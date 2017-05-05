Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında Sincan Belediyesi anlamlı bir program düzenledi

Sincanlı vatandaşlarla buluşan Eğitimci- Yazar Ali Dursun Taşçı sohbetiyle Yunus Emre’nin hayatını anlattı.

Sincan Belediyesi, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında büyük Türk mutasavvıfı, halk ozanı Yunus Emre’yi yâd etti. Lale Konferans Salonu’nda gerçekleşen “Yunus Emre’yi Anma Programı” yoğun bir katılımla gerçekleşti. Yunus Emre’ye ait şiirlerin seslendirildiği etkinlikte, Eğitimci-Yazar Dursun Ali Taşçı da Sincanlılarla buluştu. Eşsiz ve derin sohbetiyle Sincanlılardan büyük beğeni toplayan Taşçı, Aşık Yunus’un hayatını her yüzyılda örnek almamız gerektiğin ifade etti.

“DOĞRU OLMAYAN ODUN BİLE BU KAPIYA LAYIK DEĞİLDİR”

İlmin ve sevginin kapılarını aralayan Yunus Emre’nin hayatının yeni nesile örnek olduğunu aktaran Taşçı gençlerin bu tarihi şahsiyeti iyi bilmesi gerektiğini hatırlattı. Doğruluğun ve dürüstlüğün Yunus Emre’nin düsturu olduğunu ifade eden Taşçı Yunus’un hayatından şu örneği aktardı: “Yunus emre, şeyhi Tapduk Emre'nin dergâhına 40 yıl boyunca odun taşıyarak çilesini doldurur. Bu süre zarfı içerisinde de dağdan bayırdan kesip getirdiği odunların hiçbirisi eğri büğrü, dallı budaklı değildir. Bunu gören şeyhi kendisine odunların neden bu kadar düzenli olduğunu sorar ve Yunus Emre cevap verir ‘ Doğru olmayan odun bile bu kapıya layık değildir’ odunu bile doğrusunu arayan Yunus Emre’nin torunları olarak da bizim her zaman doğrunun her zaman gerçeğin yanında olmamız lazım.”

“YUNUS EMRE TÜM ÇAĞLARA IŞIK OLDU”

Kültür ve sanat faaliyetlerine önem veren Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna Yunus Emre Kültür Sanat haftasının değerinden bahsetti. Başkan Tuna “Yunus Emre, evrensel değerlere dayanan felsefesiyle ve tüm zamanlara yayılan sevgi ve kardeşlik dolu mesajlarıyla, edebiyatımızı, kültür ve düşünce hayatımızı çok derinden etkilemiştir. Şiirleriyle tüm dünyaya ve tüm çağlara ışık olmuş büyük Türk mutasavvıfı, hak aşığı ve Türk dilinin usta yorumcusudur. Yunus’un düşünce dünyasındaki en önemli kavramı Allah ve insan sevgisidir. İnsanı Allah’ın yarattığı en güzel ve mükemmel varlık olarak sevmekte ve bunu ’Yaratılanı severiz Yaradan’dan ötürü’ sözleriyle mükemmel bir şekilde dile getirmektedir” ifadelerini kullandı. Yunus Emre’nin felsefesini her daim uygulamamız gerektiğini söyleyen Başkan Tuna “Yunus Emre, doğru ve hak bildiğini aktarabilme çabasıyla, hakka olan aşkı ve sevgiyi anlattığı şiirleri, ilahileri, söylemleri ile Anadolu’dan dünyaya yayılmış ve çağdan çağa, dilden dile aktarılarak kuşaklar arasında bir gönül köprüsü kurmuştur. Yunus Emre’nin sevgi ve hoşgörü dilinin hepimize örnek olmasını diliyorum. Yunus Emre’yi saygı ve sevgiyle anıyor, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası’nı kutluyorum” dedi.