YSK Seçmen Listelerine Dikkat

Metin Gündoğdu

16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi halk oylaması öncesinde seçmen listeleri askıya çıktı. “YSK’nın listelerinden isimlerinizi kontrol edin.”

Son Gün 26 Şubat

YSK seçmen sorgulama işlemi 18 Şubat 2017 Cumartesi günü başladığını hatırlatan ve sorgu işlemlerinin 26 Şubat Pazar günü mesai bitimine kadar devam edecek “Türkiye tarihinin en önemli oylamalarından birine gidiyoruz. Demokrasimiz ve büyük Türkiye için 16 Nisan günü sandık başında olacağız. Halk oylamasında oy kullanacak hemşehrilerimiz beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalmamak için seçmen listelerinden isimlerini kontrol etmeli. Seçmen kaydı kontrol işlemlerini Yüksek Seçim Kurulu’nun “secmen.ysk.gov.tr” isimli adresinden, muhtarlıklarımızdan ya da e-Devlet kapısı üzerinden yapabilirler. Seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağına dair bilgiler 12 Mart 2017 tarihinde açıklanacak.”

Öğrenciler Dikkat

“Seçmen kaydı olmayan hemşehrilerimizin, 26 Şubat 2017 tarihinden önce bağlı bulunduğunu nüfus müdürlüğüne başvurması, buradan onaylı belgeleri ilçe seçim kuruluna teslim etmesi gerekli. Seçmen kaydı olmayan öğrenci kardeşlerimizin ise öğrenci belgeleri ve yurtta kaldıklarına dair ilgili belgeyi ilçe seçim nüfus müdürlüğüne teslim etmeleri, buradan alacakları adres değişikliği belgesi ile ilçe seçim kuruluna başvurmaları gerekir. Yurtdışında yaşayan, ancak seçim gününde Ordu’da olanlar hemşehrilerimiz ise Samsunİlkadım’daki limanda oy verebilirler.”