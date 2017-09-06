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Zabıta Teşkilatı’nın 191. kuruluş yıldönümü, Başkent'te büyük coşku ile kutlandı

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Zabıta Teşkilatı’nın 191. kuruluş yıldönümü, Başkent'te büyük coşku ile kutlandı
ANKARA ZABITA KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI’NDA, BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİNDE ÇALIŞAN ZABITA PERSONELİ, ANITKABİR’İ ZİYARET EDEREK, SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU.

Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu öncülüğünde; Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Ankara’nın 25 ilçesinden gelen Zabıta memurları,  kortej oluşturarak Anıtkabir’e kadar yürüdü.

Kortejde, Ankara Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karabudak, ilçe zabıta amirleri, zabıta personeli ile Konya Büyükşehir Belediyesi’nden gelen zabıta atlı birlikleri yer aldı. Osmanlı döneminden kalma Zabıta elbiselerinden oluşan sembolik kıyafetli zabıtaların da aralarında bulunduğu korteji takip eden Zabıta araçlarının çıkardıkları siren sesleri, kortej ile birlikte Anıtkabir’e kadar devam etti.

Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan ve saygı duruşunda bulunan zabıtalar, daha sonra toplu olarak fotoğraf çektirdi. Karabudak, Anıtkabir Özel Defteri’ne günün anlam ve önemi belirten bir yazı yazdı.

 

-ANITKABİR KOMUTANLIĞI’NI ZİYARET…

Anıtkabir’deki töreninin ardından, Ankara Zabıta teşkilatları Anıtkabir Komutan Yardımcısı Piyade Yarbay Ali İhsan Kavrar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin sonunda Zabıta Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Abdurrahman Karabudak, Yarbay Kavrar’a “Zabıta” isminin kaynağı ile ilgili bir belge sundu ve görevlerinde başarılar diledi.

 

-GENEL SEKRETER YARDIMCISI’NIN KUBÜLÜ

Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu’nu oluşturan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Abdurrahman Karabudak ve beraberindeki İlçe Belediyeleri Zabıta Müdürleri daha sonra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Ergül tarafından kabul edildi.

Zabıtaların kuruluş günlerini tebrik eden Nazlı Ergül, “Sizleri ağırlamak şerefi bana düştü… Ben de bundan çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum” dedi.  

Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdurrahman Karabudak, ziyarette  Nazlı Ergül’e “Zabıta” isminin kaynağını belirten bir belge ve Zabıta şapkası hediye etti.

 

-ZABITA’YA AR-GE VE EĞİTİM MERKEZİ

Ankara’nın 25 ilçesinden gelen Zabıta Müdürleri ve personeli daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi Alanı içinde restore edilerek Ar-Ge ve Eğitim Merkezi amacıyla yapılan binanın açılışına katıldılar.

Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanı Abrurrahman Karabudak, burada yaptığı konuşmada Zabıta teşkilatlarının 191 yıldır vatandaş memnuniyeti üzerinde çalışarak, Ahilik Kültürü’nü daha ileriye, daha doğruya götürebilmek için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Karabudak, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Akar Pınar Uludağ ve İlçe Belediyeleri Zabıta Müdürleri’nin de aralarında bulunduğu Zabıta personeli daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Ar-Ge ve Eğitim Merkezi’nin açılışını yaptı.

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