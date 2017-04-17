ZAFER İMKANSIZ DEĞİLDİR !!

Ebru Oğuzhan Yeter / Cumhuriyet Kadını

16 Nisan’da önemli bir referandum, eşit olmayan, adil olmayan şartlarda gerçekleşti.

Çıkan sonuç bizi yıldıramaz, bu sonuç bizim için yeniden birlik olmanın, Samsun olmanın, Kocatepe olmanın başlangıcı olmuştur.

Bugün, Köy Enstitüleri'nin 77. kuruluş yıldönümünde yeniden, yeni bir güçle toplandık.

Köy Enstitüsü ruhunu korumak demek, o okulları aynı şekilde fiziki olarak hayata geçirmek demek değildir.

Köy Enstitüsü kültürünü alan, o bilinçle yetişen, o dönemi romanında, şiirinde, şarkısında, sözünde dile getiren bugün hayatta olan tüm öğretmenlerimizin halka ulaşması, derneklerde, partilerde, köylerde, kahvelerde , mahallelerde bu birikimlerini halka aktarması demektir.

Köy Enstitüsü kültürünü alan, o bilinçle yetişen bazı öğretmenler de isterdik ki bugün, bu zorlu günlerde, kahve köşelerinde değil kurtuluş savaşında olduğu gibi Anadolu’nun her yerinde adım adım halkın yanında olup bu mücadelede yerlerini alsalardı.

Köy Enstitülü olmanın gereği ve görevi budur.

Köy Enstitüleri; sanata, önem vererek, uygulamalı eğitim yaptığı için kapatıldı.

Köy Esntitüleri, özgür düşünceli, üretken, yurdunu ve halkını seven öğretmenler yetiştirdiği için kapatıldı.

Köy Enstitüleri, ezberci değil, iş içinde, üretim için eğitim ilkesini tatbik ettiğinden dolayı kapatıldı.

Köy Enstitüleri, Anadolu topraklarına kök salan aydınlatmacı kurumlar olduğu için kapatıldı.

Köy Enstitüleri, köyleri aydınlatırken, köy öğretmenleri köylüyü bilinçlendirdiği için kapatıldı.

Kurtuluş savaşını Anadolu’da yakılan ateşle başlatan Mustafa Kemal, bize tam bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü, ulus olma bilincini kazandırdı. Köy Enstitüleri, köylerin kalkınmasına, aydınlanmasına, yol gösterici oldu. Köy Enstitüleri yaşasaydı Anadolu topraklarında, kanla, canla kazanılan bu vatan, bu gün Anadolu'da çıkar ilişkileriyle, bilinçsizce evet oylarına dönüşmezdi.

Köy enstitüleri Türk insanının eğitim yoluyla, kulluktan, yurttaşlığa geçişinin en önemli kilometre taşı olmuştur.

Köy enstitüleri dün nasıl ki; Anadolu aydınlanmasının yaşandığı dönemin adı olmuşsa bugün de Köy Enstitüsü bilinci ve kültürüyle yetişen öğretmenlerimiz ve onların yetiştirdiği nesil bu gerici düzene dur diyen, bağımsızlığına sahip çıkan, üreten, vatanını seven, birbirini seven toplumun örnek önderleri ve eğitimcileri olmalıdırlar.

Köy Enstitülerini yaşatmanın amacı ve hedefi budur.

Yaşamını eğitime adayan, tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum.

Başöğretmenimiz, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Köy Enstitüsü mimarlarımız,

İsmail Hakkı Tonguç, Hasan Ali Yücel, ve tüm eğitim şehitlerimizi saygıyla anıyorum.

77. yılında Köy Enstitülerine hakim olan aydınlanmacı anlayışı, daha etkin, halkın içinde, bilgilerini paylaşan, üreten, çoğaltan bir yapıya dönüşmesini umut ederek, bu aydınlanmacı anlayışı, yürekten sahipleniyor, ülkemizin gelişmesine katkı sunan tüm Köy Enstitülü emekçilerimize şükranlarımı iletiyorum.

Yolumuz uzun ve zorlu, ancak zafer imkansız değildir.