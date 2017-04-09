Sincan Belediyesi tabiatın güzelliğine farklı bir renk katıyor… Kasım ayında ekimi gerçekleşen laleler sarıdan kırmızıya, mordan beyaza her renkte ilçeyi süslemek için çiçek açmaya başladı.

Şehrin çeşitli noktalarında toprakla buluşan milyonlarca lale soğanı baharın gelmesiyle yapraklandı ve ilk çiçekler yüzünü gösterdi.

Zarafet ve güzelliğin temsili olan laleler ile Sincan, bahara ‘merhaba’ diyor. Şehrin estetiğine önem veren ve bu alanda önemli çalışmalar yapan Sincan Belediyesi, Sincan’ı çiçek bahçesine dönüştürüyor. Sincan Belediyesi Kasım ayında İlçe genelindeki park, bahçe, kavşak, refüj ve meydanlara 2 milyon lale soğanı dikmişti. Nisan ayına kadar toprak altında bekleyen laleler, yapraklanmaya ve çiçek açmaya başladı. Cinslerine göre farklı zamanlarda açan lalelerin 15-20 Nisan itibariyle tümünün açması ve bir ay boyunca Sincanlılara görsel şölen yaşatması bekleniyor…

Bugüne kadar 6 milyon lalenin toprakla buluşmasını sağlayan Sincan Belediyesi, bu yıl da toplam 2 milyon lale ile Sincan’ın güzelliğine güzellik katıyor. Sincan’ı sembolü olan lalelerle süslemeye devam edeceklerini kaydeden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Osmanlı’dan günümüze kalan ve Sincanımızın kültür değerlerinden biri olan laleyi vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın laleye olan özlemini sona erdirdik. Büyük ilgi gören lalelerimiz vatandaşımızın da dikkat ve özverisi ile korunuyor. Şehrimizi vatandaşlarımızla birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

SİNCAN DAHA ZARİF

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna Selçukludan günümüze gelen lalenin kültürümüzdeki önemini anlattı. Başkan Tuna “Ecdadımız yaşadığı çevreyi güzelleştirmeye azami gayret göstermişler. Bunun için de yeşile büyük önem vermişlerdir. Bu çiçeklerden biri, belki de en çok değer verileni ‘Lale’ olmuştur. Bugün Sincanımızın da kültürel değerinin en güzel sembolü olan laleyi yaşatmak için çalışıyoruz. Her yıl şehrimizin dört bir yanına diktiğimiz laleler ile ilçemiz daha zarif ve güzel görünüyor. Vatandaşlarımızın da beğenisini toplayan laleler ilçemizi ziyaret edenlerin de ilgisini çekiyor. Baharın gelmesiyle belediye olarak kentimizin daha güzel görünmesi ve ilgi çekmesi adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.