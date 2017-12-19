Yönetmen Yüksel Aksu “Ustalarla Film Söyleşileri” için Başkent'e geldi

Film Yapımcıları Meslek Birliği ve Çankaya Belediyesi ortaklığında her ay gerçekleştirilen “Ustalarla Film Söyleşileri” nin bu ayki konuğu hem güldüren hem de düşündüren filmlerin yönetmeni Yüksel Aksu.

Film Yapımcıları Meslek Birliği ve Çankaya Belediyesi ortaklığında her ay gerçekleştirilen “ Ustalarla Film Söyleşileri ” nin bu ayki konuğu hem güldüren hem de düşündüren filmlerin yönetmeni Yüksel Aksu .

Ankaralı sinemaseverleri sinemanın ustalarıyla bir araya getiren etkinlik, beyaz perdenin meraklılarına yaratıcılarının gözünden film yapım süreçlerinin nasıl şekillenip vücut bulduğunu, ufak bir fikir kırıntısıyla başlayan hayallerin hangi aşamalardan gerçek gösterime çıktığını anlatıyor.

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde 22 Aralık saat 18.00’de gerçekleşecek etkinliğin bu ayki konuğu unutulmaz filmlerin ve dizilerin yönetmeni Yüksel Aksu. “Dondurmam Gaymak”, “Entel Köy Efe Köye Karşı”, “İftarlık Gazoz” filmleriyle izleyicisini hem güldüren hem düşündüren filmlerin yönetmeni Aksu, Ankaralı sinemaseverlerle buluşacak. Yönetmenin son projesi olan İftarlık Gazoz filminin gösterimiyle başlayacak etkinlik ücretsiz.