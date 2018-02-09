Yükseldiği final grubunda yenilgi yüzü görmeyen Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı’na nazar değdi

Maçın ilk yarısını 13 sayı farkla kapatan gençler, ikinci yarıda savunmada yaptığı basit hatalarla ilk yenilgisini aldı. Mamak Belediyesi Genç Basketbol, Türkiye Şampiyonası ümidini ODTÜ Spor Kulübü ile oynayacağı son maça bıraktı.
Gençlere inancımız tam
Gençlerin bu maçı geride bırakarak son maça odaklanmaları gerektiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Sporda kazanmak kadar kaybetmekte var. Geçlerimizin Türkiye Şampiyonası’na adını yazdıracağına inancımız tam” dedi.
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