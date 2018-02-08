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Yönetmenliğini Prof. Dr. Semih Çelenk'in üstlendiği Behiç Ak imzalı “Ayrılık”, Ankaralılarla buluşuyor

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Yönetmenliğini Prof. Dr. Semih Çelenk'in üstlendiği Behiç Ak imzalı “Ayrılık”, Ankaralılarla buluşuyor
Çankaya Belediyesi tarafından MEB Şura Salonunda gerçekleştirilecek tiyatro etkinliğinde ünlü oyuncular, Fırat Tanış ve Sevinç Erbulak sahnede olacak.

Bir yıl önce ayrılan çiftin yeniden bir araya gelmesiyle giriştikleri evlilik ve ayrılık süreçlerinin ironik ve gülmeceyle yüklü bir sorgulamasını konu edinen Ayrılık, budalalık ve uyumsuzluklar üzerine, çok sıradan olanın içindeki tuhaflığa büyüteç tutarak, izleyiciyi şaşırtan, kucaklayan, zekasını önemseyen bir komedi. Sevinç Erbulak ve Fırat Tanış'ı aynı sahnede buluşturan oyun, bu mizah büyütecinden izleyicinin kendi hayatını gözleme imkanı veriyor.

 

Keyifli oyun, 16 Şubat saat 19.30’da MEB Şura Salonu’nda tiyatro severlerle buluşacak. Çankaya Belediyesi tarafından ücretsiz gösterilen oyun için Çağdaş Sanatlar Merkezi veya Yılmaz Güney Sahnesi’nden 8 Şubat itibariyle yer fişi almak gerekiyor.

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