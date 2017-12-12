Yozgat Yerköy Derebağ Dernek Başkanı ve yönetimi Başkan Akgül'ü ziyaret etti

Dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren heyet, Akgül’e çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Derneklerin topluma yön veren unsurlar olduğunu ifade eden Akgül,“Bu yüzden çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz” dedi.
Katma değer sağlıyorlar
Derneklerin her zaman yanında olduğunu da dile getiren Akgül; “İlçemizde bulunan derneklerimizin gerek sorunlarıyla gerekse istekleriyle yakından ilgileniyoruz. Onlarda gerçekleştirdiği çalışmalar ile Mamak’ımıza katma değer sağlıyor” dedi.
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