Yozgat Yerköy Derebağ Dernek Başkanı ve yönetimi Başkan Akgül'ü ziyaret etti

Yozgat Yerköy Derebağ Dernek Başkanı Mehmet Bilir ve yönetimi Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.

Dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren heyet, Akgül’e çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Dernekler in topluma yön veren unsurlar olduğunu ifade eden Akgül,“Bu yüzden çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz” dedi.

Katma değer sağlıyorlar