan hemen sonra arıza verdi. Şakacı ve çok açık sözlü muavinimizden de şu anonsu duyduk biz o anda;

- Otobüsümüz 20 dakika zorunlu mola vermek zorunda kalmıştır. Uzaklaşmayalım, hemen gidecük!

Otobüsteki herkes hayretler içinde tekrar ve gerisin geri araçtan inerken, ben sonunun nerde biteceğini kestiremediğim bu olaylara kahkahalarla gülmeye devam ettim.

* * *

Nihayet arıza giderildi, yola çıkıldı. Hiç dikkat etmemiştim? Bir de baktım ki, biz, çok özel insanlarla seyahat ediyormuşuz. Benim hemen önümde Samuel Eto oturuyor. Onun bir önündeyse, iri ve kaslı bacaklarını koridora doğru salarak ve sürekli sakız çiğneyerek Serena Williams... Eto, tarzanca muhabbetimiz esnasında Konya'ya kadar gideceğini söyledi bana. Mevlana Hazretlerine gidiyormuş. Serena'yı bilmiyorum. Otobüsümüz Birleşmiş Milletler mülteci kampı gibi adeta. Nijerya'dan Kenya'ya, Fas'dan Çin'e kadar farklı milletlerden oluşma. Her dilin tarzancasını bilmek gerekmiş, bunlarla anlaşmak için?

Uzun yolların sonunda nihayet ilk mola verildi. Fakat buradaki garip durumla da beni kahkahalarla güldürdü kendisine Dasdar Turizm. Koskoca devasa tesiste dünya kadar park yeri dururken ve her firma otobüsünü buralara çekip bir güzel yıkatıp temizletirken; bizim Dastar Turizm gitti, ta uzaklarda ve kimselerin onu görme göremeyeceği bir ağaçlık altına park etti durdu.(?) Tıpkı garibanlar, tıpkı, yetim uşaklar gibi.

Ben bu firmanın hiç bir yere, (trafiğe çıkar onayı, parklara kabul) ve vergi de dahil kaydı-kuydu olmadığına işte o an ve kesinkes kanaat ettim. Biz daha, toplum içine giremiyoruz ki ya arkadaş?... O molada, üzerinde bir devlet üniversitesinin logosu bulunan lüx otobüsten inen üniversiteli uşaklarda kızlı-erkekli güldüler zaten bizim bu halimize? Salak sepelek muavinimiz uzaklardan bulduğu bir kova suyla kendisi yıkadı otobüsümüzü!

Fakat moladan sonra kahkaha tufanı yine başladı, yine devam etti benim için?

34 yolcusuyla İstanbul'dan yola çıkan Dasdar Turizmde, nasıl olduysa mola dönüşü yapılan sayımda 35 yolcu çıktı!... Şoför dahil hepimiz donduk da galdık bu duruma! Herkes herkesten şüphelenmeye başladı bir anda. Gariban Dasdar Turizmi dolandırmaya kalkan ve utanmazca hakkını yiyen "kaçak yolcu sen misin?" hesabı, herkes bir birine baktı... Ben yine güldüm..

En sonunda Şöförün bizzat yaptığı sayım ve bizim salak muavinimizin ensesine yediği okkalı bir şaplak sonucunda olay çözüldü. Kaptan Şöförümüz, gülerek ve şakacıktan muavini böylece okşadıktan sonra, iyi haberi bize kendisi verdi;

- Gaçak yolcu yok araaazda arkaaşlar, herkeşler rahat olsun! Bizim gerizekaalı maavin, dutmuş, gendini de saymış! (???)

Allahım sana şükürler olsun! Ben nasılda şanslı bir kulunum? Ben burada bu şansla, nasıl bir manyaklığın içine düştüm!

Oysa yanımdaki Can Dost Bizim Sedat'ın bu olanlardan hiç haberi yok, horlaya gine uyuyo gendisi! Oysa çok şey kaçırdı... Ben arada bir, içinde bir çok dünya yıldızının(?) olduğu otobüsümüzde kimseler rahatsız olmasın diye ona periyodik aralıklarla dirsek de atıyorum. (A'ha da gine horladı!)

Önümdeki Samuel Eto'nun yanında oturan, atarlı, lavuk bir tip var bir de. Yaşı çok genç, çocuk sayılır. Kabadayılığı bir halt sanıyor? Arada bir memleketten haberler alıyor bu, telefonla. Ben onun diyaloglarına kulak misafiri olup, gülmekten ölüyorum bir arka koltukta.

Bu salak, bir alacak-verecek meselesinden dolayı bir yanlışa uğramış belli ki. Karşı telefondaki yeğenine şifreli mesajlar veriyor, telefon dinlenir-minlenir, ele geçerim falan diye;

Bir kaç saat önce, (muhatabı olan bu kişiyi "dövün!" manasında,) "onun camını kırın!" dediydi karşı tarafa, duyduydum.

Az önce bir telefon daha geldi... Telefonla biraz konuştuktan sonraki yaptığı sesli yorumla ben artık hepten iptal oldum, mevcuttaki bütün contaları da yaktım!... Gülerek, dedi ki bu;

- Ey güzel Allahım! Ne manyaklar var yaa şu memlekette... Biz adama şifre olsun diye "gidin onun camını kırın," dedik? Benim geri zekalı yeğenim şifreden ne anlar? Gitmiş, adamın binasının bütün camlarını daşlayıp aşşaa indirmiş!

* * *

Sabahın ilk ışıklarıyla Ankara'ya sağ-salim vardık. Ben Tanrıya şükrettim bir kere daha... Açlıktan değil belki ama bütün gece gülmekten midemin ağrıdığını o anlardı, içimde hissettim.

Giresun'a hemen bilet bulduk. Ama Dastar Turizmden değil tabi ki?... Zaten tek olan otobüsleri de, şimdi Konya yollarında çünkü gariplerin. Her otobüs hızlı hızlı ve koşturarak AŞTİ'den çıkış yaparken, o, çok telaşsız ve 3. kocasını da boşamış fakat bir dördüncüyü bulmuş hafif yaşlı gelinler gibi süzüle süzüle ve aheste podyumda yürüyüp geçti demin önümüzden... Ardından saygıyla bakakaldık biz kendisine. Hayırlı yolları olsun. Kazancı çok, sonu gelmez mesafelerinin izleri apaçık olsun.

* * *

(Gülmesini bilenler için;) zaten insanoğlu şu iki günlük dünyaya gülmeye, aşkla yaşamaya gelmedi mi Dostlar?... Dasdar Turizm de bu güzelliklerden sadece birisidir artık, benim geriye kalan şu garip ömrüm için.

Bir tek otobüsleri de olsa... Bu korsan da olsa, biraz fakir, biraz gariban bir firma da olsa; bulun onları...

Takip edin..

Seyehat edin.

Güller açacak yüzünüzde. Çok güleceksiniz.



- S O N -