ZABITA ve ÖFKE; Zabıta Kimdir?

Alisa Çiçek Akyol

Ülkemizde belediyelere bağlı olarak hizmet veren, çalıştıkları alanda huzur, sağlık ve düzenin sağlanması konusunda hizmet sunan, belirtilen emir ile yasaklara uyulup uyulmadığını denetleyen devlet memurlarıdır.

Toplumsal düzeni sağlamakla görevli olan zabıtalar sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalmaktadır.

Genel asayişi sağlamakla görevli iken bazen bir dilenci veya seyyar satıcının gazabına uğrayıp yaralanabilir hatta ölümler yaşanabilir.

Peki öfke nedir?

Doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere verilen duygusal tepkidir.

Öfke, kontrol edilemeyen ve yıkıcı bir biçimde davranışlara yansıyarak saldırgan ve son derece tahrip edici tepkilere dönüşme potansiyeline sahiptir.

Ne yapalım?

*Öfkenizi tetikleyen durumları ve öfkenizin biçimini tanımlayın.

*Kendinizi sakinleştirmeye yönelik egzersizleri düzenli olarak yapın.

*Derin nefes alın, nabız atışlarınızı ve nefesinizi kontrol altına alın.

*Kendinizi sakinleştirecek cümleler kurun.

*Kendinizi, kontrol etme konusunda kararlı olun.

*Şiddete yönelik davranışları asla kabul edilebilir çözümler olarak düşünmeyin.

*Öfke duygusuna evet ancak bu duyguyla davranmaya hayır, bağırmayın, vurmayın.

*Kendinize zaman tanıyın.

Eğer mümkün ise öfkeli olduğunuz ortamdan uzaklaşın.

*Sorunlarla, ancak kontrolünüzü yeniden kazandığınızda uğraşın.

*Problemi açıklığa kavuşturmaya çalışın ve çözümü aramaya odaklanın.

*Bol bol gülün ve espri yeteneğinizi kullanın.

*Olaya yeni bir bakış açısı ve yeni bir çerçeve kazandırın.

*Kişisel saldırılara cevap vermeyin olayı kişiselleştirmekten kaçının.

STRES KAYNAKLARI

* İş yükünün fazlalığı

* Zamanın sınırlılığı

* Denetimin sıkı ve yakından olması

* Yetkinin sorumlulukları karşılamada yetersiz olması

* Politik havanın güvensizliği

* Rol belirsizliği

Örgüt ve bireyin değerleri arasındaki uyumsuzluk

* Engellenme

* Rol çatışması

* Sorumlulukların yarattığı endişe

* Çalışma koşulları

* İnsan ilişkileri

* Yabancılaşma

Önce problemin kaynağı belirlenir ve olayın sözlü iletişim sürecinde taraflar düşüncelerini, duygularını ya da bir bilgiyi

sözcüklerle,

ses tonuyla,

fiziki görünüm,

hareket ve

duruşlarıyla

karşı tarafa iletmeye çalışır.

Bireysel olarak stresle başa çıkmada,

bedensel hareketler,

solunum egzersizi,

meditasyon,

gevşeme,

beslenme,

toplumsal destek alma,

sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılma,

dua ve ibadet, zaman yönetimi gibi teknikler yararlı olabilir.

Jest ve mimiklerimizi doğru kullanmalıyız.

Öfke dolu bakışlar, olması gerekenden fazla el kol hareketleri

ortamın gerilmesine neden olur, bu da yapılan denetimlerin amacı dışına çıkmasına yol açar.

Zabıtayı halk;

meydanda, yolda görürse belediyenin yol işi, temizlik işi, atölyesi, araçları, su işleri, kanalizasyon işleri ve belediyenin her birimi çalışıyor demektir.

Zabıta mesleği, zabıtaların deyimiyle halkla belediye arasında irtibatı sağlayan bir köprüdür.

Bireyler kendilerini etkileyen kararlarda söz sahibi olmak isterler. İletişimde amaç bir anlamı karşıdaki kişiye aktarmaktır. Anlamı aktarmaya çalışan taraf, anlamı sözcüklerle ya da hareketleriyle karşı tarafa iletmeye çalışır.

Başkaları tarafından dikte edilen kararları kabul etmek istemeyenlerin sayısı arttıkça farklılıklar ve çatışmalar ortaya çıkar.

Bu nedenle karşı tarafı da çözüme ortak etmeliyiz.



Kaynaklar:

ERASLAN, Taner, ZABITA EL KİTABI

Mevzuat Doktoru

Zabıta TV

Çeşitli Belediyeler