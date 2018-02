Bülent Ertekin

Elbise bir insanın vitrinidir. Evden; dışarıya çıkarken gideceğimiz yerin durumuna göre, ya spor giyinir veya biraz daha resmi yani oturaklı giyinir öyle çıkarız. Zira meşhur kelâmdır.



"İNSANLAR BİR YERE GİTTİKLERİNDE ÖNCE KILIK KIYAFETLERİ İLE KARŞILANIR, GİDERKEN DE BİLGİLERİ İLE UĞURLANIR" denir.



Bu nedenle olsa gerek; saçımıza, başımıza çok özen gösterir ve öyle çıkarız. Yani giyecek olduğunuz elbiselerimizin kreasyonlarını çok iyi düşünür ve ona görede tarzımızı belirleriz. Bu nedenle bizim ve herkes için KREASYONUMUZ çok önemlidir.

Nedir bu yahu KREASYON? derseniz biraz açalım ve de açıklayalım.



" Kreasyon bir terzinin veya modaevinin ortaya çıkardığı her türlü yeni model anlamına gelen bir sözcüktür."



Yani: YENİ MODEL

...............



Şimdi başka bir konuya geçelim.

AFRİN HAREKATI

yâ da

ZEYTİN DALI OPERASYONU



TSK açıklamasında, 'Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmıştır.' denildi.



Buraya kadar KREASYONU ve ZEYTİN DALI HAREKATI bilgimiz, bilgilerimiz dahilinde açıklamaya/anlatmaya çalıştık.

Bugün; AFRİN OPERASYONUN 29. günü.

TSK nın açıkladığı verilere göre 1600 e yakın terörist öldürüldü. Bir o kadar da ya yakalandı veya teslim oldu.Lâkin kahpe her zaman kahpe. Bunlar da kahpelikten, hainlikten ve cibilliyetsizliklerinden vazgeçmiyor, vazgeçmeyecekler.

İşte bu hainler güruhu kaçarken asker gibi, asker kıyafeti ile değil de ABD nin ve onun

YALAKA ve YOLDAŞLARININ PYD, YPG, DEAŞ ve PKK ya verdikleri

2018 YILI, YENİ KREASYONLARI ile kaçıyorlar.

O halde bu hain ve kahpe güruhun

YENİ KREASYONLARINA sondan başlayarak yazalım.



MARC JACOBS



2018 kış koleksiyonu, cesur geometrik şekiller, rugan ile yaptığı lüks kombinler pist aşamasında oldukça başarılı gözüküyor.(!)



FENDİ



Markanın en ünlü ürünleri KÜRK ve ÇANTA dahil olmak üzere son moda giysi ve aksesuarlardır. Görünüre bakılırsa bizim kahpelere iyi yakışmış.



HERMES



Fransız tasarım ve moda markası.

Ayakkabı, eldiven, eşarp, kravat, erkek giyim, kadın modası, parfüm kapakları, saatler olmak üzere 14 ürün bölümü ile,

İNLERİN MANKENLERİNE TAMDA OTURMUŞ.



RALPH LAUREN



Ralph Lauren, bu listedeki isimlerden en uygun fiyatlısı olarak kabul edilebilir. Paraların BEYAZ SARAYdan geldiğini düşünecek olursak fiyatın çokta önemli olmadığını söyleyebilirz. Marka, her zaman canlı renkli sportif kıyafetler ile modern ve sofistike bir görünüm yaratmakta oldukça başarılı olmuş.



DİOR



Satılmış, sözüm ona asker görünümünde ki kahpelerin her ne kadar özensiz yapılmış makyaj ve ciltlerine bakacak olursak ürünlerin kötü ve kalitesiz değil bilakis; KAHPELERİN ciltlerinin kalitesiz ve kötü olduğunu söyleyebiliriz.



CHANEL



Chanel elbiseyi tasarladı. Chanel yaklaşık 100 yıl sonra bile lüks moda trendleri ile ön planda kalmayı başarmıştır. Bizim kahpeciklerin üzerlerindeki elbiselere bakacak olursak daha yıllarca moda dünyasında büyük fırtınalar estirmeye devam edeceğe benzer. (!)





LOUİS VUİTTON



Lüks çanta ve aksesuarlarımız harika değilmi. Keratalara nasıl da yakışmış



OSCAR DE LA RENTA



Marka dünyaca ünlü bir çok starı giydirmesiyle de tanınır. Bunlarda dünyanın bir numaralı STAR KAHPELERİ olduğu için adres doğru. Özellikle gece kıyafetleri çok çekici (!) bu nedenle gece görüşü silâhlarımıza anında yakalanıp keskin nişancılarımız mehmedlerimiz güzel bir şekilde resimlerini çiziyorlar.(!)





Listemizde gördüğünüz markaların hepsi, dünyadaki moda sektörünün belirleyicileridir. Modayı takip eder misiniz bilmiyorum ama bizim cibilliyetsizler, sözüm ona asker geçinen KAHPELERE sizce hangisi yakışır? dersiniz.

Valla bana sorarsanız bu zibidiler de

ne yüz güzelliği

ne fizikî güzellik olduğu için bence hiç uğraşmamak lazım.

Mehmetler onlar için

SİHALAR

KANASLAR

MP TÜFEKLERİ

ile 2018 YILININ

EN GÜZEL KREASYONLARINI

EN GÜZEL RESİMLERİNİ YAPIYORLAR.



Siz de, biz de gönlümüzü ferah tutalım.



Selam ve dua ile..