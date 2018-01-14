YOL HİKAYELERİ - 8 / PİŞMİŞ TAVUK

Murat Akyol

Şu güzelim hayatın içinde; gülüşler de var, gözyaşları da... Mutluluklar, esenlik var; acılar ve kötü anılarda... Sonuçta her birimiz, bizlere biçilen bu hayatı iyisiyle kötüsüyle yaşamaya gelmişiz bu güzelim dünyaya. Yüce Yaratıcı hiç birimizi ayırmasın; hayatın bu en güzel taraflarından da, ayırmasın bizleri "gülmekten ağlanacak" hale getirecek durumlardan da.

Bu konuda bende, "seçilmişlere özel" deli bir şans vardır, bunu kabul etmeliyim? Bu bir avantaj mıdır, yoksa ömrümün geri kalan zamanlarında ama en alakasız zamanlarda böylesi anlar aklıma geldiğinde kendi kendimi koyverip gülüp de, insanların bana "manyak" muamelesi yaptıkları anlar içinse bir dezavantaj mı, bunu henüz çözemedim.

Çünkü bazen benim ve o an yakınımda olan insanların başına gelenler, "pişmiş tavuğun bile başına gelmez." cinsindendir.

Eee, atalarımız bilip bilip söylemişler demek ki; bu nesilden nesile, dilden dile, kulaktan kulağa yayılma "yazılı olmayan" bu hayat yasalarını... Yani; tecrübeyle sabit yaşanmışlıkları.

İşte o nekbet gün, bizde bu kalıplar içinde bir tecrübe yaşadık. Çünkü aşağıda anlatılacak öyküde bizim başımıza gelenler; "pişmiş tavuğun bile başına gelmedi," çünkü o gün, "pişmiş tavuk zaten biz olduk!"

(Bu satıra kadar, okuyucu tarafından hiç bir şeyin anlaşılmadığı konusunda bahse girerim.)

Fakat meraklanmayın, her şey az sonra anlaşılacak..

Şimdi; "nasıl olabilir böyle bir şey?" falan gibisinden sorularda hiç sormayın lütfen... Şayet sizinde yanınızda; hiç olmayacak olaylardan ortaya çıkan, olamayacak hikayelerin kahramanı, saflığın baş aktörü, temiz ve alçak gönüllülüğün emekçisi bir "absürt hayat bilgesi" varsa, başınıza her bir şey gelebilir pekala.. Mesela rüzgar, hepimizin bildiği bir doğa olayıdır ya hani?... Bizim Gırıklı İsiyin, rüzgara bile farklı farklı yönler verebilen bir garip doğa insanıdır çünkü?

Şöyle ki;

* * *

Bir zamanlar, ama en güzel zamanlarda, biz yine yollarda idik… Yine başımızı almış, yine uzaklara gidiyor idik. Biz o zamanlar çok genç ve birazda deli idik... Seneler, 90’lı yılların başlarıydı. Bilirim ki, her zaman olduğu gibi bizim yol hikayelerimiz; olaysız, atraksiyonsuz, aksiyonsuz, heyecansız ve cımbışsız geçmez. Yoksa biz anlamayız bir şey; gittiğimiz yoldan da, yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan da?

Maalesef, yine öyle oldu... Neşe ve muhabbet içinde, ordan-burdan hikayelerle D 795 kodlu Şehirler arası devlet otoyolunda tıngır mıngır ilerliyorduk ki biz:

Tam da, Havza taraflarına vardığımız bir yerlerde, Gırıklı İsiyin’in şu teklifiyle karşılaştım birden bire; “Hazır buralara gelmişken, şu yukarıda, tepede çok güzel suyu olan kaplıcalar var. Biz de uğrayalım mı? Hem biraz dinlenmiş oluruz.”

Tabi, “yok” diyemedim ben... Çünkü Gırıklı İsiyin benim bu dünyada kıramayacağım kadim dostumdur.

O buraya, yıllar öncesinden yine gelmiş. Çok da memnun kalmış. Buranın suyu, çok faydalı ve bir çok hastalığa iyi gelen cinsindenmiş, demesine göre?... Hem üstelik Gırıklı, bu kaplıcalara ülkemizin kurtarıcısı Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’’ünde bir zamanlar geldiğini, buralarda bir süre kaldığını, bu sularda kendisini çok uğraştıran böbrek hastalığına çare bulduğunu falan anlatınca, hepten sevdim ben bu fikri... “İyi madem, haydi gidip görelim, Ata’mızın da şifa bulduğu bu yerleri” falan dedim.

* * *

Döne döne, kıvrıla kıvrıla küçük bir tepeyi çıktık arabayla. Gerçekten de yukarı vardığımızda, şehri kuş bakışı gören bir yerde; Ata'nın resimleri, sözleri ve posterleri olan bir kaplıcanın önünde de durduk. Burası dışarıdan bakıldığında öyle çok büyük görünmeyen, fakat içine girilince gayet büyükçe olduğunu anlayacağınız, yan yana 2 büyük havuzu olan gömme bir yer.

Şimdi içerideyiz. Zaman, akşamın geç saatleri olmasına rağmen kaplıcaya ise ilgi yoğun. Hatta havuzun biri tam olarak dolu... Havada, kaplıca suyunun sıcak olmasından dolayı epey buhar var. İnsanlar, çeşitli hastalıklarına deva aramak için girmişler suya, dinleniyorlar. Suyun içinde çok samimi muhabbetler ve gonuşuklar ediyorlar.

Fakat dikkatimi çeken bir şey oldu daha henüz ilk başta, ilk girişte? O da; az önce bahsettiğimiz bu iki havuzdan sadece birisinin dolu olduğu ve sadece ona teveccüh etmiş olduğuydu gelen olanca müşterinin. Ne hikmetse diğer havuza kimseleri sokmuyorlar, o boş... Ve bu havuzdan sa, diğerine nazaran daha bir fazla sıcak buhar çıkıyor. Suyun sıcaklığını mı ayarlayamadılar ne?

E, tabi, bizde bu ortamın yabancısıyız, bu durumu sorup sorgulamadık bile? Herkes gibi girdik biz de, kalabalık olan o diğer havuza... Ben, hayal dünyası geniş hemen her insan gibi, bu kalabalığın içinde değilde, şu yandaki boş havuzda olduğumu hayal ettim işte o anlarda, kim bilir? Belki de benim gibi düşünen çok insan vardır şu anda bu havuzda da olanlardan? İçimizde..

Her neyse... Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu güzel saatlerde geldi geçti... Ben, 1. saatin sonunda içinde bulunduğum ılık sudan da, içerideki sıcak havadan da biraz bunaldım. Hüseyin'e "artık çıkmak istediğimi ve giyinmeye gideceğimi" söyledim. O da bana; "sen git giyin, ben de bir 10 dakika daha kalıp çıkarım havuzdan. Sonrasında da yemek yer, yola devam ederiz hayırlısıyla" dedi.

Fakat aradan bir çeyrek saat geçip de süre dolunca çok da hayırlı şeyler olmadı maalesef!... Ben bizim Hüseyin'i yeterince bekledikten ve onun giyinmeye gelmediğini gördükten sonra tekrar havuza geri döndüm. Dönmez olaydım!

Ortam, atmosfer, epey su buharlı... Ben uzaktan bir de baktım ki; bizim Hüseyin kimselerin girmediği, girmeye cesaret edemediği havuzun kenarında tek başına oturuyor dertli dertli... Önündeki havuzdan ise haendir kızgın buharlar yükseliyor! Hüseyin'se hareketsiz! Bir terslik mi oldu acaba?

İşte o anlardı. (Yokluğumda) Olan biten her şeyi öğrenmem çok da uzun sürmedi... Ona doğru yürüyüp, biraz daha yaklaştığımda ise başımdan kaynar sular döküldü benim!.. O an, Hüseyin'in ten renginin haşlanarak "haşlak kırmızı"ya döndüğünü ve artık "pişmiş bir tavuğa" benzediğini o anda gördüm! Dehşet içinde ve ağzımdan şu cümlenin de çıkmasına mani olamayarak da sordum ona;

- Ula Hüseyin nooldu? Kim yaptı saa bu kötülüğü? Havuza mı düştün yooğusam! Ya da biri mi itikledi seni bu gaynar sulara!

........................... (Biraz sessizlik..)

Birileri "itiklese" iyiymiş?... Olmamış böylesi bir şey. Ama olayın açıklaması daha da vahim, Temel fıkrası gibi..

* * *

Demesine göre de her şey, onun hür iradesiyle olmuş.

Hüseyin; (ben oradan ayrıldıktan sonra olan olayları,) dakika dakika, tane tane anlattı bana acılar içinde. Bana da gözlerimden yaşlar gelene kadar ağlayıp, kahkahalarla bunları gülüp dinlemek düştü. Dolu havuzdaki herkes, ettikleri gonuşukları bırakıp tip tip bana baktı! Ben gaileye almadım ama bu bakışları. Kendimi o an, bir kahkaha seline teslim ettim.

* * *

Meğersem bu gözünü sevdiğim, giyinmeye gitmek için ben ondan ayrıldıktan sonra o kalabalık, ılıkhavuzdan çıkmış... "Birazda şu sıcak havuzun başında oturup, uzaktan, insanları izleyeyim bari?" demiş içinden kendi kendine... Bana demesine göre de; "sudan çıkdıydım da, kimselere ilişmeden anam has gine otiriiyudum hau daşın başında." durumu varmış yani kendi ifadesiyle?

Orada sakince kalabalığı izlerken, yanına yaşlı bir Amca gelmiş bunun... Adam demişki ona: "Merhaba Evladım... Ne tür bir hastalığın var senin? Çare buldunmu bu sulardan? Nerelisin sen?"

Hüseyin'de gayet sakin; "Girasun'luyum Dayı" deyivermiş cevaben ona. "Bilinen bir hastalığım yok. Gezmeye geldik buralara, bir arkadaşla."

Ama hatlar işte tam da burada kopmuş. Kötü talih bizim Uşağa yapacağı bütün kötülükleri işte tam da bu ana saklamış. Yaşlı Amca iç geçirerek sorularına ve o olmaz olasıca diyaloğa şöyle devam etmiş;

- Yaa? Giresun'lusun demek?... Şimdi sen, ne yüzerdirsin be Oğul?... Karadeniz'liler denizlerde-göllerde mahirdir!... Sizin oralarda kimbilir ne yaman yüzücüler vardır? Sen de onlardan mısın?

Bu iltifatlarla Hüseyin'in koltukları kabarmış. Gururu okşanmış... Cevabı da çok gecikmemiş;

-Evelallah Dayı! Yüzmezmiyim hiç?... Biz Karadenizin içinde doğup büyüdük. Tabiki de en iyi biz yüzeceezz? Hem de bir balık gibi!

Amcam öldürücü darbeyi işte oracıkta vurmuş Hüseyin'e, bunca laftan sonra... "Haşlanmış Tavuk" hikayesi de işte bu laftan sonra gerçek olmuş ve yazılmış, bir Hikayeci tarafından;

- Hay senin Allahına gurban Aslan Parçası!... Şu boş havuza da bir dal da, şu yan tarafta yıkananlar bi yüzme görsün be evlat! Cümle alem, yüzücü görsün be Oğul!... Havuz, "havuz olduğunu" anlasın gaari!

* * *

İşte, o anlarmış... "Havuz olduğunu;" anlamış havuz(?)... Bu gazla da, Hüseyin'im dalmış gaynar sulara!..

Haşlanmış tabi!... Bizim Gırıklı, elden gitmiş bu esnada.

Anlattığı olayın sonunu ise şöyle bağladıydı Hüseyin; ben kahkahalar, o acılar içindeyken;

- Bir gurur uğruna yakdıma ya ula gendi gendimi! Bişmiş tavuğa dönderdi ya la beni, nalet gocamanın birisi? Şimdi burdaydı yeni çekdi gitdi Allah belasını veresi!!!



* * *

Şiir gibi oldu bu biraz?... Ben frenleri boşalmış araba gibi oldum, bir kahkaha seline bıraktım işte o anlardı kendimi.

E tabi, bizim Gırıklı'nında şair olması için biraz "pişmesi," biraz da "yanması" gerekti zaten???

Yazamazdı bunları; yoksa ebedi..

* * *

Hayatın içimde öylesi anlar vardır ki; "ağlasak mı, gülsek mi?" dedirir insanoğluna... Ben "gülerken ağlamayı" seçtim o gün... Kahkahalar eşliğinde gözlerimden yaşlar geldi...

Ama her ağlamak, yeter ki böyle olsun yinede?... Allah cümlemizi; "gülmekten ayırmasın."

- S O N -