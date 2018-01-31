Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik’ten Başkan Çetin’e selam var

Zeytin Dalı Harekatı’nda destan yazan Türk askeri, bombalardan birine “Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi, Selçuk Çetin Tebessümler Şehri” yazarak Pursaklar Belediye Başkanı’na selam gönderdi. Kahraman Mehmetçiğin duygulandıran mesajına karşı sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de “Zeytin Dalı Harekatını başarıyla sürdüren Kahraman Mehmedim selam göndermiş. Ve aleyküm selam. Sizlerle gurur duyuyoruz. Tebessüm Şehrinden de sizlere selam olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Gazanız mübarek kılıcınız keskin olsun” mesajını paylaştı.
Zeytin Dalı Harekatı'ndan selam gönderen Mehmetçik için Fetih Suresini okuyup Türk Bayrağı önünde beyaz bir kâğıda Zeytin Dalı Harekatı hastag’i ile ‘Dualarımız Mehmetçiğimizle’ fotoğrafını da paylaşan Başkan Çetin, Türk askerinin barış harekatı ile yeni bir sayfa açtığı mesajı verip mesajını Yahya Kemal Beyatlı’nın “Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi. Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın, Galip et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın!” dizeleriyle bitirdi.
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