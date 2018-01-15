Yönetiminizin adını siz koyun

Ergün Aydoğan

Anayasa Mahkemesi, FETÖ tutuklusu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan için ‘’hak ihlali’’ var diyerek 6’ya karşı 11 oyla tahliye kararı verdi. Yerel mahkeme kararı uygulamadı.

Bütün oklar AYM’ye…

Sen misin bu kararı veren.

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve iktidar çevreleri ölçüsüz biçimde AYM’ye yükleniyorlar. Neymiş; AYM dosyanın içeriğini bilmezmiş! Anayasa Mahkemesi anayasanın çizdiği sınırı aşmış, kendini ilk mahkeme yerine koyarak değerlendirme yapmış.

İktidarın işine geldiğinde yargı kararıdır saygı duymak gerekir, yargı tarafsız ve bağımsız dediği. İşine gelmediğinde yargı bilmez, ulemaya sormak lazım, yargı da ayak bağı oluyor, işleri yavaşlatıyor söylemlerine, yüksek mahkemenin yetkisizliği ve bilmezliği eklendi.

Eğer öyleyse önünüzde engel gördüğünüz yüksek mahkemeleri, kapatın gitsin!

Zaten işinize geldiğinde uyuyor, kararları tanıyor, işinize gelmediğinde yok sayıyor uymuyor, tanımıyorsunuz, o halde çok sık kullandığınız KHK yetkisi ile kapatın kurtulun.

İktidar yetkilileri kendilerine ‘diktatör’ denildiğinde, ‘faşizan’ uygulamalarınız var dediğinde alınganlık gösteriyor ve kızıyor.

Niye kızıyorsunuz ki?

Sayısız yaşanmışlık ve uygulamalardan bir iki örnek verelim, kendileri karar versin.

Artık kamu adına görev yapan kamu görevlileri kamu görevlisi gibi değil iktidarın görevlisi…

Kaymakamlar devletin değil iktidar adına görev yapan, partinin temsilcisi…

Valiler devletin valisi olmaktan çıkarak, iktidarın yetkilisi, partinin sözcüsü gibi…

Tüm kamu, kuralsız ve sınırsız olarak iktidarın emrinde yasa kural tanımaksızın iktidar ne isterse onu yapmaya amade…

Oysa demokrasinin evrensel kuralı siyasi iktidarlar seçimle gelir, seçimle gider. Kamu görevlileri siyasi iktidarların emrinde değil yasaların ve kuralların emrinde olur.

Demokrasinin evrensel kuralı seçilenlerin de uyması gereken kuralların olduğudur. Ama iktidar ben kural tanımam, var olan kurala uymam, ben kendime göre kural koyarım.

Şimdi seçilmiş olarak her türlü kuralsızlığı kendine hak gören iktidar, kendisi dışında seçilenlerin seçilmişliğini de kabul etmiyor. Gerektiğinde onları görevden alıyor, gerektiğinde istifaya zorluyor, gerektiğinde tehdit ediyor.

Çünkü iktidarın kafası şu, halk beni seçti ben ne istersem onu yaparım. Benim aldığım kararlar yasa ve kurallara aykırı bile olsa, yanlış bile olsa ben onun doğru olduğuna karar veriyorum. Benim kararlarım halkın yararınadır, benim kararlarım sorgulanamaz, engellenemez, denetlenemez. Ben yasa ve kurallara karşı değil, halka karşı sorumluyum. Halk kararlarımı beğenmezse oy vermez. Yani tek denetim mekanizması olarak seçimleri görmekte, devletin kurumlarını da parti teşkilatı olarak görmektedir.

Hukuk iktidara göre işleyecek, HDP’li belediyeleri görevden alıp doğrudan kayyum atamasıyla kendi belediyesi haline getirmek…

CHP’li belediyeleri soruşturma yoluyla görevden el çektirerek haklarında şaibe algısı-duygusu yaratmak…

Peki kendi belediyeleri? Onları baskı yoluyla istifa ettirerek yerlerine yine kendi adamlarını getirmek…

Gerekçe? Metal yorgunluğu! Haklarındaki iddialar sümen altı! Hani seçimle gelen seçimle giderdi! Onları aday gösteren benim, ben istiyorum gidecekler. Gitmezlerse? O zaman hesap sorarım! Hesap vermeye yürekleri yetiyorsa gitmesinler!

KHK’larlar her türlü uygulamanın yapıldığı… Yüksek yargı kararlarının beğenilmediği ve uygulanmadığı… İktidarın kendini denetimsiz gördüğü… Basının tek ses iktidarın emrinde olduğu, muhalif seslerin susturulduğu… Taraf olmayanın bertaraf olduğu…

Sistemin adına.

Şimdi siz karar verin, bu yapılanlar demokrasi mi? Yoksa nedir?

Karar sizin…