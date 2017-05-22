YÖNETİM HİZMETLERİ TEK ÇATI ALTINDA

Begüm Yılmaz / Metin Yazarı

Son yıllarda birbirinden prestijli konut, iş yeri, AVM, spor merkezi gibi projelerin yükselmesi beraberinde yeni bir sektör oluşturdu. Profesyonel AVM, rezidans ve site yönetim hizmetleri sunan firmalar, prestijli yapıların ihtiyaçları ile A’dan Z’ye ilgilenirken bir yapı için gerekli olan tüm donanımları tek çatı altında topladılar.

Kusursuz yaşam iyi bir yönetimle başlar

Ankara’nın en hızlı gelişen AVM, rezidans ve site yönetim sistemi hizmeti veren firmalarından olan EkoSitem’in Genel Müdürü Kamil GÖKÇELİK, uzun yıllardır var olan, ancak günümüzde ayrı bir sektör olarak kabul gören AVM, rezidans ve site yönetim sistemleri kapsamında sundukları faaliyetleri anlattı. İyi bir yönetim sistemi firmasının, tesisleri mevzuata uygun biçimde yönetmesi ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi; temizlik, teknik donanım ve sistemler ile çevrenin bakımı, can ve mal güvenliğinin sağlanması gibi yaşam standartlarını yükselten birçok hizmeti entegre bir biçimde sunması gerektiğini ifade etti. “Kusursuz bir yaşam iyi bir yönetimle başlar.” diyen GÖKÇELİK şöyle devam etti:

“Güvenlikten temizliğe, teknik hizmetlerden sosyal tesis işletmeciliğine kadar tesis ve tüm varlıkların çağdaş bir şekilde yönetimi için her kademede yüksek kaliteli hizmetler sunan EkoSitem; site, rezidans, ofis, alışveriş merkezi, sosyal tesis, spor merkezleri gibi çeşitli tesisler için yönetim hizmeti veriyor. Bu hizmetler, yönetilecek yapının durumuna uygun olarak hazırlanıyor. Önceden belirlenmiş paket hizmetler değil, müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarına göre işletim modeline dayanan bir hizmet sunuyoruz. Sunduğumuz hizmetlerle işletme maliyetlerini azaltıyor, uygun fiyata yüksek kaliteli hizmet sunuyoruz. Yönettiğimiz tüm yapılarda insan sağlığının korunması, çevresel kirlenmeye karşı önlem alınması ve enerjinin tasarruflu bir biçimde kullanılmasına önem gösteriyoruz.”

Tek noktadan kesintisiz hizmet

EkoSitem olarak tek noktadan kesintisiz hizmet verdiklerini ifade eden GÖKÇELİK, bir AVM, rezidans ve site yönetim firmasında bulunması gereken özelliklerden bahsetti. GÖKÇELİK şöyle devam etti:

Tesis yönetimi özel fırsatlar sunmalı

“Tüm yapılarda, yüksek etik standartlarda, şeffaf ve yasal mevzuata uygun şekilde tesis yönetim hizmeti sunulmalıdır. Tesis yönetim firmaları, yapı ve tesislerin üzerinde kurulacak kat mülkiyeti ilişkilerinin yönetimini düzenleme, tesislerde güvenli ve sağlıklı bir tasarruf düzeninin kurulup devam etmesini sağlamalıdır. Yönetim firmaları aynı zamanda enerji tüketim düzeylerini analiz ederek çözüm ortakları ile birlikte müşteriler için optimum enerji tasarrufu önlemlerini almalıdır.

Tesis yönetimi dahilinde çevre yönetiminin de yapılması gereklidir. Yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı bir ortam için çevre yönetimi gereklidir. Yönetim firması; çevre dostu malzemeler ve geri dönüşüm uygulamaları ile müşterilere çevre yönetimi konusunda özel çözümler sunmalıdır.

Genel yönetim hizmetleri günlük yaşamı kolaylaştırır

Yapıların genel yönetimini üstlenen firmalar, yasal sorumlulukların yerine getirilmesinden, bakım-onarım yönetimi ve günlük operasyonların yürütülmesine, enerji tüketiminin iyileştirilmesinden sürdürülebilir çevre şartlarını sağlamaya kadar, müşterilerin varlıklarına değer katan tüm tesis yönetim hizmetlerini entegre bir biçimde sunmalıdır.

Yönetim hizmeti sunan firmalar, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan tüm yasal sorumlulukları üstlenerek yerine getirmelidir. Bütçe ve Kurul toplantılarının planlanmasından başlayarak yönetilen tesisin nakit yönetiminin gerçekleşmesi, aidat ve ödemelerin takip edilmesi gibi tüm işlemler yönetim firmaları tarafından gerçekleştirilmelidir.

Farklı anlaşmalarla bütçe minimumda tutulmalı

Bir site, AVM veya rezidans yönetiminde bütçenin verimli kullanılması adına çözüm ortaklarıyla anlaşmalar yapılmalıdır ve tesisin ihtiyaçlarını karşılayacak etkinlikler düzenlenmelidir. Sözgelimi; EkoSitem olarak çözüm ortağı olduğumuz firmalar ile sözleşme imzalarken yönetimini üstlendiğimiz yapıların ihtiyaçlarını karşılayacak hediyeler talep ediyoruz. Bu hediyeler bazen kapı girişlerindeki turnikeler olabiliyor bazense lobilerde bulunan televizyonlar… Çözüm ortakları ile yapılan anlaşmalar sayesinde kat maliklerinden minimum tutarda aidat topluyoruz, bu da memnuniyeti beraberinde getiriyor. Bunların yanı sıra yönettiğimiz tesislerde imkan dahilindeaçıkhava sinema günleri, yüzme kursları, kokteyller gibi çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Her yönetim firması tabii ki bizler gibi çalışmıyor. EkoSitem olarak bizler yaşam satıyoruz.”

Rezidans hizmetleri, bitki bakımı ve peyzaj tasarımı, temizlik hizmetleri, güvenlik hizmetleri, teknik bakım ve destek hizmetleri, tesis bakımı, danışmanlık ve eğitim hizmetleri, sosyal tesis yönetim hizmetleri, genel yönetim hizmetleri ve tesis yönetim hizmetlerinin tümünü aynı çatı altında buluşturan EkoSitem’i tercih edenlerin yaşamın keyfini çıkardığını söyleyen GÖKÇELİK, yönetimini üstlendikleri projelerin ihtiyaçlarına göre özel profesyonel çözümler sunduklarını sözlerine ekledi.