Mevlüt Mürsel Uzun

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütleriyle dost ve müttefik olan ABD bu bölgeyi mesken tutmuştur. Dost olduğu PYD, PKK ve DEAŞ ’ı Türkiye’ye karşı kullanmak için aşırı derecede silahlandırmıştır. Sözüm ona DEAŞ’la mücadele yalanı ortaya çıkınca bu örgüt buharlaşıp deliklere girmiştir. Aslında bu örgütü kuran bizzat ABD’dir. Örgütün kontrolü ve görevlendirilmesi ABD’nin elindeydi; vur dediğinde vuruyor, dur dediğinde duruyordu. ABD kendisinin yaratığı ve yönlendirdiği bu örgütün yaptıklarıyla bütün dünya ülkelerine korku salmıştı. Sadece korkmayan ve El Bab ve Cerasbuk’ta 3 binin üzerinde militanını yok eden Türkiye’yi korkutamamıştır. ABD’nin maşa olarak kullandığı DEAŞ’la birlikte PYD ve PKK terör örgütleri de birer piyondur. ABD Türkiye’ye karşı kullanmak amacıyla bu örgütlere 4900 TIR dolusu silah ve cephane vererek silahlandırmıştır. ABD’nin bütün bu ahlaksızca yaptıkları yetmiyormuş gibi birde sınırlarımızın yanı başında terör örgütlerinden oluşan 30 bin kişilik bir sınır muhafız birliği kurmaya kalkıştı. ABD’nin bütün bu şeytani planlarının hedefinde açıkça Türkiye bulunmakta.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bütün yetkili makamlarımız ABD’nin yetkili olanlarını defalarca uyarmalarına rağmen Bremen mızıkacıları gibi kimin ne söylediği pek anlaşılamadı. Nitekim Başbakan Yıldırım bunların bu tutarsızlığını kafa karışıklığı olarak yorumladı. Bütün ikazlar ve ricalar karşılıksız kalınca Türkiye çareyi yumruğunu sıkıp Afrin’e girmekte buldu. Hani bizde bir söz vardır “Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir” diye; işti ABD’de böyle bir köteği hak etmiş oldu.

Rusya Devlet Başkanın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrenyev ABD askerlerinin Suriye’de kalma hakkının olmadığını ifade etmiş. Bu tespit çok doğru ve yerinde bir açıklamadır. TSK’nin Afrin’e girişiyle başlayan Fırat’ın doğusuna kadar da devem etmesi planlanan hareket Türkiye’nin sınırlarını korumaya yöneliktir. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zeytin Dalı Harekatı için İstiklal Mücadelesi demesi de bu anlamı taşımaktadır. Türkiye’nin Afrin’e girişine karşı çıkan ABD ve Avrupa ülkelerinden bazıları tarafından gösterilen tepki haksızdır ve art niyetlidir.

Şunu peşin olarak kabul etmeliyiz ki bir kere ABD Türkiye’ye karşı ne bir dost, nede bir müttefik olmadığını ortaya koymuştur. Nitekim 15 Temmuz darbe girişiminde ve Suriye’nin kuzeylinde ki art niyetli tutumu bunu göstermiştir. Türkiye bin yıldır bu bölgenin kurucusu ve koruyucusudur. 12 bin kilometre uzaktan gelip de ABD aklınca bölgemizi dizayn etme işgüzarlığında bulunmakta.

Türkiye’nin sınırlarını emniyete alma ve terörü bitirmek için Afrin’e girişine tepki gösteren ülkelerden ABD, Mısır, Fransa, İran, Almanya ve BAE homurdana dursunlar; askeri uzmanlar dünyada bu kadar hızlı ve organize olmuş disiplinli ikinci bir ordunun olmadığı konusunda görüş bildirmişlerdir. TSK’mizin 4’ncü günde ulaşması gereken hedeflere 2’nci günde ulaşmış olması takdire şayan bir başarıdır. Dilin kemiği yoktur dost ve hasım ülkeler istedikleri dilden konuşmaları serbesttir. Türkiye’nin amacı ve niyeti bellidir; hedeflediği noktaya kadar gitmekte kararlıdır…