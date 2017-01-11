Yunus Emre Kültür Merkezi’nde “Türk Müziğinden Esintiler Solistler Geçidi” konseri düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Keçiören’de “Türk Müziğinden Esintiler Solistler Geçidi” konseri verdi.

Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki konseri Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak da izledi. Keçiörenlilerin büyük ilgi gösterdiği konserde solistler Sakine Akın ve Necati Yılmazkaya sahne aldı. Sanatçılar Türk sanat müziğinin birbirinden güzel eserlerini seslendirirken, izleyiciler de şarkılara eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarına verdiği destek için Başkan Ak’a teşekkür eden Sakine Akın, “Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi. Başkana istek şarkısı olup olmadığını soran Akın, Mustafa Ak’ın isteği üzerine “Senede bir gün” şarkısını seslendirdi. Kendisinin de Keçiören’de oturduğunu belirten Solist Necati Yılmazkaya ise, “Keçiören’in ilk hallerini iyi biliyorum. Keçiören şimdi çok güzel oldu. Sizi burada seviyorlar Başkanım” diye konuştu.

Konserin sonunda korodaki bütün sanatçılar adına solistlere çiçek takdim eden Başkan Ak, “Değerli solistlerimize ve saz sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Vermiş oldukları başarılı konserle bizi mesut ettiler. Siz değerli izleyicilerimiz de birçok eserde sanatçılarımıza eşlik ettiniz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum” dedi.