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Zarafet ve güzelliğin temsili olan laleler ile Sincan bahara ‘merhaba’ diyor

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Zarafet ve güzelliğin temsili olan laleler ile Sincan bahara ‘merhaba’ diyor
Sincan Belediyesi tabiatın güzelliğine farklı bir renk katıyor… Birkaç ay önce ekimi gerçekleşen laleler sarıdan kırmızıya, mordan beyaza her renkte ilçeyi süslemek için çiçek açıyor.

Sincan’ın kartpostalı aratmayan görüntüsü vatandaşların ilgi odağı oluyor.

 

Zarafet ve güzelliğin temsili olan laleler ile Sincan bahara ‘merhaba’ diyor. Şehrin estetiğine önem veren ve bu alanda önemli çalışmalar yapan Sincan Belediyesi Sincan’ı çiçek bahçesine dönüştürüyor. Kasım ayında şehrin çeşitli noktalarında toprakla buluşan milyonlarca lale soğanı baharın gelmesiyle Sincan’ın güzelliğine güzellik katıyor.

 

Yeşil alan, meydan ve refüjlerde açan laleler Sincanlılar tarafından büyük beğeni topluyor. Şehir genelinde açan yaklaşık 2 milyon lale en güzel kareler için de görkemli bir dekor oluşturuyor. Ressamların tablolarını aratmayan görüntüyü kaçırmak istemeyen Sincanlılar parklara akın ediyor. Laleler renkleri ve zarafetiyle Sincanlıların anı fotoğraflarındaki yerini alıyor. Parklarda zaman geçiren Sincanlılar mis gibi kokusunun yanı sıra görüntüsüyle de beğeni toplayan laleler arasında keyifli saatler geçiriyor. Rengârenk laleler Mayıs ayı ortalarına kadar şehrin tabii güzelliğine farklı bir renk katacak.

 

Bugüne kadar 6 milyon lalenin toprakla buluşmasını sağlayan Sincan Belediyesi, bu yıl da toplam 2 milyon lale ile Sincan’ın güzelliğine güzellik katıyor. Sincan’ı sembolü olan lalelerle süslemeye devam edeceklerini kaydeden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Selçuklu’dan günümüze kalan ve Sincanımızın kültür değerlerinden biri olan laleyi vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın laleye olan özlemini sona erdirdik. Büyük ilgi gören lalelerimiz vatandaşımızın da dikkat ve özverisi ile korunuyor. Şehrimizi vatandaşlarımızla birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

 

LALELER DİYARI SİNCAN

 

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna Selçukludan günümüze gelen lalenin kültürümüzdeki önemini anlattı. Başkan Tuna “Ecdadımız yaşadığı çevreyi güzelleştirmeye azami gayret göstermişler. Bunun için de yeşile büyük önem vermişlerdir. Bu çiçeklerden biri, belki de en çok değer verileni ‘Lale’ olmuştur. Bugün Sincanımızın da kültürel değerinin en güzel sembolü olan laleyi yaşatmak için çalışıyoruz. Her yıl şehrimizin dört bir yanına diktiğimiz laleler ile ilçemiz daha zarif ve güzel görünüyor. Vatandaşlarımızın da beğenisini toplayan laleler ilçemizi ziyaret edenlerin de ilgisini çekiyor. Baharın gelmesiyle belediye olarak kentimizin daha güzel görünmesi ve ilgi çekmesi adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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