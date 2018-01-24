ZEYTİN DALI HAREKATI’NDA DEVLETİMİZİN-ORDUMUZUN ARKASINDAYIZ

ORSİAD Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Başkan Nedret Yener, TSK’nın Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na sonuna kadar destek verdiklerini bildirdi. Yener, “Duamız ve temennimiz askerimizin sağ salim ve muzaffer geri dönmesi” dedi.
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret Yener, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye’nin Afrin Bölgesi’ndeki terör unsurlarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin bir açıklama yaptı. ORSİAD Yönetim Kurulu olarak operasyona tam destek verdiklerini açıklayan Başkan Yener, “Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun, muzaffer eylesin. Bu harekat, Türkiye’nin milli meselesidir, hangi görüş ve düşünceden olursa olsun tüm halkımızın, tüm kesimlerin devletimizin ve ordumuzun yanında yer alması gerekir” dedi.
Operasyon Keyfilik Değil Zorunluluktur
TSK’nın Zeytin Dalı Harekatı’nın, Suriye’ye yönelik değil, tamamıyla Türkiye’nin güvenliğine dönük olduğunu anımsatan Başkan Yener, “Bugün böyle bir operasyon yapılmaz ise yarın bu terör grupları daha güçlü, hatta legal olarak karşımıza çıkacaktır. Bataklığı kurutmadan, teröristlerin kökünü kazımadan geçen her gün ülkemiz aleyhinedir. Bu anlamda Afrin Operasyonu bir keyfilik değil, zorunluluktur. Bu operasyon aziz milletimizin ve ülkemizin güvenliğinin yanı sıra, Suriye halkının baskı ve zulümden kurtulması için de yapılmaktadır. Silahlı Kuvvetlerimizin terör unsurlarına yönelik yerinde ve haklı mücadelesi, tüm terör unsurları temizlenene kadar devam etmelidir. Ankara iş dünyası olarak çetin mücadelede ordumuzun yanındayız, devletimizin vereceği her türlü görevi yerine getirme konusunda kararlıyız. Duamız ve dileğimiz ise kahraman askerlerimizin zaferi ve yurda sağ salim dönmeleridir.”
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