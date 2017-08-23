YOLSUZLUKLAR İÇİNDE SAVRULAN AKP'Lİ BELEDİYELER HANGİLERİ?

Necati Yılmaz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin İstanbul İl Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısında dile getirdiği “Belediyeler asla yolsuzlukların içerisinde savrulmayacak” sözlerini Başbakan Binali Yıldırım’a sordum. Erdoğan’ın sözünü ettiği “yolsuzluklar içinde savrulan” AKP’li belediyelerin hangileri olduğunun açıklanmasını istedim, “Bu belediyeler arasında İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri var mıdır? Varsa Erdoğan’ın açıklamalarının ardından bu belediyelerle ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır?” diye sordum. Erdoğan’ın açıklamalarının adeta bir itiraf olduğunu vurguladım, “Yolsuzluklar içinde savrulan bu AKP’li belediyeler hangileridir? Bunlarla ilgili bir soruşturma açılmadıysa ne beklenmektedir?”

GÜNDEM “METAL YORGUNLUĞU” ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTI

Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergemde son günlerde Türkiye siyasetinin gündeminin “metal yorgunluğu” ve “metal çürümesi” üzerinde yoğunlaştığını vurguladım. Bu konunun Erdoğan’ın partisine yönelik yapmış olduğu açıklama ve değerlendirmelerden kaynaklandığını ifade ettim.

Erdoğan, 20 Ağustos 2017’de gerçekleştirilen partisinin İstanbul İl Başkanlığı Danışma Meclisi’nde yaptığı konuşmada, ‘Bütün yöneticilerimizin başına birer Ömer bulmalıyız. Adil olacak, yolsuzluklara prim vermeyecek, belediyeler asla yolsuzlukların içerisinde savrulmayacak ve bu konuda da çok dinamik, çok kararlı olmaya mecburuz. Bu adımları atacağız ve şu anda gerek ilçeler, gerek belediyeler noktasında hemen yoğun bir şekilde adımlarımızı atacağız ve 2019 yerel seçimi öncelikli, ardından tabii ki 2019 Kasım parlamento seçimleri geliyor. Burada da parlamentoda aldığımız, alacağımız oy bir kenara ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde artık almamız gereken oy nedir? Yüzde 50 yanında bir oy. Buna hazır mıyız? Ona göre çok koşmamız gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor’ açıklamasında bulunmuştur.

YOLSUZLUK İÇİNDE SAVRULAN AKP’Lİ BELEDİYELER HANGİLERİ?

Erdoğan’ın kendi partisine ilişkin yaptığı değerlendirmede sözünü ettiği “yolsuzluklar içinde savrulan” AKP’li belediyelerin hangileri olduğunun açıklanmasını istedim, “Bu belediyeler arasında İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri var mıdır? Varsa Erdoğan’ın açıklamalarının ardından bu belediyelerle ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır?” diye sordum. Hakkındaki açılan davalarda mahkum olan ve “yolsuzlukların içerisinde savrulan” AKP’li belediye başkanı ve üst düzey belediye yöneticilerinin olduğunun kamuoyu tarafından bilinmesine rağmen bu kişilerin siyasi olarak korunduğu iddiasının doğru olup olmadığını sordum.

“ERDOĞAN İSİM BİLDİRDİ Mİ?”

Erdoğan’ın “yolsuzluklar içerisinde savrulduğunu ifade ettiği” bu belediyelerin isimlerini hükümete ve/veya yargıya bildirip bildirmediğini sorup, önergemde şu sorulara yer verdim:

“-Erdoğan, bu yolsuzlukların usul ve yöntemleri ile ilgili bir bilgi iletmiş midir? Bu yolsuzluklara karışan bakan, milletvekili, örgüt yöneticisi gibi başka siyasi kimliği olan kişiler var mıdır? Varsa bunlar kimlerdir? Yolsuzluklara bulaşan kişileri bugüne değin himaye eden kişiler saptanmış mıdır?

-Erdoğan’ın yolsuzluğa prim verdiğini iddia ettiği belediyelerle ilgili olarak soruşturma yapılmasının önünde yasal bir engel var mıdır? Böyle bir engel varsa ya da ilgili mevzuat soruşturmanın yapılması için yetersiz ise bu sürecin önünü açacak şekilde Erdoğan’ın “dinamik ve kararlı biçimde atılacağını” söylediği adımlar nelerdir? Hükümetiniz tarafından bu konuda başlatılan bir çalışma var mıdır? Varsa bu çalışmanın içeriği nedir?

KAÇ AKP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA DAVA AÇILDI?

-Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle, son dört yıl içinde hakkında “rüşvet, irtikap ve görevi kötüye kullanma” iddiasıyla dava açılan, daha önce açılmış olan davası sonuçlanan AKP’li belediye başkanı sayısı kaçtır? Bu belediye başkanlarından kaçı büyükşehir, kaçı il, kaçı ilçe belediye başkanıdır?

-Özellikle AKP’ye mensup belediye başkanları hakkında açılan davaların zaman aşımına bırakılacak şekilde herhangi bir işlem yapılmadığı yönündeki iddialar doğru mudur? Doğru değil ise bu tür iddiaların dayanağı nedir?

-Cumhurbaşkanı’nın iddiası üzerine “Hukukun üstünlüğünü, tarafsız ve adil çalışma anlayışını kamuya yerleştiren, ulusal ve uluslararası alanda yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için çalışan, çözüm üreten ve denetim sistemine yön veren dinamik, öncü bir kurum olmak” vizyonu olan Başbakanlık Teftiş Kurulu vasıtasıyla bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa bunun nedeni nedir?

“BU BELEDİYELER HANGİLERİ AÇIKLANSIN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partinin örgütüyle yaptığı toplantıda dile getirdiği “belediyeler asla yolsuzlukların içerisinde savrulmayacak” sözlerinin bir itiraf niteliğinde olduğunu vurgulayarak, “Yolsuzluklar içinde savrulan bu AKP’li belediyeler hangileridir? Kamuoyu ve bizler zaman geçmeden bu belediyelerin açıklanmasını bekliyoruz. Bunlarla ilgili eğer bir soruşma açılmadıysa hükümet ve sorumlu yetkililer daha neyi beklemektedir? Böylesine ciddi bir itiraf ortadayken, AKP’li belediyeler hakkında Erdoğan’ın sözünü ettiği ‘dinamik ve kararlı adımların’ atılması için ne beklenmektedir?”

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA,



Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.



Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili



Son günlerde Türkiye siyasetinin gündemi “metal yorgunluğu” ve “metal çürümesi” üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu konu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisine yönelik yapmış olduğu açıklama ve değerlendirmelerden kaynaklanmıştır.

Erdoğan, 20 Ağustos 2017’de gerçekleştirilen partisinin İstanbul İl Başkanlığı Danışma Meclisi’nde yaptığı konuşmada, “Bütün yöneticilerimizin başına birer Ömer bulmalıyız. Adil olacak, yolsuzluklara prim vermeyecek, belediyeler asla yolsuzlukların içerisinde savrulmayacak ve bu konuda da çok dinamik, çok kararlı olmaya mecburuz. Bu adımları atacağız ve şu anda gerek ilçeler, gerek belediyeler noktasında hemen yoğun bir şekilde adımlarımızı atacağız ve 2019 yerel seçimi öncelikli, ardından tabii ki 2019 Kasım parlamento seçimleri geliyor. Burada da parlamentoda aldığımız, alacağımız oy bir kenara ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde artık almamız gereken oy nedir? Yüzde 50 yanında bir oy. Buna hazır mıyız? Ona göre çok koşmamız gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor” açıklamasında bulunmuştur. Bu çerçevede;

Erdoğan’ın kendi partisine ilişkin yaptığı değerlendirmede sözünü ettiği “yolsuzluklar içinde savrulan” AKP’li belediyeler hangileridir? Bu belediyeler arasında İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri var mıdır? Varsa Erdoğan’ın açıklamalarının ardından bu belediyelerle ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır?

Hakkındaki açılan davalarda mahkum olan ve “yolsuzlukların içerisinde savrulan” AKP’li belediye başkanı ve üst düzey belediye yöneticilerinin olduğu kamuoyu tarafından bilinmesine rağmen bu kişilerin siyasi olarak korunduğu iddiası doğru mudur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “yolsuzluklar içerisinde savrulduğunu ifade ettiği” bu belediyelerin isimlerini hükümete ve/veya yargıya bildirmiş midir? Bu yolsuzlukların usul ve yöntemleri ile ilgili bir bilgi iletmiş midir? Bu yolsuzluklara karışan bakan, milletvekili, örgüt yöneticisi gibi başka siyasi kimliği olan kişiler var mıdır? Varsa bunlar kimlerdir? Yolsuzluklara bulaşan kişileri bugüne değin himaye eden kişiler saptanmış mıdır?

Erdoğan’ın yolsuzluğa prim verdiğini iddia ettiği belediyelerle ilgili olarak soruşturma yapılmasının önünde yasal bir engel var mıdır? Böyle bir engel varsa ya da ilgili mevzuat soruşturmanın yapılması için yetersiz ise bu sürecin önünü açacak şekilde Erdoğan’ın “dinamik ve kararlı biçimde atılacağını” söylediği adımlar nelerdir? Hükümetiniz tarafından bu konuda başlatılan bir çalışma var mıdır? Varsa bu çalışmanın içeriği nedir?

Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle, son dört yıl içinde hakkında “rüşvet, irtikap ve görevi kötüye kullanma” iddiasıyla dava açılan, daha önce açılmış olan davası sonuçlanan AKP’li belediye başkanı sayısı kaçtır? Bu belediye başkanlarından kaçı büyükşehir, kaçı il, kaçı ilçe belediye başkanıdır?

Özellikle AKP’ye mensup belediye başkanları hakkında açılan davaların zaman aşımına bırakılacak şekilde herhangi bir işlem yapılmadığı yönündeki iddialar doğru mudur? Doğru değil ise bu tür iddiaların dayanağı nedir?

Cumhurbaşkanı’nın iddiası üzerine “Hukukun üstünlüğünü, tarafsız ve adil çalışma anlayışını kamuya yerleştiren, ulusal ve uluslararası alanda yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için çalışan, çözüm üreten ve denetim sistemine yön veren dinamik, öncü bir kurum olmak” vizyonu olan Başbakanlık Teftiş Kurulu vasıtasıyla bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa bunun nedeni nedir?