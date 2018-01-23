Mustafa Toruntay

Afrin’de başlattığımız ve başarıyla devam eden Zeytin Dalı Harekatı ’nı tüm kalbimizle destekliyor ve dualarımızı şanlı Türk ordumuza gönderiyoruz.

Terör örgütlerine yönelik başlatılan, ülkemizin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak için sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı ’nı sonuna kadar destekliyoruz. Kim kimi ne şartlarda, nasıl desteklerse desteklesin, ülkemiz kendi iç güvenliğini sağlamak, bölgesinde barış ve huzuru tesis etmek için tüm güç ve donanımlarıyla bu harekata başlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, ülkemizi kuşatma rüyasına dalan bu terör örgütlerini Irak sınırına kadar temizleyeceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın. Türk milleti, tüm şart ve koşullarda devletinin ve şanlı ordusunun her daim yanındadır. Rabbim Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcı olsun, dualarımız onlarla.

Savaş istemiyoruz derken, savaşmayı bilmiyoruz demedik. Bugüne kadar ikili diyaloglar ve samimi politikalarla çözüme kavuşturmak istediğimiz sorunu görmezden gelenlere hak ettiği cevabı vermek için başlattığımız harekatımıza biz de şanlı bayrağımızı genel merkez binamıza asarak destek veriyoruz. Buradan hem üyelerimize hem de vatandaşlarımıza çağrı yaparak, herkesi ev ve iş yerlerine bayrağımızı asarak ordumuza destek vermeye davet ediyorum.