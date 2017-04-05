Zafertepe'de 120 çocuk daha Çankaya kalitesiyle eğitim hayatına başlayacak

Yerel yönetimlerde okul öncesi eğitimde Türkiye’nin bir numarası olan Çankaya Belediyesi, yeni bir kreşin kapılarını daha açtı.

Zafertepe semt sakinlerine hizmet verecek kreş ile 120 çocuk daha Çankaya kalitesiyle eğitim hayatına başlayacak.

Alper Taşdelen: “Türkiye’de Çankaya Belediyesi kreşleri marka oldu, şimdi bir yenisini daha ekliyoruz. Bölge halkımıza, çocuklarımıza, yarınlarımıza hayırlı uğurlu olsun”

Çocuklara yönelik pek çok örnek hizmete imza atan Çankaya Belediyesi, Türkiye’de sayısı ve kalitesiyle marka haline gelen kreşlerine bir yenisini daha ekledi. Bölgenin uzun süredir beklediği ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in tamamladığı Zafertepe Martı Gündüz Bakımevi açılışına, CHP Ankara İl Yöneticileri, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, yönetim kurulu üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“EN BÜYÜK ÖDÜLÜM HALKIMIN SEVGİSİ”

Açılış öncesi konuşan Alper Taşdelen, “Çankaya Belediyesi kreşleri ile Türkiye’de marka oldu, şimdi bir yenisini daha ekliyoruz. Bölge halkımıza, çocuklarımıza, yarınlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Verdiği sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Taşdelen, “Ne söz verdiysek yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Çankaya Belediyesi yatırım programları ile ilçe belediyeleri arasında birinci sırada. Bu hizmet aşkımız ile bazı kurum ve kuruluşlar tarafından en iyi belediye seçilerek ödüllendiriliyoruz. Ama benim en büyük ödülüm halkımın sevgisi, inancı ve yüzündeki gülümsemedir. Biz halkın belediyesiyiz, halkımız neredeyse biz orada olacağız” diye konuştu. Taşdelen, 120 çocuk kapasiteli Martı Gündüz Bakımevinin müfredatı, sınıfları, açık ve kapalı alanları ve uzman eğitmenleri ile semt sakinlerinin çocuklarını gönül rahatlığıyla gönderebileceğini söyledi.

YENİ BİR HİZMET DAHA GELİYOR

Çankaya Belediyesinin sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalara ilişkin de bilgi paylaşan Taşdelen, Mithatpaşa Caddesi numara 52’de yer alan Çankaya Halk Sağlığı Merkezi’nde ücretsiz hizmet verildiğini, 4 bin yaşlıya evde bakım hizmeti sunulduğunu söyledi. Sağlık alanında önemli bir hizmetin daha başlayacağını söyleyen Taşdelen, “Sağlık Kart” ile de vatandaşların birçok özel hastaneden yüzde 50’ye varan indirim ile muayene olabileceği müjdesini verdi.

CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli ise Taşdelen’e teşekkür ederek, “Her hafta yaptığı açılış ve temel atmalarla bizleri onurlandırıyor” dedi.

Togan Özliyen Gündüz Bakımevi’nin 5 yaş grubu çocuklarının sergiledikleri dans ve müzik performanslarının ardından Zafertepe Martı Gündüz Bakımevi’nin açılış kurdelesi alkışlarla kesildi.