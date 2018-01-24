ZEYTİN DALI HAREKATI’NDA DEVLETİMİZİN-ORDUMUZUN ARKASINDAYIZ

Açelya Aşkın / Editör

ORSİAD Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Başkan Nedret Yener, TSK’nın Afrin ’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na sonuna kadar destek verdiklerini bildirdi. Yener, “Duamız ve temennimiz askerimizin sağ salim ve muzaffer geri dönmesi” dedi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret Yener, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye’nin Afrin Bölgesi ’ndeki terör unsurlarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin bir açıklama yaptı. ORSİAD Yönetim Kurulu olarak operasyona tam destek verdiklerini açıklayan Başkan Yener, “Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun, muzaffer eylesin. Bu harekat, Türkiye’nin milli meselesidir, hangi görüş ve düşünceden olursa olsun tüm halkımızın, tüm kesimlerin devletimizin ve ordumuzun yanında yer alması gerekir” dedi.

Operasyon Keyfilik Değil Zorunluluktur