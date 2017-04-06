YÜREK Mİ YEDİN ? YOKSA OT MU İÇTİN?

Bülent Ertekin

Ülke insanı olarak zaman zaman çok değişik ifadeler ve söylemler ile konuşmalarımıza yazılarımıza değer katan manasını daha da arttıran, bazen karikatürize eden bazende gülmekten kırılıp geçtiğimiz ifadeleri kullanırız.

Mesela...

Mesela korkusuzca laf eden ve söylemlerde bulunanlara YÜREK Mİ YEDİN deriz veya korkusuzca lafin nereye nasıl gideceğini bilmeden laf edenlere..

OT MU İÇTİN kardeşim deriz. Bu ve buna benzer aslında daha çok ifadeler vardır.

Bu ve buna benzer ifadeleri niyemi yazdım diyeceksiniz.

Aşağıdaki örnekleri okuyunca neden yazdığımı daha iyi anlayacak sonrasında da sizinde birader otmu içtin? yoksa yürek mi yedin? dediğinizi duyar gibi olacağım.

Hadi öyleyse gelinde beraber okuyalım.

CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile Enis Berberoğlu, Sarıyer'de esnaf ziyareti yaptı, referandumda neden 'Hayır' oyu verilmesi gerektiğini anlattı.....

Özellikle parlamentoda yeni bir anayasanın yapılması konusunda çok ciddi bir mücadelemiz oldu...

"İNŞALLAH GERİ KALAN YÜZDE 35' İ DE SON İKİ HAFTA İÇERİSİNDE HEP BERABER İKNA EDECEĞİZ" "Bu bir vatan savunmasıdır klasik bir seçim değil" diyen Tekin, "Vatandaşımızın yüzde 65'i sandıklarda 'Hayır' diyecektir. İnşallah geri kalan 35 bandını da son iki hafta içerisinde hep beraber ikna edeceğiz. İkna edeceğiz ki Türkiyemizin geleceği bir tehlikeyle karşı karşıya kalmasın" ifadesini kullandi.

Gördüğünüz gibi Gürsel TEKİN nin bu ifadelerinden sonra ne dersiniz? Diyeceğiniz o dur ki ya YÜREK YEMİŞ ya da OT ÇEKMİŞ olacaktır.

Sayın TEKİN ifadelerinde o kadar iddaalı ki kafada % 65 hazır geriye kalan % 35 içinde çok çalışıp Hayır cephesine taşımaya çalışacaklarını iddia ediyor.

Ne diyelim pes, vallahide pes billahide pes. Zira her seçimde ne hikmetse bu gibi ifadeleri ziyadesi ile atıp tutuyorlar. Hemde, öyle böyle atıp tutma değil. Sonucunda da dut yemiş bülbüle dönüyorlar. Resmen kanat takmış uçuyorlarda uçuyorlar.

Hatırlayın geçmişte seçim meydanlarındaki söylemlerine veya televizyonlardaki konuşmalarına ve iddialı beyanatlarına.

Hatırlayın yada hatırlayalım.

Ne dersiniz.

1 Kasım seçimleri öncesinde Samanyolu TV'de seçim tahminini dile getiren CHP'li akademisyen Koray Çalışkan, AK Parti'nin yüzde 47 alacağını tahmin eden kamuoyu araştırma şirketine tepki göstermiş, 'AK Parti yüzde 47'nin yanına bile yaklaşamaz. yüzde 40 aldıklarına bile zil takıp oynayacaklar' ifadelerini kullanmıştı.

25 Mart Secimleri

Bu mart yine yerel seçim var.

Yine başımızda o yerel seçimi çantada keklik sayan ve Köşk’e çıkma hesapları yapan bir başbakan var.

....

Ve yine iktidardaki partiyi, ummadığı boyutta bir bozgun bekliyor.

İşte seçim tahminim...

4 mart 2014 Cumhuriyet Can DÜNDAR.

Bitti mi bitmedi.

DEVAAAAAAAM

Muharrem İnce, 30 Mart Seçimleri öncesinde katıldığı televizyon programında ''AK Parti, yüzde 49 oy alsın bırakırım siyaseti bırakırım, başka ne yapacağım ki? Giderim kitap okurum, tavuk beslerim köyde'' demişti.

Gelelim bu güne daha geçen gün Konya Milletvekili Hüsnü BOZKURT

Ben eminim ki en az yüzde 60-65 hayır çıkacak. Buna hala inanıyorum. Daha da arttığını düşünüyorum. Ama velev ki evet çıkarsa kimse heveslenmesin, bakın burada söylediğim çok net. Bakın bu bir bölünme Türkiye'yi tek adam rejimine sürükleme tuzağı içeriyor. Bu tuzağı kuranlar heveslenmesin anlamında. Kimse heveslenmesin biz sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de İzmir'e kadar kovalar emperyalistleri de denize dökeriz dedim. diye konuştu.

Ne diyelim pes vallahi hemde öyle böyle değil.

Bu kadar seçime gir bir sürü tahminlerde bulun hemde dudak uçuklatan iddialı tahminlerde bulun, üstelik geçmişte yaptığın hiçbir tahminin tutmasını bırak uzaktan yakınından dahi geçmesin. Adama sorarlar birader, YÜREKMİ YEDİN? yoksa OT MU İÇTİN? Ne dersiniz?