Mutlu Mete Kaçar

İnsanlar arasında birliğin ve dayanışmanın iş başarma ve mutlu olma yolunda gerekli olduğu kanısındayım; İnsanlar çevrelerinde bulanan insanlarla, dostlarıyla ve arkadaşlarıyla bir bütün içerisindedir. Doğamız gereği biz insanlar yalnız yaşayamayız ve toplumdaki diğer insanlarla devamlı etkileşim halinde bulunmak durumundayız. Karşılıklı bir şekilde diğer insanlarla her konuda alışveriş halinde oluruz. Kalben ve vicdanen her şeyden önce empati kurabiliyorsanız işte o zaman gerçek Müslüman aranılan sevilen sayılan bir kişisiniz.

Yardımlaşmaktan, Elele vermekten korkmayalım.hiç bir şey kaybetmez aksine çok şey kazanırız.O yüce sözde dediği gibi bir mum diğerine ışık vermekle kendi ışığından bir şey kaybetmez diye, hadi herkesi parlatalım herkes bizler gibi pırıl pırıl olsun hem onlar da bizlere aydınlık versin yoksa biz birbirimizden ateşimizi saklarsak o ateş ışıldayamaz küçük bir rüzgârda kül olur gider.

Paylaşma; nimetleri, doğayı zamanı, enerjiyi, tüm dünyayı paylaşmak, insan olmanın ilk koşuludur. Yardımlaşma da toplumumuzdaki insanların taşıması gereken güzel özellikler arasında yer alır. Gelişen ve git gide ilerleyen teknoloji günümüzde insanları sanal bir dünyaya sürüklemeye başlamış ve sosyal ilişkileri git gide zayıflatmıştır. İnsanlar artık yardımlaşmayı bırakın bir yana komşularının isimlerini bile bilmemektedir. Ve yardımlaşmanın hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyük önem taşıdığının farkında bile değiller. Bunun bir nedeni olarak günlük hayatımızda yardıma ihtiyaç duyanlara yardım etmekten çekinmeyip onlara yardım eli uzatalım. İşimize yaramayan eşyaları eğerki artık kullanmak istemiyorsanız bir başkasının kullanıma sunabilir. “Bizim eskimizi bir başkasının yenisi yapabilir.” Mutluluğuyla bizlerde manevi hazzı tatmış oluruz. Böylelikle çevremizi ve insanlarımızı daha hoşgörülü ve sağduyulu bir hale getirmenin mümkün olacağı kanısındayım.

Yuvanızdan huzur yüreğinizden merhamet eksik olmasın…

Sağlık ve huzurla kalın.