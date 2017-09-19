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Zabıta Daire Başkanı Karabudak: Bizler bir grubun insanları değiliz

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Zabıta Daire Başkanı Karabudak: Bizler bir grubun insanları değiliz
"BİZLER, BİR GRUBUN İNSANLARI DEĞİLİZ. ELİMİZDEKANUN VE YÖNETMELİKLE SOKAĞA ÇIKIYORUZ, DEVLETADINA SAHADAYIZ, GÖRSEL VE YAZILI BASININ, BİZLERİ DOĞRU ANLAMA VE ANLATMALARINI İSTİRHAM EDİYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı ve Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdurrahman Karabudak, zabıtanın kimi zaman görev yapmasının, şiddet kullanılarak engellendiğini, ancak bunun basına yansımasının daha değişik olduğunu ifade ederek, "Bizler, bir grubun insanları değiliz. Elimizde kanun ve yönetmelikle sokağa çıkıyoruz, devlet adına sahadayız. Basının, bizleri doğru anlatmasını istirham ediyoruz" dedi.

Zabıta AR-GE Eğitim Birimi binası önünde düzenlenen basın açıklamasına, 25 ilçenin zabıta müdürleri ve çok sayıda zabıta katıldı.

Daire Başkanı Karabudak, son dönemde basında yer alan bazı haberlerin, zabıta teşkilatını kamuoyuna yanlış tanıttığına dikkat çekerek,  "Son dönemlerde maalesef, bize göre etik olmayan haberler yapılıyor.  Biz buna karşı, devletin memuru olarak kamu adına çalışan, topluma yansıyan yüzü olan zabıtanın, devletin yanında olduğunu, ahilik kültürünü benimseyen esnafın yanında olduğunu göstermek ve anlatmak amacıyla buradayız” dedi.

Karabudak, özellikle kayıt dışı ekonomi ve dilencilere karşı verilen mücadeleler sırasında çıkan görüntülere ilişkin olarak da şunları söyledi:

“Bizler, sizler için çalışıyoruz. Görsel ve yazılı basından, tek taraflı haber yapmayıp, bizleri doğru anlama ve anlatmalarını istirham ediyoruz. Çünkü bizler, bir grubun insanları değiliz. Elimizde kanun ve yönetmelikle sokağa çıkıyoruz, devlet adına sahadayız. Sokakta, yerel yönetimlerle ilgili her harekete müdahale ediyoruz. Zannetmeyin ki sadece zabıta işlerini yapıyoruz. Sokakta gördüğümüz, bize ait olmayan problemi bile, ilgili birime bildiriyoruz.”  

Abdurrahman Karabudak, sözlerinin sonunda, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle gazilerin gününü tebrik ederek, şehitleri de rahmetle andı. Bu haftanın, Ahilik Haftası olduğuna dikkat çeken Karabudak, "Kendisini ahi hisseden her esnafın yanındayız" dedi.

Karabudak ve beraberindekiler, daha sonra Türkiye’de zabıta mensuplarının yaşadığı şiddet olaylarını yansıtan fotoğraf sergisini gezdi.

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