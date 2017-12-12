  • BIST 108.966
  • Altın 153,556
  • Dolar 3,8354
  • Euro 4,5183
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 9 °C

Yozgat Yerköy Derebağ Dernek Başkanı ve yönetimi Başkan Akgül'ü ziyaret etti

»
Yozgat Yerköy Derebağ Dernek Başkanı ve yönetimi Başkan Akgül'ü ziyaret etti
Yozgat Yerköy Derebağ Dernek Başkanı Mehmet Bilir ve yönetimi Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.

Dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren heyet, Akgül’e çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Derneklerin topluma yön veren unsurlar olduğunu ifade eden Akgül,“Bu yüzden çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz” dedi.

Katma değer sağlıyorlar 

Derneklerin her zaman yanında olduğunu da dile getiren Akgül; “İlçemizde bulunan derneklerimizin gerek sorunlarıyla gerekse istekleriyle yakından ilgileniyoruz. Onlarda gerçekleştirdiği çalışmalar ile Mamak’ımıza katma değer sağlıyor” dedi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anadolu Görme Engelliler Derneği Futbol Takımı ve Halter Takımı Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti07 Aralık 2017 Perşembe 10:33
  • Mamak Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde hizmete sunduğu yeni model hijyenik çöp konteynerleri, cadde ve mahallelere dağıtılmaya devam ediyor07 Aralık 2017 Perşembe 10:28
  • Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu kışında hizmete devam ediyor06 Aralık 2017 Çarşamba 09:34
  • Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e ziyarette bulundu04 Aralık 2017 Pazartesi 11:14
  • Mamak Belediyesi Basket Takımı, İstanbul UPS Spor’u 89-56 yenmeyi başardı03 Aralık 2017 Pazar 12:21
  • Ankara U-18 Genç Erkekler Basketbol Ligi A Gurubu’nda mücadele eden Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı potada rakip tanımıyor01 Aralık 2017 Cuma 11:34
  • Mamak Kaymakamı iken Bingöl Valiliği’ne atanan Ali Mantı, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'e sürpriz ziyarette bulundu01 Aralık 2017 Cuma 11:30
  • Ankara Umum otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti30 Kasım 2017 Perşembe 11:17
  • Dünyada Türklerin tescilli tek Türk Savaş Sanatı olan Sayokan, Mamaklı gençler tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor30 Kasım 2017 Perşembe 11:01
  • Mamak'ta Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde "17. Kitap Okumayı Özendirme ve Sevdirme Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi29 Kasım 2017 Çarşamba 11:04
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim