Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik’ten Başkan Çetin’e selam var

Türkiye’nin sınırlarındaki terör tehlikesini yok etmek ve masum Suriye halkını topraklarına kavuşturmak için Zeytin Dalı Harekatı’nda destan yazan kahraman Mehmetçik bombalardan birine Başkan Çetin’in ismini yazarak selam gönderdi.

Zeytin Dalı Harekatı ’nda destan yazan Türk askeri, bombalardan birine “Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi, Selçuk Çetin Tebessümler Şehri” yazarak Pursaklar Belediye Başkanı’na selam gönderdi. Kahraman Mehmetçiğin duygulandıran mesajına karşı sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de “Zeytin Dalı Harekatını başarıyla sürdüren Kahraman Mehmedim selam göndermiş. Ve aleyküm selam. Sizlerle gurur duyuyoruz. Tebessüm Şehrinden de sizlere selam olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Gazanız mübarek kılıcınız keskin olsun” mesajını paylaştı.